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Європарламент (772) санкції (6835)

Німецький європарламентар пропонує повну заборону постачання товарів подвійного призначення до РФ

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європарламент

Експорт товарів подвійного призначення до Російської Федерації має бути повністю зупинений з метою створення додаткового тиску на російську економіку.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європарламенту від Німеччини, член Християнсько-демократичного союзу Німеччини Міхаель Галер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН

"Я підтримую санкції на постачання товарів подвійного призначення, включно із технологіями до Росії. Зазначу, що, наприклад, компанія Bosch, яка комплектувала безліч моторів, автомобілів та іншого, повністю припинила експорт до Росії. Є й інші такі компанії, ці постачання мають бути повністю під санкціями", - заявив політик.

"Окреме питання, яке вже порушували в Німеччині, полягає в тому, що низка компаній уклали контракти на постачання товарів подвійного призначення до введення санкцій. Тобто відкрите питання не лише повної заборони постачання таких товарів у майбутньому, а й що робити з колишніми контрактами. Наше агентство з ліцензування експорту вже займається цим, щоб законно все це зупинити, адже компанії з контрактами підуть до судів", - зазначив депутат Європарламенту.

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"Ми склали такий список товарів підсанкційного подвійного призначення, але він має бути повнішим. Щодо ефекту, візьмемо для прикладу галузь вантажоперевезень та її вплив на економіку. Ми санкціонуємо запчастини, автопарк зазнає збитків і через певний час вантажоперевезення по цілій країні гальмуються і зриваються, галузь зазнає збитків", - підсумував Міхаель Галлер.

Напередодні в Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що поряд з фінансово-економічними санкціями проти Російської Федерації, які набули чинності після ухвали уряду Великої Британії від 1 березня, санкції також будуть накладені на експорт у РФ товарів подвійного призначення та високотехнологічної продукції.

Ще один депутат Європейського парламенту, ексочільник МЗС Польщі Вітольд Ващиковський також підтримав ідею запровадження санкцій проти товарів подвійного призначення, але додав, що вони мають залишатися чинними після закінчення війни.
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Топ коментарі
+7
МЕРКЕЛЬ 15 років пестувала цей зброд !!
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20.03.2022 23:49
+6
Спят... думают так проскочить... немчурам кацапские кровавые деньги очень сладки...
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20.03.2022 23:35
+4
Кстати евро и доллары в любой форме тоже товар как минимум двойного назначения.
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20.03.2022 23:35
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Спят... думают так проскочить... немчурам кацапские кровавые деньги очень сладки...
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20.03.2022 23:35 Відповісти
Кстати евро и доллары в любой форме тоже товар как минимум двойного назначения.
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20.03.2022 23:35 Відповісти
Viktoria Schumacher


@vikschum

·
2 ч



Немцы показывают сейчас на Welt документальный фильм про войну в Украине. Качественный и очень страшный. Про то,что Путин угрожает миру ядерным оружием они говорят тоже.
И это очень плохие новости для россиян
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20.03.2022 23:42 Відповісти
Газ и нефть у кацапов покупают, запчасти для их танков поставляют. Ну не гниды?????
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20.03.2022 23:43 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
2 ч



Глава Национального союза защиты прав потребителей Шапкин заявил, что рост цен на бытовую химию - это хорошо. По его словам, "русская нация выжила на протяжении тысячелетий без бытовой химии", и сейчас пора меньше ею пользоваться.
Это не шутка. Это реальное заявление.
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20.03.2022 23:43 Відповісти
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20.03.2022 23:44 Відповісти
Жінка під Ірпінем намагається врятувати собак-інвалідів з притулку у безпечне місце
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20.03.2022 23:45 Відповісти
Оце насрав, так насрав.
Если бы не наши люды, голиручь заганяючи фуры в мытну зону для детальної перевиркы, это мягко говоря ********, продолжалось бы до сих пор
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20.03.2022 23:47 Відповісти
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20.03.2022 23:48 Відповісти
МЕРКЕЛЬ 15 років пестувала цей зброд !!
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20.03.2022 23:49 Відповісти
Вже не відмиєтеся- забагато української крові на ваших руках. І вже вдруге.
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20.03.2022 23:53 Відповісти
це після того,як журналісти розкрили німецьку торгівлю з рашистами на протязі 4 років , товарами подвійного призначення ,на які після 2014 року було накладені санкції на більше,як 300 млн доларів,і більше як на 100 млн підсанкційними товарами подвійного призначення наторгували жабоїди з Франції
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20.03.2022 23:55 Відповісти
Німеччина 122 млн євро, Франція 152 млн євро. Країни-члени ЄС експортували зброю до Росії після ембарго 2014 року. Ракети, літаки, торпеди, бомби. Росія продовжувала купувати зброю ЄС принаймні до 2020 року. Згідно з публічними даними, проаналізованими Investigate Europe, десять держав-членів експортували військове обладнання на суму 346 мільйонів євро, незважаючи на ембарго. https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
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21.03.2022 01:34 Відповісти
Европа сама же и выростила монстра, постачая товары и оружие.
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21.03.2022 07:16 Відповісти
 
 