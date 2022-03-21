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Українські військові підбили ворожий корабель біля Одеси. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Біля Одеси українські військові підбили ворожий корабель.

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що сьогодні рано-вранці противник обстріляв українську територію.

При цьому Братчук додав, що таким чином російські війська чинять на українських бійців психологічний тиск.

Також читайте: Українська ППО знищила російські дрони над Одесою, - Братчук

"Одеса. Мокша стріляє - всі в укриття! Відповідаємо - з них летить дрантя!" - написав Братчук.

Трохи пізніше він підтвердив, що є потрапляння в корабель противника.

Сьогодні містяни і жителі передмістя чули звуки вибухів, пострілів. Була оголошена повітряна тривога. У соціальних мережах очевидці написали, що бачили в одеській акваторії Чорного моря два ворожих кораблі, один з яких потім задимився. Чи є руйнування і постраждалі з нашого боку, поки невідомо.

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Топ коментарі
+105
руский военный корабль пошёл На хуй
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21.03.2022 09:26
+75
Диалог.UA


@Dialog_UA

·
18 ч



"Положили всех", - в Мариуполе погибли более 300 российских военных, убит командир спецназа Подгурский - СМИ

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21.03.2022 09:34
+74
УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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21.03.2022 09:27
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невже жертви Маріуполя можна вибачити?
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21.03.2022 10:47 Відповісти
40 миллионов? что-то мелковато будет. Где цыфирь взял? Или сам придумал?
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21.03.2022 11:24 Відповісти
Проклятый Пашинский и спасенные ракеты.
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21.03.2022 10:39 Відповісти
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21.03.2022 11:07 Відповісти
Героям Слава!
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21.03.2022 13:20 Відповісти
Русский воeнный корабль, иди на три буквы － Д Н О!
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21.03.2022 17:49 Відповісти
Сволочь руЗкая всех бычков в море распугал , ***** их надо отправить на дно морское чтобы бычки опять вернулись на Привоз
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22.03.2022 06:14 Відповісти
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