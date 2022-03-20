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ВР (11728) Корнієнко (649)

Наступного тижня парламент знову збереться і плідно попрацює, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка Суспільство

корнієнко

Верховна Рада наступного тижня проведе засідання: планують розглянути питання реформи митниці, продовольчої безпеки, відновлення економіки та роботи підприємств.

Про це перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Потрібно відновлювати економіку, потрібно відновлювати роботу підприємств: перевозити їх, евакуювати. Треба говорити про посівну, про продовольчу безпеку. Це ті теми, які обговорюватимуться на найближчих зустрічах парламенту. Я відчуваю, не можу казати точно, бо це питання безпеки, у першу чергу, наступного тижня парламент знову збереться і плідно попрацює. Є всі плани, щоб це відбулося", - сказав перший віцеспікер.

Він уточнив, що серед економічних ініціатив на засіданні Верховної Ради розглядатиметься реформа митниці, яка передбачає спрощення всіх митних процедур для пришвидшення завезення предметів, необхідних для України.

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Топ коментарі
+5
Не дай Бог про нейтральний статус заговорете!
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21.03.2022 00:03
+5
Эти придурки в Раде додумаются ещё себе зарплату поднять, так сказать с учётом инфляции и их "очень сильной переработанности". За что депутаты получили свою ЗП за январь и февраль, так и осталось загадкой
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21.03.2022 00:07
+4
пособия себе не будут разглядывать? я бы не удивился..
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21.03.2022 00:00
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пособия себе не будут разглядывать? я бы не удивился..
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21.03.2022 00:00 Відповісти
Эти придурки в Раде додумаются ещё себе зарплату поднять, так сказать с учётом инфляции и их "очень сильной переработанности". За что депутаты получили свою ЗП за январь и февраль, так и осталось загадкой
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21.03.2022 00:07 Відповісти
Не дай Бог про нейтральний статус заговорете!
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21.03.2022 00:03 Відповісти
Не дай Бог
в Киеве гиляк для них хватае
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21.03.2022 00:09 Відповісти
Теж саме, добре що не зміни до Конституції - крім н.статусу, курсу до нато, є ще статуси ордло і Криму
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21.03.2022 00:10 Відповісти
Корниенко , отмените коррупционный закон про евробляхи
1. дайте возможность украинцам покупать в ЕС недорогие авто и ввозить в Украину . Машин много и так сейчас бомбят . Семьи перевозить нет транспорта . Для бизнеса среднего и малого тоже нужны авто
2. Закон про евробляхи был написан под конкретных людей и сборку российских авто в Украине
СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ НЕ ДО ПРОИЗВОДСТВА МАШИН - потому отмените действие этого закона
3, разрешите свободный въезд в Украину( евроблях ) на собственных авто или по доверенности украинцам без ограничений во времени
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21.03.2022 00:08 Відповісти
Ой чота я волнуюсь...
Вы там не перетрудитесь благодетели вы наши
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21.03.2022 00:57 Відповісти
і талони на харчування не забудь.. распропадліна зелена
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21.03.2022 05:02 Відповісти
прозаседавшиеся... за месяц до войны устроили себе 40-дневные каникулы... так устали от рабочего безделия, что начали помирать от истощения как мухи...
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21.03.2022 06:17 Відповісти
ТА ВЖЕ Ш ПЛІДНО ПОПРАЦЮВАЛИ:
"У ході огляду об'єктів державної програми "Велике будівництво" Олександр Корнієнко разом із головою Херсонської облдержадміністрації Сергієм Козирем ознайомилися з поточним станом будівництва шляхопроводу по проспекту Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег".

На Херсонщині Олександр Корнієнко оглянув об'єкти "Великого будівництва"
03.08.2021
Це замість того, щоб мінувати підходи до Херсона. У результаті через 5 годин після вторгнення орки були в Олешках...
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21.03.2022 07:50 Відповісти
 
 