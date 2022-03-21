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Єрусалим - правильне місце для переговорів України та РФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Єрусалим - це правильне місце для перемовин України та Росії.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем’єр-міністр Ізраїлю пан Беннет намається знайти переговорний шлях із Росією. І ми за це вдячні – за кожне зусилля, щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією. Можливо в Єрусалимі. Це правильне місце для того, щоб знайти мир. Якщо це можливо", - сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що виступив у неділю в ізраїльському кнесеті, але, наголосив він, "говорив від вашого імені з народом Ізраїлю, який нас розуміє як вільні люди вільних людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Беннету провести перемовини з Росією в Єрусалимі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Зеленский! Не смей вести переговоры с тем. кого уже мир признал военным преступником! Ничего кроме полной капитуляции и гибели Украины его не интересует. Его дни сочтены, а тебе ещё жить и смотреть в глаза людям.
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21.03.2022 01:39
+18
Гаага идеальное место.. и Зеленский там лишний.. от Украины должны быть прокуроры Украины и международные прокуроры со следователями и, санитары психушки - для взбесившегося старого серийного маньяка кабаева..
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21.03.2022 01:40
+15
Та що він хріновіною займається?путлер не вилізе публічно на люди ,бо боїться ліквідаціі, треба щось думати про зброю, українців росстрілює кацапська артилерія безкарно,як у тирі.
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21.03.2022 01:38
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21.03.2022 01:36 Відповісти
Знайшов місто миру... За останні тисячі 4 років в Єрусалимі постійно якись війни безперервні...
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21.03.2022 02:32 Відповісти
Ага, а ещё - Пекин.
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21.03.2022 01:37 Відповісти
най ще на шашлики запросить.
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21.03.2022 01:43 Відповісти
Та що він хріновіною займається?путлер не вилізе публічно на люди ,бо боїться ліквідаціі, треба щось думати про зброю, українців росстрілює кацапська артилерія безкарно,як у тирі.
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21.03.2022 01:38 Відповісти
Що вміє, то й робить. Найкраще в нього такий тонкий троллінг виходить - і похвалив Беннета, і потроллів, і всім сподобався. Оплески.
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21.03.2022 01:51 Відповісти
Задовбала торгівля.
Зрозумійте.
Може йому плювати і він згодний виміняти мову на тимчасовий мир, але не всі погодяться.
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21.03.2022 08:29 Відповісти
Зе пошел в разнос
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21.03.2022 01:39 Відповісти
голуб миру
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21.03.2022 01:40 Відповісти
Угу. Ща насрёт в лучших традициях этих птичек, и улетит к куям.
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21.03.2022 01:42 Відповісти
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21.03.2022 09:56 Відповісти
Архітєктор Рогань Лєвіцкая Нової Світової Системи Безпеки (tm). Ні, серйозно, він сам абсолютно у цьому переконаний.
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21.03.2022 01:53 Відповісти
Головне щоб Зе після договорів с кацапами не стало Ze.
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21.03.2022 01:42 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCfAajKoTvX5QP9dRxD5xojQ
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21.03.2022 06:23 Відповісти
Зеленский! Не смей вести переговоры с тем. кого уже мир признал военным преступником! Ничего кроме полной капитуляции и гибели Украины его не интересует. Его дни сочтены, а тебе ещё жить и смотреть в глаза людям.
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21.03.2022 01:39 Відповісти
він в дупу х"йла дивиться - хоче побачити там "мир"
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21.03.2022 02:20 Відповісти
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21.03.2022 12:10 Відповісти
Гаага идеальное место.. и Зеленский там лишний.. от Украины должны быть прокуроры Украины и международные прокуроры со следователями и, санитары психушки - для взбесившегося старого серийного маньяка кабаева..
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21.03.2022 01:40 Відповісти
Столиці сЄрбіі або вЄнгріі також цілком підходять для таких перемовин.
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21.03.2022 01:40 Відповісти
Чернобаiвка самое место для переговоров с военным преступником ******.
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21.03.2022 01:41 Відповісти
Ах ты ж Максима!!! Прочитал новость решил залогиниться чтобы написать и вижу ты меня опередил. Добавлю, зенелох продолжает клоунадничать, святую землю ему подавай
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21.03.2022 06:08 Відповісти
йоу, я так не думаю, Джерусалем це конфліктне місто на протязій всій своїй історії
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21.03.2022 01:43 Відповісти
Зеленский, ты не боишься, что старый пердун и обыкновенный шизофреник кабаев тебя покусает? кабаев давно сорвался с цепи и мечтает продолжить то, что делала ещё одна взбесившаяся кремлядь в 1933 году, когда убило во время голодомора миллионы украинцев?
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21.03.2022 01:44 Відповісти
Бывшие премьеры Великобритании, Джон Мейджор и Гордон Браун, с группой видных ученых и юристов выступили с инициативой начать работу по организации международного "Нюрнбергского трибунала" над военным преступником Путиным.
В этой связи они выставили для подписания петицию, которая должна собрать 2 миллиона подписей для начала практической работы. За первые два дня петицию подписало более 796 тысяч человек из различных стран мира.
Предлагаю всем зрителем этого канала присоединиться к этому призыву и подписать петицию.
Для этого нужно выйти на следующую страницу, ввести свой электронный адрес и нажать на кнопку SIGN:
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy
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21.03.2022 01:45 Відповісти
На даний момент 1,132,940 підписів.
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21.03.2022 01:49 Відповісти
Найкраще місто для перемовин-Гаага)
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21.03.2022 01:47 Відповісти
Вот это последнее предложение «Если это возможно..»-в точку!
