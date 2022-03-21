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Погоджено 8 гуманітарних коридорів на 21 березня, - Верещук. ВIДЕО
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На 21 березня погоджено 8 гуманітарних коридорів в Донецькій, Київській та Луганській областях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у відеозверненні.
Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя працюватимуть маршрути:
Бердянськ – Запоріжжя
- Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27
Мангушська громада – Запоріжжя
- Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"
Нікольське – Запоріжжя
- Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23
Київська область
із селища Велика Димерка до Броварів
- Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1.
із селища Ворзель до селища Білогородка
- Місце зборів – на вулиці Садова, 13.
з міста Буча до селища Білогородка
- Місце зборів – вулиця Енергетиків, 12
із села Козаровичи до міста Вишгород
- Місце зборів – тренінговий центр ГУНП.
Луганська область
з міста Лисичанськ до міста Бахмут
- Місце зборів – будівля ДСНС на вулиці Сосюри, 324.
з міста Сєверодонецьк до міста Бахмут
- Місце зборів – будинок культури на вулиці Химіків, 28.
з міста Гірське до міста Бахмут
- Місце зборів – вулиця Першотравнева, 42, будинок культури та вулиця Миру, 136
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Неоновая Вывеска
показати весь коментар21.03.2022 11:53 Відповісти Мені подобається 2
ольга янголенко
показати весь коментар21.03.2022 12:27 Відповісти Мені подобається 0
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