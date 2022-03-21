Окупанти обстріляли Сєверодонецьк, Рубіжне і Попасну. Зруйновано 12 будинків, є поранені, - Гайдай
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У Луганській області російські окупаційні війська продовжували обстріли міст, накривши Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасну щільним вогнем. Зруйновано 12 житлових будинків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.
Рятувальники витягли з-під завалів 5 людей, поранень зазнали двоє громадян.
"Росіяни знов відкривали щільний вогонь по Сєверодонецьку, Рубіжному, Попасній. Наші міста міцно тримають оборону, ЗСУ б'ють ворога. Але знов маємо близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирнх та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури", - розповів він.
Гайдай зазначив, що спроби армії РФ захопити великі населені пункти марні, тому окупанти обрали тактику терору мирного населення.
"Це росія, від неї іншого чекати не потрібно. На щастя, під час учорашніх обстрілів загиблих виявлено не було, поранених двоє - в Попасній та Комишувасі. Врятованих з-під завалів - п'ятеро", - розповів глава ОВА.
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Приречено падають вниз...
Христової Матері місто
Зненавидів бункерний біс.
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У бункері стіни трясуться
( Від люті у каменю шок ):
- Чта, снова хахлы не сдаются?
Я город сатру в порошок!
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Пусть видят все смерды планетьі -
Их тоже магу замочить,
А надписи ,,прячутся дети''
Велю ахрененно бамбить!
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...На чорні загарбників трупи
Впав новий непроханий ,,гість''.
Встоїть чи впаде Маріуполь -
,,Окурок'' за все відповість!
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Тому на трибуні від люті
Про міцність загарбницьких ,,прав''
Запнувся, віщуючи, Путін -
Про мужність азовців згадав!