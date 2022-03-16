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Фракция ОПЗЖ в Херсонском горсовете самораспустилась

херсон

Глава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Херсонском городском совете Юрий Стельмашенко заявил о ее самороспуске, сообщает пресс-служба горсовета.

"Из партии вместе со Стельмашенко вышли депутаты Игорь Житченко, Алексей Заболотный, Елена Мазур, Тигран Мкртчян, Алена Ротова, Константин Сивак, Наталья Устинова и Антон Хмаро", - говорится в сообщении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечено, что решение фракции правомочно.

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"Теперь депутаты должны заявить о роспуске фракции на сессии горсовета", - говорится в сообщении.

горсовет (667) Херсон (2796) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+23
Лучше б саморасстрелялась
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16.03.2022 17:34
+13
чтобы потом всплыть под другим названием, ЖОПЗ
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16.03.2022 17:33
+12
жаль шо не самоліквувалася буквально і поперсонно.
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16.03.2022 17:34
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А чому?
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16.03.2022 17:33 Ответить
переобулись в партию Единая Россия, ОПЗЖ надо запретить!
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16.03.2022 17:44 Ответить
Херсон сейчас оккупирован недовооруженными силами пе.д.ороссии, а те видимо решили больше проституткам не платить.
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16.03.2022 18:03 Ответить
а тому що розгоромили аеродром.. На территории Херсонского аэропорта после атаки ВСУ много разбитой и горящей техники оккупантов
https://vimeo.com/688893189?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192 https://vimeo.com/688893189?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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16.03.2022 18:30 Ответить
потму что наваляли оркам! ходят слухи что будут тикать, либо даже что ВСУ возьмет в котел.

ротова это человек Сальды, который с каррасной тряпкой орков встречал . думаю его ужен ищут. самый безпринципный и проворованный екс-мер!!
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16.03.2022 18:56 Ответить
чтобы потом всплыть под другим названием, ЖОПЗ
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16.03.2022 17:33 Ответить
Лучше б саморасстрелялась
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16.03.2022 17:34 Ответить
вариант - самоудавились
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16.03.2022 17:57 Ответить
жаль шо не самоліквувалася буквально і поперсонно.
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16.03.2022 17:34 Ответить
Пошли в расход
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16.03.2022 17:35 Ответить
Це хитрий маневр .побачим наступний крок . Може для приводу зібрати сесію ('' і референдум'' ) . Підозріло .
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16.03.2022 17:38 Ответить
Краще б самовбились би
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16.03.2022 17:39 Ответить
Краще б вона самовдавилась.
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16.03.2022 17:40 Ответить
Сформують нову ОПвЖОП
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16.03.2022 17:40 Ответить
Партії зажиддя (не стосується евреїв) вже пі...та. Саморозпускаєтеся чи що, але краще застреліться.
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16.03.2022 17:40 Ответить
опзж и опоблок должны висеть на столбах!
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16.03.2022 17:41 Ответить
Саморозпустилася? Тю, а то думалося що воно самосуїцидиться...
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16.03.2022 17:43 Ответить
ну так они сделали своё дело уже и думают, что этот шаг позволит им отмыться!
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16.03.2022 17:44 Ответить
Створять ********** партію
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16.03.2022 17:46 Ответить
Неожиданно, а что случилось???
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16.03.2022 17:48 Ответить
Самоопустилась
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16.03.2022 17:53 Ответить
Значит они щитают что их миссия выполнена, вернулись в едрос.
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16.03.2022 18:00 Ответить
Фракция опзж херсонского горсовета отправляется за русским кораблём
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16.03.2022 18:01 Ответить
створять фракцію єдіная рассія
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16.03.2022 18:08 Ответить
Задание выполнено таварищи.Теперь можно самораспустится.
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16.03.2022 18:48 Ответить
Это правда, что орки выходят из Херсона, кто знает?
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16.03.2022 18:50 Ответить
Стали Единой Россией?
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16.03.2022 21:53 Ответить
 
 