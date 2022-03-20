УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12040 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
12 112 110
ВР (11728) РНБО (1717) Корнієнко (649) Опозиційна платформа - За життя (466)

В Раді ще не вирішили, що робити з забороненою ОПЗЖ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

корнієнко

Верховна Рада наразі вивчає рішення Ради національної безпеки щодо зупинення діяльності партій, що мають зв’язки з Росією.

Про це заявив у коментарі УП перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вивчаємо правові наслідки рішення РНБО щодо заборони партій. Рішення будуть згодом. Ми також очікуємо коментарі міністерства юстиції по виконанню указу президента", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

Також читайте: Фракція ОПЗЖ у Херсонській міськраді саморозпустилася

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49
А можна розстріляти? Причому Шуфрича- двічі!
показати весь коментар
20.03.2022 13:36
+47
на 24 день спромоглися -велика вам подяка
показати весь коментар
20.03.2022 13:36
+30
а что тут думать - в расход падлюк
показати весь коментар
20.03.2022 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
НА *** за руSSким кораблем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.03.2022 15:00 Відповісти
саме простіше "цілком випадково" опублікувати списки членів партії і їх партійних "ячеек" з адресами
Розсосутся
показати весь коментар
20.03.2022 20:36 Відповісти
Що,торгуєтесь??
тільки на це ви здатьні..
24 день вбивають дітей
а зрада торг веде з колобарантами..
показати весь коментар
20.03.2022 15:18 Відповісти
В расход слуг свинособак!
показати весь коментар
20.03.2022 15:47 Відповісти
бо сама рада на 90% й є зажопники
показати весь коментар
20.03.2022 15:58 Відповісти
Деркача тоже сюда
показати весь коментар
20.03.2022 16:28 Відповісти
А що там вирішувати! Ними поля розміновувати або на органи *****!
показати весь коментар
20.03.2022 16:48 Відповісти
Лишить их и Батькивщину мандатов!
Что бы небыло голосов за отмену НАТО.
показати весь коментар
20.03.2022 16:57 Відповісти
Коли не знаєте як поступати, поступайте по закону.Зрада України 111 стаття Кримінального кодексу.
показати весь коментар
20.03.2022 18:39 Відповісти
Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, а також легалізація первинних осередків політичної партії здійснюються лише після реєстрації політичної партії.
Про утворення обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, повідомляється суб'єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 10-денний строк з дня їх утворення.
Суб'єктами державної реєстрації структурних утворень політичних партій є територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Реєстрація обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії, здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу юридичної особи.
Державна реєстрація обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або інших структурних утворень політичних партій, передбачених статутом партії, здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

їх можна виявити всіх через мінюст, всі списки з адресами
показати весь коментар
20.03.2022 20:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 