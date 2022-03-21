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"Україні потрібна підтримка": Словенія поверне дипломатів до Києва

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янша,словенія,янез

Словенія незабаром поверне своїх дипломатів до Києва.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Янез Янша, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд Словенії незабаром відправить дипломатів назад до Києва. Вони добровольці. Ми працюємо над тим, щоб Євросоюз вчинив так само. Україні потрібна дипломатична підтримка", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Це потужне свідчення підтримки, - Зеленський зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії у Києві. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Спасибо вам, Словения. Это очень храбрый шаг.
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21.03.2022 00:51
+26
Дякуемо маленькій Словенії
( 2 млн громадян)
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21.03.2022 00:52
+21
Подяка Словенії.

Це - важливий і сміливий жест солідарності.
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21.03.2022 00:57
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Спасибо вам, Словения. Это очень храбрый шаг.
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21.03.2022 00:51 Відповісти
Дякуемо маленькій Словенії
( 2 млн громадян)
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21.03.2022 00:52 Відповісти
настоящие славяне
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21.03.2022 00:55 Відповісти
Подяка Словенії.

Це - важливий і сміливий жест солідарності.
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21.03.2022 00:57 Відповісти
А можно шоб дипломаты при возвращении в своем багаже провезли пару Патриотов?
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21.03.2022 00:57 Відповісти
Особливо Україні допоможе, коли кожен дипломат привезе з собою хоча б один "Стінгер". До речі, у Словенії мали б бути на озброєнні ще радянські засоби ППО. І Словенія з Північною Македонією чи не єдині країни колишньої Югославії, які не воювали після ї' розпаду. Тому допомога могла б набути більш прикладної форми. Я - цинік за натурою. Тому цей жест з дипломатами для мене означає одне - словенці повірили, що Україна не впаде. І це добре.
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21.03.2022 01:00 Відповісти
Це мужній вчинок.
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21.03.2022 01:05 Відповісти
Це брати
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21.03.2022 01:13 Відповісти
щось знають
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21.03.2022 08:56 Відповісти
Дійсно брати Дякуємо !!!!!!!!!
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21.03.2022 10:38 Відповісти
Дякуємо. Це добрий жест!
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21.03.2022 11:20 Відповісти
Браво!
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21.03.2022 11:47 Відповісти
Дякую, брати словенці!
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21.03.2022 12:34 Відповісти
Маленькая Словения, а гораздо героичнее нежели жабоедьІ и колбасники да и США.
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21.03.2022 13:17 Відповісти
ганебний допис!
украінці вдячні всім, хто допомагає у війні з росіянами!
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21.03.2022 14:34 Відповісти
 
 