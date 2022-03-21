Українці через "Дію" зібрали на армію 165 млн
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Через сервіс "Дія" українці уже зібрали на армію понад 165 млн грн. До збору коштів долучились понад 178 тисяч українців.
Про це повідомяє пресслужба "Дії", інформує Цензор.НЕТ.
Усі кошти надходять до фонду "Повернись живим".
"Щоб задонатити на армію, заходьте в застосунок, натискайте Допомогти армії, вводьте суму внеску та сплачуйте карткою. Пам'ятайте, кожна сума — важлива. Тільки разом ми переможемо!", – наголосили в "Дії".
Реквізити для допомоги армії знаходяться тут.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А підрозділи просять і просять, хтось аптечки, хтось броніки, хтось "очі", а хтось навіть каремати...
если не больше!