Фінляндія готова прийняти більше українських біженців - прем'єр

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про готовність країни до приїзду ще більшої кількості біженців з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє національний мовник YLE.

Прем'єр додала, що до Фінляндії доїхала відносно невелика кількість біженців (за даними міграційної служби, притулку в країні попросили 7 916 українських громадян). Більшість українців, які рятуються від війни, облаштувалися в сусідніх країнах.

Марін запевнила, що влада Фінляндії намагатиметься забезпечити "максимально нормальні умови" для розміщення тих, хто прибуває з України. Прем'єр також зазначила, що фіни поінформовані про те, що відбувається, і хочуть допомагати.

Санна Марін вважає важливим рішення ЄС про те, що біженцям дадуть право на роботу, а дітям – можливість відвідувати школу чи дитячий садок.

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