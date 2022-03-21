Єрусалим - правильне місце для переговорів України та РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Єрусалим - це правильне місце для перемовин України та Росії.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем’єр-міністр Ізраїлю пан Беннет намається знайти переговорний шлях із Росією. І ми за це вдячні – за кожне зусилля, щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією. Можливо в Єрусалимі. Це правильне місце для того, щоб знайти мир. Якщо це можливо", - сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що виступив у неділю в ізраїльському кнесеті, але, наголосив він, "говорив від вашого імені з народом Ізраїлю, який нас розуміє як вільні люди вільних людей".

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