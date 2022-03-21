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Запорізька АЕС продовжує працювати попри окупацію, - голова "Енергоатому"

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заес

Запорізька атомна електростанція, попри окупацію російськими терористами, продовжує генерувати електроенергію для потреб енергосистеми України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час Всеукраїнського марафону.

"На станції працює український персонал, працює в нормальному, якщо можна сказати в таких умовах, режимі. Керівництво станції працює фактично під дулами автоматів, і воно має всі технічні питання погоджувати з командиром цих орків. Але технічно станція працює, технічно станція видає електроенергію в тому обсязі, який необхідний для потреб енергосистеми", - сказав він.

Зазначається також, що на станції зараз перебуває приблизно 500 окупантів, а також 50 одиниць важкої техніки.

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Автор: Наталя Джума
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Поки що радіаційний стан на рівні природного фону.
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21.03.2022 12:17 Відповісти
600 космонавтов - росгвардейцев прибыло в Энергодар.
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21.03.2022 12:17 Відповісти
Дуже слизька контора цей енергоатом, усіма можливими і неможливими методами саботували перехід з кацапських збірок...
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21.03.2022 13:23 Відповісти
 
 