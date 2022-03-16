Фракция ОПЗЖ в Херсонском горсовете самораспустилась
Глава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Херсонском городском совете Юрий Стельмашенко заявил о ее самороспуске, сообщает пресс-служба горсовета.
"Из партии вместе со Стельмашенко вышли депутаты Игорь Житченко, Алексей Заболотный, Елена Мазур, Тигран Мкртчян, Алена Ротова, Константин Сивак, Наталья Устинова и Антон Хмаро", - говорится в сообщении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечено, что решение фракции правомочно.
"Теперь депутаты должны заявить о роспуске фракции на сессии горсовета", - говорится в сообщении.
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ротова это человек Сальды, который с каррасной тряпкой орков встречал . думаю его ужен ищут. самый безпринципный и проворованный екс-мер!!