УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13158 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 870 27

Фракція ОПЗЖ у Херсонській міськраді саморозпустилася

херсон

Голова фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Херсонській міській раді Юрій Стельмашенко заявив про її саморозпуск, повідомляє пресслужба міськради.

"Із партії разом зі Стельмашенком вийшли депутати Ігор Житченко, Олексій Заболотний, Олена Мазур, Тигран Мкртчян, Альона Ротова, Костянтин Сивак, Наталія Устинова та Антон Хмаро", - зазначено в повідомленні у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що рішення фракції є правочинним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Абрамович, Плачкова, Фельдман та Столар написали заяви про їх вихід із фракції ОПЗЖ, - нардеп "ЄС" Гончаренко

"Тепер депутати мають заявити про розпуск фракції на сесії міськради", - зазначено в повідомленні.

Автор: 

міськрада (478) Херсон (3335) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Лучше б саморасстрелялась
показати весь коментар
16.03.2022 17:34
+13
чтобы потом всплыть под другим названием, ЖОПЗ
показати весь коментар
16.03.2022 17:33
+12
жаль шо не самоліквувалася буквально і поперсонно.
показати весь коментар
16.03.2022 17:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому?
показати весь коментар
16.03.2022 17:33 Відповісти
переобулись в партию Единая Россия, ОПЗЖ надо запретить!
показати весь коментар
16.03.2022 17:44 Відповісти
Херсон сейчас оккупирован недовооруженными силами пе.д.ороссии, а те видимо решили больше проституткам не платить.
показати весь коментар
16.03.2022 18:03 Відповісти
а тому що розгоромили аеродром.. На территории Херсонского аэропорта после атаки ВСУ много разбитой и горящей техники оккупантов
https://vimeo.com/688893189?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192 https://vimeo.com/688893189?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
показати весь коментар
16.03.2022 18:30 Відповісти
потму что наваляли оркам! ходят слухи что будут тикать, либо даже что ВСУ возьмет в котел.

ротова это человек Сальды, который с каррасной тряпкой орков встречал . думаю его ужен ищут. самый безпринципный и проворованный екс-мер!!
показати весь коментар
16.03.2022 18:56 Відповісти
чтобы потом всплыть под другим названием, ЖОПЗ
показати весь коментар
16.03.2022 17:33 Відповісти
Лучше б саморасстрелялась
показати весь коментар
16.03.2022 17:34 Відповісти
вариант - самоудавились
показати весь коментар
16.03.2022 17:57 Відповісти
жаль шо не самоліквувалася буквально і поперсонно.
показати весь коментар
16.03.2022 17:34 Відповісти
Пошли в расход
показати весь коментар
16.03.2022 17:35 Відповісти
Це хитрий маневр .побачим наступний крок . Може для приводу зібрати сесію ('' і референдум'' ) . Підозріло .
показати весь коментар
16.03.2022 17:38 Відповісти
Краще б самовбились би
показати весь коментар
16.03.2022 17:39 Відповісти
Краще б вона самовдавилась.
показати весь коментар
16.03.2022 17:40 Відповісти
Сформують нову ОПвЖОП
показати весь коментар
16.03.2022 17:40 Відповісти
Партії зажиддя (не стосується евреїв) вже пі...та. Саморозпускаєтеся чи що, але краще застреліться.
показати весь коментар
16.03.2022 17:40 Відповісти
опзж и опоблок должны висеть на столбах!
показати весь коментар
16.03.2022 17:41 Відповісти
Саморозпустилася? Тю, а то думалося що воно самосуїцидиться...
показати весь коментар
16.03.2022 17:43 Відповісти
ну так они сделали своё дело уже и думают, что этот шаг позволит им отмыться!
показати весь коментар
16.03.2022 17:44 Відповісти
Створять ********** партію
показати весь коментар
16.03.2022 17:46 Відповісти
Неожиданно, а что случилось???
показати весь коментар
16.03.2022 17:48 Відповісти
Самоопустилась
показати весь коментар
16.03.2022 17:53 Відповісти
Значит они щитают что их миссия выполнена, вернулись в едрос.
показати весь коментар
16.03.2022 18:00 Відповісти
Фракция опзж херсонского горсовета отправляется за русским кораблём
показати весь коментар
16.03.2022 18:01 Відповісти
створять фракцію єдіная рассія
показати весь коментар
16.03.2022 18:08 Відповісти
Задание выполнено таварищи.Теперь можно самораспустится.
показати весь коментар
16.03.2022 18:48 Відповісти
Это правда, что орки выходят из Херсона, кто знает?
показати весь коментар
16.03.2022 18:50 Відповісти
Стали Единой Россией?
показати весь коментар
16.03.2022 21:53 Відповісти
 
 