"Украине нужна поддержка": Словения вернет дипломатов в Киев
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Словения в скором времени вернет своих дипломатов в Киев.
Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Янез Янша, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство Словении вскоре отправит дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз поступил так же. Украине необходима дипломатическая поддержка", - говорится в сообщении.
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Це - важливий і сміливий жест солідарності.
украінці вдячні всім, хто допомагає у війні з росіянами!