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21.03.2022 01:49 Відповісти
А чим Умань не влаштовує, якщо вже "найвеличнішого" так тягне до символізму?
Там тако ж є святині, поціновані ізраїлтянами, та й знаходиться ближче.
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21.03.2022 02:07 Відповісти
Осквернить Иерусалим присутствием *****? Для ***** только "сортир", само когда-то заикалось...
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21.03.2022 02:09 Відповісти
Вже пробував перестати стріляти, мир чомусь не настав. Чи може він настати тільки тому, що хтось підпише якісь нікчемні папірці?
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21.03.2022 02:16 Відповісти
Тобто, країна, що поставляє військові технології пуйлу, і, водночас, на відріз відмовляється продати Україні хоч щось для її захисту, країна, чиє керівництво зробило вже чимало недружніх кроків до України - то найкраще місце для переговорів? А чи може до сдачі інтересів України? Вести перемовини на теріторії країни, керівництво якої підіграє окупантові.. Що, зеля оманський вже свої тридцять срібняків получив? З таким самим успіхом можна "Мінськ-3" забабахать.
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21.03.2022 02:18 Відповісти
Таке враження, що саме так воно і буде.
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21.03.2022 04:32 Відповісти
Перемовини тільки в Гаазі !!!!
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21.03.2022 02:28 Відповісти
Мне кажется они оба (президента) могут там остаться. Ситуация значно улучшится. Как для Украины так и для Русни. И пусть заберет с собой Дермака и Ко. (Подоляк, Арахмия...)
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21.03.2022 02:32 Відповісти
Слова Ісуса Христа: «Всі бо, що за меч беруться, від меча загинуть» (Мт 26,52) стосуються в першу чергу агресорів і тиранів, і «меч», від якого вони загинуть, в руках захисників - воїнів війни. Вимога Ісуса Христа: «Любіть ворогів ваших» (Мт 5,44) не виключає потреби і можливості збройного захисту від них, однак, як і у випадку індивідуального захисту, вимагає не перевищувати меж необхідної оборони і гуманно ставитися до військовополонених, поранених та цивільного населення ворожої країни.
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21.03.2022 02:49 Відповісти
Знайшов кого розводити та ще у такому приміщенні
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21.03.2022 03:19 Відповісти
Влада Ізраілю на сьогоднішній день не є дружнюю для України.
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21.03.2022 03:48 Відповісти
а когда и к кому они были дружественными. такие же оккупанты
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21.03.2022 04:27 Відповісти
Я б казав, краще Куба!
Якщо не Мінськ, то лиш Гавана.
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21.03.2022 05:54 Відповісти
здаёцца мине, что излишнее рвение "наивеличайшемудрейшего" ашкенази встретиться с педофилом закончится не так, как хочет ашкенази... закончится концом...
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21.03.2022 06:11 Відповісти
зеленский
хватит фигней заниматься
о чем ты собираешься вести переговоры?
ты видел там пункты предварительные?
нейтральный статус? проходили
про крым и донбас нислова подоляковские не говорят
и понятно почему
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21.03.2022 07:36 Відповісти
Зе, про що говорити будеш? Довбень, у нас всю країну вже ранили і роздовбали. Наших дітей крадуть, наше зерно крадуть, нашу волю крадуть! Гнида, ти так бісиш, що аж не знаєш, коли ти більше бісив, до війни, чи зараз.
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21.03.2022 08:00 Відповісти
Своїми дурними розмовами (переграє артист), він тільки деморалізує країну.
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21.03.2022 08:13 Відповісти
И что, путин лично попрётся в Иерусалим ?
Или это единственное место, где для путина все свои ?
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21.03.2022 08:47 Відповісти
Жах! Коли вже жиди нашу долю перестануть вирішувати???
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21.03.2022 08:55 Відповісти
Та не правильне.Це місце територіального конфлікту між Ізраілем та Палестиною.
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21.03.2022 09:05 Відповісти
Хм🤔
А може це така засекречена тактика западних і наших спецслужб щоб "витягнути" щура з бункера і ліквідувати?
Про успіх чудової операції наших спеців з "вагнеровцями" також спочатку мало хто вірив.🧐
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21.03.2022 09:06 Відповісти
З убивцями за стіл перемовин несідають.
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21.03.2022 09:11 Відповісти
Заводной огурец.
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21.03.2022 09:12 Відповісти
блін.він безнадійний...
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21.03.2022 09:34 Відповісти
тепла ванна. йому невідомі настрої української спільноти
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21.03.2022 10:05 Відповісти
Портніков-"Точний висновок: мета перемовин - за їх принизливим для України результатом спровокувати протистояння всередині країни, щоб рашистами легше було нас подолати."
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21.03.2022 09:36 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що Єрусалим - це правильне місце для перемовин України та Росії. - "зе" пора би знати Боже. Не місце осв'ячує людину, а людина місце. Місце президента України можна осв'ятити справами для перемоги над ворогом і блага України і її народу, а можна "осв'ятити " зрадою цього народу .
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21.03.2022 10:17 Відповісти
А чого вже тоді не в мінскє, або одразу растов?
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21.03.2022 10:24 Відповісти
Анкара - тоже отличное место.
Но путинские похороны - ещё лучше.
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21.03.2022 10:32 Відповісти
Вову так і тягне до своїх,а ж призаїпало!гаага найкраще місце для таких свидульок! Досить зализуватися в те очко
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21.03.2022 10:39 Відповісти
- В каком городе будем проводить переговоры?
- В Билефельде (Германия).
- Но ведь этого города не существует...
- Вот именно!
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21.03.2022 10:44 Відповісти
 
 