Фракция ОПЗЖ в Херсонском горсовете самораспустилась

Глава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Херсонском городском совете Юрий Стельмашенко заявил о ее самороспуске, сообщает пресс-служба горсовета.

"Из партии вместе со Стельмашенко вышли депутаты Игорь Житченко, Алексей Заболотный, Елена Мазур, Тигран Мкртчян, Алена Ротова, Константин Сивак, Наталья Устинова и Антон Хмаро", - говорится в сообщении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечено, что решение фракции правомочно.

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"Теперь депутаты должны заявить о роспуске фракции на сессии горсовета", - говорится в сообщении.