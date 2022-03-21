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Польща може конфіскувати російське майно на своїй території, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що країна має конфіскувати російське майно, яке знаходиться на її території.

Про це він заявив в інтерв'ю Wprost, інформує Цензор.НЕТ.

Моравецький розповів, що найближчим часом відбудеться зустріч уряду Польщі з опозицією.

"На зустрічі ми хотіли б підняти питання про те, як Польща може заморозити та конфіскувати російське майно, яке знаходиться в нашій країні. Такі маєтки у нас є. З одного боку, ми маємо конституційні обмеження на такі дії, пов’язані з правами власності, а з іншого – все більше поляків не розуміють, чому, якщо італійці конфіскують яхти російських олігархів, ми не можемо проводити такі дії в нашій країні. ... У нас немає російських яхт.

Але є якась нерухомість і є фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні забрати. У всякому разі, наша коаліція рішуче за це", - пояснив він.

Також читайте: Польща запропонувала ЄС ввести повну заборону на торгівлю з Росією, - Моравецький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Правильне рішення, ціна нападу на Україну повинна бути максимально високою!
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21.03.2022 02:24
+11
Przyjdziemy po ciebie лапоть.
Razem z Ukrainą.
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21.03.2022 02:51
+10
Wstydź się pajacu... Gówno wiesz, ile nam zawdzięczasz. Сцыкливые" powiadasz? Oby inni na świecie byli tacy сцыкливые.. Jest jedno wytłumaczenie : jesteś kacapem, ruskim trollem. Tylko ruski troll tak pisze...
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21.03.2022 02:49
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Правильне рішення, ціна нападу на Україну повинна бути максимально високою!
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21.03.2022 02:24 Відповісти
Це не тільки напад на Україну, а і боротьба добра і зла.
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21.03.2022 02:40 Відповісти
конфіскувати кацапські фури не забудьте
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21.03.2022 08:49 Відповісти
Я вот тут рассматриваю еще и такой вариант - во время второй мировой войны, на россии многие шли на войну только ради того чтобы пожрать, так как советскую армию более менее кормили. Чем большая нищета, тем на рашке будет больше желающих воевать ради того чтобы грабить другие народы. Это нужно брать во внимание уже сейчас и запасаться таким оружием, чтобы как можно больше крошить орков.
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21.03.2022 02:26 Відповісти
Можно подумать в Италии нету такого закона, сцыкливые поляки еще до сих пор трусятся перед рашистами, ни тебе самолетов, ни тебе конфискации имущества, они хотя бы санкции ввели против рашистов.
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21.03.2022 02:30 Відповісти
Wstydź się pajacu... Gówno wiesz, ile nam zawdzięczasz. Сцыкливые" powiadasz? Oby inni na świecie byli tacy сцыкливые.. Jest jedno wytłumaczenie : jesteś kacapem, ruskim trollem. Tylko ruski troll tak pisze...
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21.03.2022 02:49 Відповісти
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21.03.2022 03:42 Відповісти
цукром вже затарилось?
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21.03.2022 02:49 Відповісти
Сам ты сцЫкло
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21.03.2022 02:52 Відповісти
бігом здвідси а свої аналкласники!
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21.03.2022 02:53 Відповісти
проснись
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21.03.2022 02:57 Відповісти
отбирать чужое поляки конечно большие мастера.
И у части моей семьи в свое время отобрали, предварительно отправив их в лагерь.
Они не думают, что рано или поздно придется все отдавать
Рано или поздно, но придется.
С интересом
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21.03.2022 02:46 Відповісти
лапоть, ти що тут забуло???
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21.03.2022 02:48 Відповісти
лапоть ти сам.
Та ще й дурнуватий.
Чого я тут- та дивлюся , хочу зрозумiти, що в ваших головах рoбиться.
Бачу, що нiчого хорошого.
Село неначе погорiло, неначе люди подурiли(с)
Читай Шевченка, бовдур
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21.03.2022 02:52 Відповісти
пистуй за расейським кораблем, лішнєхромосомний!
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21.03.2022 02:54 Відповісти
Варто зателефонувати до зоопарку. Здається, там однієї мавпи недорахувались..
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21.03.2022 03:03 Відповісти
Ty kurwo ruska zajebana...
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21.03.2022 02:50 Відповісти
Przyjdziemy po ciebie лапоть.
Razem z Ukrainą.
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21.03.2022 02:51 Відповісти
когда очередь дойдёт до поляков, такого говнообразования как козлорылая ********** и народ как сорокасемихромосомные уже не будет существовать
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21.03.2022 08:44 Відповісти
Pluć na nas dzisiaj, to chyba najgorsze poniżenie i rozczarowanie..
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21.03.2022 02:53 Відповісти
Схоже як в старі добрі
Ми, поляки і литовці проти ординців.
Надіємось, що на цей рад обійдеться без Андрусіївских мирів і Переяславських Рад. А буде повтор 1618!
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21.03.2022 03:22 Відповісти
Поки ви думаєте і вирішуєте вони вже виведуть свої активи, нерухомість продати, звичайно, не встигнуть, а фінанси виведуть.
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21.03.2022 03:43 Відповісти
яким чином виведуть? всi шляхи а способи виводу заблокованi в первий тиждень вiйни
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21.03.2022 08:45 Відповісти
Думаєте, вони не знають як вивести? Як вивели арештовані яхти з усіх портів Європи.
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27.03.2022 04:18 Відповісти
В Америку активы выведут???
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21.03.2022 09:10 Відповісти
Не в Америку, а дивним воякам прямо в кишені.
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27.03.2022 04:17 Відповісти
Це вже треба було зробити!
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21.03.2022 04:21 Відповісти
ПОЛЯКИ-НЕ МОЖЕ А САМЕ ПОТРІБНО ЦЕ ЗРОБИТИ, ПРИТОМУ ЯКОМОГА СКОРІШЕ...
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21.03.2022 05:53 Відповісти
А коли буде Росія розплачуватися за знищення президента Кучинського і його людей в літаку….? Невже вбивство польських політиків зійде ***** і росіянам з рук
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21.03.2022 07:50 Відповісти
И сразу вопрос с 45-км очередью фур на границе рассосётся сам по себе.
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21.03.2022 08:41 Відповісти
Поляки, делайте все быстрее, потому что война и вас заставляет иметь непредвиденные расходы и очень много
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21.03.2022 09:11 Відповісти
Добра новина, бо кацапи мають відповісти на це, а відповісти вони можуть лише військово...
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21.03.2022 10:26 Відповісти
 
 