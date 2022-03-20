В Раді ще не вирішили, що робити з забороненою ОПЗЖ
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Верховна Рада наразі вивчає рішення Ради національної безпеки щодо зупинення діяльності партій, що мають зв’язки з Росією.
Про це заявив у коментарі УП перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вивчаємо правові наслідки рішення РНБО щодо заборони партій. Рішення будуть згодом. Ми також очікуємо коментарі міністерства юстиції по виконанню указу президента", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.
Рішення РНБО стосується таких партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".
Будь ласка, зачекайте...
Розсосутся
тільки на це ви здатьні..
24 день вбивають дітей
а зрада торг веде з колобарантами..
Что бы небыло голосов за отмену НАТО.
Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, а також легалізація первинних осередків політичної партії здійснюються лише після реєстрації політичної партії.
Про утворення обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, повідомляється суб'єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 10-денний строк з дня їх утворення.
Суб'єктами державної реєстрації структурних утворень політичних партій є територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Реєстрація обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії, здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу юридичної особи.
Державна реєстрація обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або інших структурних утворень політичних партій, передбачених статутом партії, здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
їх можна виявити всіх через мінюст, всі списки з адресами