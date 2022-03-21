"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 21 березня

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на понеділок, 21 березня, для виїзду жителів Харкова, Дніпра, Краматорська. Крім того, запустять також поїзди з Одеси та Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Додаткові евакуаційні рейси 21 березня

Харків:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;

11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.

Дніпро:

10:30 - №901/902 Дніпро - Хелм (Польща).

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Краматорськ:

13:00 - №271/270 Краматорськ - Львів;

16:00 - №273/272 Краматорськ - Львів.

Додаткові рейси

22:32 - з Одеси до Ужгорода;

19:13 - з Києва до Хелма (Польща).

В "Укрзалізниці" нагадали, що ознайомитися з актуальним графіком регулярних поїздів на наступний день можна на сайті УЗ за цим посиланням.