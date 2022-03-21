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"Украине нужна поддержка": Словения вернет дипломатов в Киев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

янша,словенія,янез

Словения в скором времени вернет своих дипломатов в Киев.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Янез Янша, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство Словении вскоре отправит дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз поступил так же. Украине необходима дипломатическая поддержка", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+28
Спасибо вам, Словения. Это очень храбрый шаг.
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21.03.2022 00:51
+26
Дякуемо маленькій Словенії
( 2 млн громадян)
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21.03.2022 00:52
+21
Подяка Словенії.

Це - важливий і сміливий жест солідарності.
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21.03.2022 00:57
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Спасибо вам, Словения. Это очень храбрый шаг.
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21.03.2022 00:51 Ответить
Дякуемо маленькій Словенії
( 2 млн громадян)
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21.03.2022 00:52 Ответить
настоящие славяне
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21.03.2022 00:55 Ответить
Подяка Словенії.

Це - важливий і сміливий жест солідарності.
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21.03.2022 00:57 Ответить
А можно шоб дипломаты при возвращении в своем багаже провезли пару Патриотов?
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21.03.2022 00:57 Ответить
Особливо Україні допоможе, коли кожен дипломат привезе з собою хоча б один "Стінгер". До речі, у Словенії мали б бути на озброєнні ще радянські засоби ППО. І Словенія з Північною Македонією чи не єдині країни колишньої Югославії, які не воювали після ї' розпаду. Тому допомога могла б набути більш прикладної форми. Я - цинік за натурою. Тому цей жест з дипломатами для мене означає одне - словенці повірили, що Україна не впаде. І це добре.
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21.03.2022 01:00 Ответить
Це мужній вчинок.
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21.03.2022 01:05 Ответить
Це брати
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21.03.2022 01:13 Ответить
щось знають
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21.03.2022 08:56 Ответить
Дійсно брати Дякуємо !!!!!!!!!
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21.03.2022 10:38 Ответить
Дякуємо. Це добрий жест!
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21.03.2022 11:20 Ответить
Браво!
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21.03.2022 11:47 Ответить
Дякую, брати словенці!
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21.03.2022 12:34 Ответить
Маленькая Словения, а гораздо героичнее нежели жабоедьІ и колбасники да и США.
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21.03.2022 13:17 Ответить
ганебний допис!
украінці вдячні всім, хто допомагає у війні з росіянами!
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21.03.2022 14:34 Ответить
 
 