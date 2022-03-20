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Китай спростував інформацію про надання військової допомоги Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

китай

Посол Китаю в США Цинь Ган заявив, що Китай не надає Росії військову допомогу, а закликає до припинення вогню та дипломатичних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це Ган заявив у ефірі CBS

"Є дезінформація про те, що Китай надає військову допомогу Росії. Ми спростовуємо це... Ми вже ясно дали зрозуміти, що, знаєте, національний суверенітет та територіальна цілісність усіх країн, включаючи Україну, мають шануватися та захищатися... Китай є частиною вирішення, а не частиною проблеми", - зазначив посол.

 При цьому Ган повідомив, що на другий день війни Сі Цзіньпін просив президента РФ Володимира Путіна подумати про продовження мирних переговорів з Україною.

За його словами, Китай не займається постачанням зброї та боєприпасів будь-якій зі сторін, відправляючи лише продукти харчування, медикаменти, спальні мішки та дитяче харчування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китаї назвали санкції проти РФ "дедалі надмірнішими"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
вже знають в цілим Світі що з росією мирні переговори можна проводити тільки в тому випадку, коли росії вже гайки. А одразу по підписанню, як тільки рашка уповзе до себе зализувати рани, треба готуватися до наступної війни, яку росія розпочне так скоро, як вона тільки оговтається.
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20.03.2022 23:35
+8
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20.03.2022 23:39
+7
Той, хто вірить комунякам - дурень...
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20.03.2022 23:36
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От Урала до Тихого океана = исконокитайские земли.
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20.03.2022 23:32 Відповісти
Китай в сраку іде хай

І "ісконі" землі ******** китайців біс знає де

Вони відносяться до стародавнього Китаю, також як і росія до Русі
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21.03.2022 00:34 Відповісти
а пайки для шизанутых?
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20.03.2022 23:33 Відповісти
лише продукти харчування, медикаменти, спальні мішки та дитяче харчування.
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20.03.2022 23:48 Відповісти
Признал,что поставляют засРашке продукти харчування, медикаменти, спальні мішки Джерело: https://censor.net/ua/n3327185
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20.03.2022 23:33 Відповісти
а якщо в харчуванні будуть якісь там кажани чи ще щось заразне, ці вилупки ще й зарази нам тут нанесуть.
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20.03.2022 23:38 Відповісти
вже знають в цілим Світі що з росією мирні переговори можна проводити тільки в тому випадку, коли росії вже гайки. А одразу по підписанню, як тільки рашка уповзе до себе зализувати рани, треба готуватися до наступної війни, яку росія розпочне так скоро, як вона тільки оговтається.
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20.03.2022 23:35 Відповісти
Той, хто вірить комунякам - дурень...
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20.03.2022 23:36 Відповісти
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20.03.2022 23:39 Відповісти
Тайвань - 2,3%
Дофига
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21.03.2022 00:31 Відповісти
Много зборчных заводов Тайваня на теретории Китая как не страно ...
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21.03.2022 00:35 Відповісти
Брешуть комуняки!
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20.03.2022 23:41 Відповісти
Треба уважніше роздивлятися підбиту техніку, бо скоро там з'являться елементи з ієрогліфами...
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20.03.2022 23:44 Відповісти
Теперь за китайозами будут следить очень пристально. Пусть очкуют и оправдываются каждый день, чтоб даже и мысли о помощи кацапстану исчезли!
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20.03.2022 23:47 Відповісти
куйвінбіни дуже часто кажуть одне , а роблять зовсім протилежне і це є метода(брехня) авторитарних режимів
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21.03.2022 00:02 Відповісти
То, нас, часом, по Києву, не китайською ракетою вже за"уячили?
Взагалі, на демарші комуняк із КНР мало б вже наше МЗС щось сказати, чи нє?
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21.03.2022 00:31 Відповісти
Конфуция за тысячелетия они выучили наизусть, к счастью мы тоже.
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21.03.2022 02:46 Відповісти
рвать надо все отношения с проституирующим китаем, записавшим себя в великие страны и производящим всякое дерьмо...
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21.03.2022 04:58 Відповісти
Китайцы не ввязуйтесь в войну **********, это приведет к потере власти и экономическому падению Китая.
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21.03.2022 06:35 Відповісти
 
 