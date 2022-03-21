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Фінляндія готова прийняти більше українських біженців - прем'єр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фінляндія

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про готовність країни до приїзду ще більшої кількості біженців з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє національний мовник YLE.

Прем'єр додала, що до Фінляндії доїхала відносно невелика кількість біженців (за даними міграційної служби, притулку в країні попросили 7 916 українських громадян). Більшість українців, які рятуються від війни, облаштувалися в сусідніх країнах.

Марін запевнила, що влада Фінляндії намагатиметься забезпечити "максимально нормальні умови" для розміщення тих, хто прибуває з України. Прем'єр також зазначила, що фіни поінформовані про те, що відбувається, і хочуть допомагати.

Санна Марін вважає важливим рішення ЄС про те, що біженцям дадуть право на роботу, а дітям – можливість відвідувати школу чи дитячий садок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінські виробники продуктів йдуть із російського ринку через війну в Україні

Автор: Роман Свиридович
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От до фінів у мене питань нема. Ця країна справді робить для України все, що може. І ми вдячні фінам за це. Вони вже були у нашому становищі. Майже 100 років тому.
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21.03.2022 01:05 Відповісти
а Італія так нічого і не запропонувала. хоча, мабуть, і туди люди якимсь чином пробираються, на власний страх і ризик.
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21.03.2022 09:15 Відповісти
 
 