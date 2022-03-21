Запорізька АЕС продовжує працювати попри окупацію, - голова "Енергоатому"

Запорізька атомна електростанція, попри окупацію російськими терористами, продовжує генерувати електроенергію для потреб енергосистеми України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час Всеукраїнського марафону.

"На станції працює український персонал, працює в нормальному, якщо можна сказати в таких умовах, режимі. Керівництво станції працює фактично під дулами автоматів, і воно має всі технічні питання погоджувати з командиром цих орків. Але технічно станція працює, технічно станція видає електроенергію в тому обсязі, який необхідний для потреб енергосистеми", - сказав він.

Зазначається також, що на станції зараз перебуває приблизно 500 окупантів, а також 50 одиниць важкої техніки.

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