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В Україні водіям заборонили користуватися відеореєстраторами

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології Авто Війна в Україні

відеореєстратор

У зв'язку з повномасштабним нападом Росії в Україні водіям автомобілів і мотоциклів заборонили використовувати відеореєстратори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на управління зв'язків з громадськістю ЗСУ повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

Українським водіям машин та мотоциклів тепер не можна використовувати відеореєстратори.

Заборона стосується фото та відеозйомки:
- Доріг загального користування;
- Об'єктів загального призначення;
- Об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень;
- Розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

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Заборона діє для усіх регіонів країни, особливо там, де відбуваються бойові дії.

Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають повідомити про це громадськість.
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Топ коментарі
+11
Понимающие водители давно их сняли.
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20.03.2022 23:47
+9
Ukraine operative information


@free_esports

·
4 ч



Источник - Вертикаль
В Беларуси внезапно погибли 25 российских солдат - сгорели заживо в технике в Мозыре. Говорят, что это работала наша спецура с беларусскими патриотами.
Друзья из спецслужб просили передать, что они только начали. Взорванными жд путями мы не ограничимся.
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20.03.2022 23:54
+2
Пускай овечью шерсть туда пихают. Их новые пихари это оценят. Извините за каламбурчик.
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21.03.2022 00:08
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Понимающие водители давно их сняли.
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20.03.2022 23:47 Відповісти
Я дико извиняюсь, но в силу каких причин понимающие люди их давно сняли? Боялись что соблазн слить данные куда не надо окажется сильнее? Или возникала мысль что дивайс сам что-то в состоянии передавать?
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21.03.2022 00:10 Відповісти
В военное время правильно.
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20.03.2022 23:53 Відповісти
В военное время синус может достигать четырёх. А так с моей точки зрения достаточно ввести запрет на съёмки военных. Остальное в свободном доступе на гугло и о ужас яндекскартах
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21.03.2022 00:13 Відповісти
Запрет правильный. Давайте его выполнять, а не умничать, это для НАШЕЙ же безопасности, это не сложно... касаемо войск Кацапии вы слишком хорошего мнения о них, тысячи примеров: и винтовка снайпера Драгунова 1963, и БРТ времен 1-й чеченкой, и бронежилет из картона, и кумулятивная защита из лотков яиц, и колеса разные на тягаче, и ... надоело писать.... корректировщиков никто не отменял (ловят десятками), в видеорегистратор могут попасть случайно что-то... долго писать элементарные вещи. Выполнить требование не сложно!!!
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21.03.2022 11:24 Відповісти
Ну попало в регистратор ЧТОТО и? Что дальше то? Давайте ещё с мешками на голове ходить и тросточкой постукивать как слепые - мало ли чего увидеть можно.

Бред какой. Вон у кацапов анальный зонд предлагали ставить от ковида - ну ведь не сложно же!
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21.03.2022 11:34 Відповісти
Тебе нечем заняться... Выполнить требование не сложно!!!
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21.03.2022 11:38 Відповісти
Как можно быть таким упоротым... таких примеров сотни...

Викрито інформатора окупантів у Запорізькій області. Зрадник вивчав місця розташування сил та засобів ЗСУ, - Нацполіція Джерело:
https://censor.net/ua/n3327236
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21.03.2022 11:48 Відповісти
Удар по Киеву === Появилась инфа что удар нанесли потому что пару дней назад, какой то ***..тый тиктокер выложил видео, где рядом с тц ездит военная техника ..... Как можно быть таким упоротым... таких примеров сотни...
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21.03.2022 11:56 Відповісти
Ukraine operative information


@free_esports

·
4 ч



Источник - Вертикаль
В Беларуси внезапно погибли 25 российских солдат - сгорели заживо в технике в Мозыре. Говорят, что это работала наша спецура с беларусскими патриотами.
Друзья из спецслужб просили передать, что они только начали. Взорванными жд путями мы не ограничимся.
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20.03.2022 23:54 Відповісти
ежики рыдали, но рвались в совок.....

Терапевт рассказала, чем можно заменить гигиенические прокладки
Letidor.ruLetidor.ru

Раньше, до изобретения одноразовых гигиенических прокладок, девушки пользовались марлей. Сейчас некоторые россиянки не могут купить гигиенические прокладки, поэтому они ищут альтернативу этому средству - аналогов нет. Терапевт Наталья Арсенова рассказала, что современные многоразовые прокладки тоже могут надежно защищать, при этом они экономичнее и экологичнее. Специалист добавила, что многоразовые прокладки не требуют особого ухода: их только нужно своевременно стирать теплой водой.
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20.03.2022 23:59 Відповісти
Пускай овечью шерсть туда пихают. Их новые пихари это оценят. Извините за каламбурчик.
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21.03.2022 00:08 Відповісти
Опилки.
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21.03.2022 09:14 Відповісти
Если широко посмотреть - кацапки те еще бревна, но уже скоро пилить их будет некому. Разве что китайцы протянут руку ****** вздрюжбы к кацапкам.
Извините за мой французский.
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21.03.2022 10:33 Відповісти
Их новые пихари это оценят === жителю Поднебесной пойдет...
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21.03.2022 11:25 Відповісти
 
 