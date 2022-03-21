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Єрусалим - правильне місце для переговорів України та РФ, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Єрусалим - це правильне місце для перемовин України та Росії.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Прем’єр-міністр Ізраїлю пан Беннет намається знайти переговорний шлях із Росією. І ми за це вдячні – за кожне зусилля, щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією. Можливо в Єрусалимі. Це правильне місце для того, щоб знайти мир. Якщо це можливо", - сказав глава держави.
Зеленський нагадав, що виступив у неділю в ізраїльському кнесеті, але, наголосив він, "говорив від вашого імені з народом Ізраїлю, який нас розуміє як вільні люди вільних людей".
Топ коментарі
+23 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар21.03.2022 01:39
+18 atv1204 atv
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+15 Лилия Стацкая
показати весь коментар21.03.2022 01:38
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Будь ласка, зачекайте...
Зрозумійте.
Може йому плювати і він згодний виміняти мову на тимчасовий мир, але не всі погодяться.
Рогань ЛєвіцкаяНової Світової Системи Безпеки (tm). Ні, серйозно, він сам абсолютно у цьому переконаний.
В этой связи они выставили для подписания петицию, которая должна собрать 2 миллиона подписей для начала практической работы. За первые два дня петицию подписало более 796 тысяч человек из различных стран мира.
Предлагаю всем зрителем этого канала присоединиться к этому призыву и подписать петицию.
Для этого нужно выйти на следующую страницу, ввести свой электронный адрес и нажать на кнопку SIGN:
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy
Там тако ж є святині, поціновані ізраїлтянами, та й знаходиться ближче.
Якщо не Мінськ, то лиш Гавана.
хватит фигней заниматься
о чем ты собираешься вести переговоры?
ты видел там пункты предварительные?
нейтральный статус? проходили
про крым и донбас нислова подоляковские не говорят
и понятно почему
Или это единственное место, где для путина все свои ?
А може це така засекречена тактика западних і наших спецслужб щоб "витягнути" щура з бункера і ліквідувати?
Про успіх чудової операції наших спеців з "вагнеровцями" також спочатку мало хто вірив.🧐
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Но путинские похороны - ещё лучше.
- В Билефельде (Германия).
- Но ведь этого города не существует...
- Вот именно!