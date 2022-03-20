Наступного тижня парламент знову збереться і плідно попрацює, - Корнієнко
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Верховна Рада наступного тижня проведе засідання: планують розглянути питання реформи митниці, продовольчої безпеки, відновлення економіки та роботи підприємств.
Про це перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Потрібно відновлювати економіку, потрібно відновлювати роботу підприємств: перевозити їх, евакуювати. Треба говорити про посівну, про продовольчу безпеку. Це ті теми, які обговорюватимуться на найближчих зустрічах парламенту. Я відчуваю, не можу казати точно, бо це питання безпеки, у першу чергу, наступного тижня парламент знову збереться і плідно попрацює. Є всі плани, щоб це відбулося", - сказав перший віцеспікер.
Він уточнив, що серед економічних ініціатив на засіданні Верховної Ради розглядатиметься реформа митниці, яка передбачає спрощення всіх митних процедур для пришвидшення завезення предметів, необхідних для України.
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в Киеве гиляк для них хватае
1. дайте возможность украинцам покупать в ЕС недорогие авто и ввозить в Украину . Машин много и так сейчас бомбят . Семьи перевозить нет транспорта . Для бизнеса среднего и малого тоже нужны авто
2. Закон про евробляхи был написан под конкретных людей и сборку российских авто в Украине
СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ НЕ ДО ПРОИЗВОДСТВА МАШИН - потому отмените действие этого закона
3, разрешите свободный въезд в Украину( евроблях ) на собственных авто или по доверенности украинцам без ограничений во времени
Вы там не перетрудитесь благодетели вы наши
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