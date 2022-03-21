"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 21 березня
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"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на понеділок, 21 березня, для виїзду жителів Харкова, Дніпра, Краматорська. Крім того, запустять також поїзди з Одеси та Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
Додаткові евакуаційні рейси 21 березня
Харків:
- 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
- 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.
Дніпро:
- 10:30 - №901/902 Дніпро - Хелм (Польща).
Краматорськ:
- 13:00 - №271/270 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №273/272 Краматорськ - Львів.
Додаткові рейси
- 22:32 - з Одеси до Ужгорода;
- 19:13 - з Києва до Хелма (Польща).
В "Укрзалізниці" нагадали, що ознайомитися з актуальним графіком регулярних поїздів на наступний день можна на сайті УЗ за цим посиланням.
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Надія Леонідівна
показати весь коментар21.03.2022 09:06 Відповісти Мені подобається 0
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