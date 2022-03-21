"Україні потрібна підтримка": Словенія поверне дипломатів до Києва

Словенія незабаром поверне своїх дипломатів до Києва.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Янез Янша, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд Словенії незабаром відправить дипломатів назад до Києва. Вони добровольці. Ми працюємо над тим, щоб Євросоюз вчинив так само. Україні потрібна дипломатична підтримка", - йдеться в повідомленні.

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