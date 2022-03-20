РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11932 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
12 112 110
ВР (28725) СНБО (4373) Корниенко (651) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

В Раде еще не решили, что делать с запрещенной ОПЗЖ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

корнієнко

Верховная Рада изучает решение Совета национальной безопасности о приостановке деятельности партий, имеющих связи с Россией.

Об этом в комментарии УП заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы изучаем правовые последствия решения СНБО по запрету партий. Решения будут впоследствии. Мы также ожидаем комментарии министерства юстиции по выполнению указа Президента", - сказал он.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Решение СНБО касается таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция ОПЗЖ в Херсонском горсовете самораспустилась
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+49
А можна розстріляти? Причому Шуфрича- двічі!
показать весь комментарий
20.03.2022 13:36
+47
на 24 день спромоглися -велика вам подяка
показать весь комментарий
20.03.2022 13:36
+30
а что тут думать - в расход падлюк
показать весь комментарий
20.03.2022 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
НА *** за руSSким кораблем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.03.2022 15:00 Ответить
саме простіше "цілком випадково" опублікувати списки членів партії і їх партійних "ячеек" з адресами
Розсосутся
показать весь комментарий
20.03.2022 20:36 Ответить
Що,торгуєтесь??
тільки на це ви здатьні..
24 день вбивають дітей
а зрада торг веде з колобарантами..
показать весь комментарий
20.03.2022 15:18 Ответить
В расход слуг свинособак!
показать весь комментарий
20.03.2022 15:47 Ответить
бо сама рада на 90% й є зажопники
показать весь комментарий
20.03.2022 15:58 Ответить
Деркача тоже сюда
показать весь комментарий
20.03.2022 16:28 Ответить
А що там вирішувати! Ними поля розміновувати або на органи *****!
показать весь комментарий
20.03.2022 16:48 Ответить
Лишить их и Батькивщину мандатов!
Что бы небыло голосов за отмену НАТО.
показать весь комментарий
20.03.2022 16:57 Ответить
Коли не знаєте як поступати, поступайте по закону.Зрада України 111 стаття Кримінального кодексу.
показать весь комментарий
20.03.2022 18:39 Ответить
Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, а також легалізація первинних осередків політичної партії здійснюються лише після реєстрації політичної партії.
Про утворення обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, повідомляється суб'єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 10-денний строк з дня їх утворення.
Суб'єктами державної реєстрації структурних утворень політичних партій є територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Реєстрація обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії, здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу юридичної особи.
Державна реєстрація обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або інших структурних утворень політичних партій, передбачених статутом партії, здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

їх можна виявити всіх через мінюст, всі списки з адресами
показать весь комментарий
20.03.2022 20:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 