"Украине нужна поддержка": Словения вернет дипломатов в Киев

Словения в скором времени вернет своих дипломатов в Киев.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Янез Янша, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство Словении вскоре отправит дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз поступил так же. Украине необходима дипломатическая поддержка", - говорится в сообщении.

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