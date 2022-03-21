Согласованы 8 гуманитарных коридоров на 21 марта, - Верещук. ВИДЕО

На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук в видеообращении.

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Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать маршруты:

Бердянск – Запорожье

Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27

Мангушская громада – Запорожье

Место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"

Никольское – Запорожье

Место сборов: школа №2, ул. Парковая, 23

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят вывезти из Мариуполя в РФ 350 детей. Это терроризм, – Верещук

Киевская область

из поселка Большая Дымерка в Бровары

Место сборов – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1.

из поселка Ворзель в поселок Белогородка

Место сборов – на улице Садовая, 13.

из города Буча в поселок Белогородка

Место сборов – улица Энергетиков, 12

из села Козаровичи в город Вышгород

Место сборов – тренинговый центр ГУНП.

Луганская область

из города Лисичанск в город Бахмут

Место сборов – здание ГСЧС на улице Сосюры, 324.

из города Северодонецк в Бахмут

Место сборов – дом культуры на улице Химиков, 28.

из города Горное в Бахмут

Место сборов – улица Первомайская, 42, дом культуры и улица Мира, 136

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ разрушает жизнь миллионов людей. Более 3 млн украинцев выехали в Европу, 11-12 млн стали внутренними переселенцами, - Подоляк