"Україні потрібна підтримка": Словенія поверне дипломатів до Києва
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Словенія незабаром поверне своїх дипломатів до Києва.
Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Янез Янша, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд Словенії незабаром відправить дипломатів назад до Києва. Вони добровольці. Ми працюємо над тим, щоб Євросоюз вчинив так само. Україні потрібна дипломатична підтримка", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 MAKAROV ddf66d11
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Це - важливий і сміливий жест солідарності.
украінці вдячні всім, хто допомагає у війні з росіянами!