20 березня вдалося евакуювати понад 7 000 людей, - ОП
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Упродовж неділі, 20 березня, гуманітарними коридорами було евакуйовано 7 295 людей. Такі дані навів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Такі дані навів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, з Бердянська до Запоріжжя 11 автобусами і приватним транспортом було евакуйовано 3 985 маріупольців.
21 березня для продовження евакуації планується залучити 50 автобусів із Запоріжжя.
Заступник керівника ОП повідомив також місце збору для евакуації у Бердянську: автобуси чекатимуть на площі перед міським спорткомплексом по вул. Мелітопольське шосе, 27.
Для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуації до Запоріжжя у Бердянську діє гаряча лінія:
+380975515917
+380504397529
+380615336276 та +380615335252
"Планується, що автобуси зможуть провести евакуацію маріупольців з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема, з села Мелекіне", - додав заступник керівника ОП.
Маріупольців, які рухаються гуманітарним коридором на власному транспорті, зможуть дозаправити автівки в Бердянську за адресами: проспект Східний, 4а; вул.Мелітопольське шосе, 87б.
За даними Тимошенка, 20 березня було також евакуйовано 3 310 людей в Київській області, а з Харкова вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань.
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