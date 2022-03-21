Согласованы 8 гуманитарных коридоров на 21 марта, - Верещук. ВИДЕО
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На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Луганской областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук в видеообращении.
Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать маршруты:
Бердянск – Запорожье
Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27
Мангушская громада – Запорожье
Место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"
Никольское – Запорожье
Место сборов: школа №2, ул. Парковая, 23
Киевская область
из поселка Большая Дымерка в Бровары
Место сборов – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1.
из поселка Ворзель в поселок Белогородка
Место сборов – на улице Садовая, 13.
из города Буча в поселок Белогородка
Место сборов – улица Энергетиков, 12
из села Козаровичи в город Вышгород
Место сборов – тренинговый центр ГУНП.
Луганская область
из города Лисичанск в город Бахмут
Место сборов – здание ГСЧС на улице Сосюры, 324.
из города Северодонецк в Бахмут
Место сборов – дом культуры на улице Химиков, 28.
из города Горное в Бахмут
Место сборов – улица Первомайская, 42, дом культуры и улица Мира, 136
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