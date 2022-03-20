В Україні водіям заборонили користуватися відеореєстраторами
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У зв'язку з повномасштабним нападом Росії в Україні водіям автомобілів і мотоциклів заборонили використовувати відеореєстратори.
Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на управління зв'язків з громадськістю ЗСУ повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.
Українським водіям машин та мотоциклів тепер не можна використовувати відеореєстратори.
Заборона стосується фото та відеозйомки:
- Доріг загального користування;
- Об'єктів загального призначення;
- Об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень;
- Розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.
Заборона діє для усіх регіонів країни, особливо там, де відбуваються бойові дії.
Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають повідомити про це громадськість.
Будь ласка, зачекайте...
Бред какой. Вон у кацапов анальный зонд предлагали ставить от ковида - ну ведь не сложно же!
Викрито інформатора окупантів у Запорізькій області. Зрадник вивчав місця розташування сил та засобів ЗСУ, - Нацполіція Джерело:
https://censor.net/ua/n3327236
@free_esports
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4 ч
Источник - Вертикаль
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руку****** вздрюжбы к кацапкам.
Извините за мой французский.