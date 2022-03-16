Фракція ОПЗЖ у Херсонській міськраді саморозпустилася

Голова фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Херсонській міській раді Юрій Стельмашенко заявив про її саморозпуск, повідомляє пресслужба міськради.

"Із партії разом зі Стельмашенком вийшли депутати Ігор Житченко, Олексій Заболотний, Олена Мазур, Тигран Мкртчян, Альона Ротова, Костянтин Сивак, Наталія Устинова та Антон Хмаро", - зазначено в повідомленні у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що рішення фракції є правочинним.

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"Тепер депутати мають заявити про розпуск фракції на сесії міськради", - зазначено в повідомленні.