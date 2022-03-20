В Раде еще не решили, что делать с запрещенной ОПЗЖ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада изучает решение Совета национальной безопасности о приостановке деятельности партий, имеющих связи с Россией.
Об этом в комментарии УП заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы изучаем правовые последствия решения СНБО по запрету партий. Решения будут впоследствии. Мы также ожидаем комментарии министерства юстиции по выполнению указа Президента", - сказал он.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.
Решение СНБО касается таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".
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Розсосутся
тільки на це ви здатьні..
24 день вбивають дітей
а зрада торг веде з колобарантами..
Что бы небыло голосов за отмену НАТО.
Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, а також легалізація первинних осередків політичної партії здійснюються лише після реєстрації політичної партії.
Про утворення обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, повідомляється суб'єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 10-денний строк з дня їх утворення.
Суб'єктами державної реєстрації структурних утворень політичних партій є територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Реєстрація обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії, здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу юридичної особи.
Державна реєстрація обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або інших структурних утворень політичних партій, передбачених статутом партії, здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
їх можна виявити всіх через мінюст, всі списки з адресами