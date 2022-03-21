Українські військові підбили ворожий корабель біля Одеси. ВIДЕО

Біля Одеси українські військові підбили ворожий корабель.

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що сьогодні рано-вранці противник обстріляв українську територію.

При цьому Братчук додав, що таким чином російські війська чинять на українських бійців психологічний тиск.

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"Одеса. Мокша стріляє - всі в укриття! Відповідаємо - з них летить дрантя!" - написав Братчук.

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Трохи пізніше він підтвердив, що є потрапляння в корабель противника.

Сьогодні містяни і жителі передмістя чули звуки вибухів, пострілів. Була оголошена повітряна тривога. У соціальних мережах очевидці написали, що бачили в одеській акваторії Чорного моря два ворожих кораблі, один з яких потім задимився. Чи є руйнування і постраждалі з нашого боку, поки невідомо.