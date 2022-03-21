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Українці через "Дію" зібрали на армію 165 млн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

дія

Через сервіс "Дія" українці уже зібрали на армію понад 165 млн грн. До збору коштів долучились понад 178 тисяч українців.

Про це повідомяє пресслужба "Дії", інформує Цензор.НЕТ.

Усі кошти надходять до фонду "Повернись живим".

"Щоб задонатити на армію, заходьте в застосунок, натискайте Допомогти армії, вводьте суму внеску та сплачуйте карткою. Пам'ятайте, кожна сума — важлива. Тільки разом ми переможемо!", – наголосили в "Дії".

Реквізити для допомоги армії знаходяться тут.

Автор: Ольга Лузан
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Ми-то забрали. А слуги народу хоч копійку де дали?

А підрозділи просять і просять, хтось аптечки, хтось броніки, хтось "очі", а хтось навіть каремати...
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21.03.2022 12:48 Відповісти
Вопрос куда уходят деньги очень актуален. Хочется верить что на войну.
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21.03.2022 12:50 Відповісти
первого числа зарплата, соберем еще столько же!
если не больше!
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21.03.2022 12:49 Відповісти
а сколько депутаны дали и слуги-холуи, якобы, народа?
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21.03.2022 12:50 Відповісти
 
 