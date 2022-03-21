"Усі чотири діючі атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електроенергію", - в "Енергоатомі" розповіли про стан українських АЕС

Станом на 9:00 21 березня всі чотири діючі атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС та прилеглих до них територіях не змінювався і перебуває в межах норми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба НАЕК "Енегоатом" повідомила у своєму Telegram.

"Станом на 9:00 21 березня 2022 року всі чотири діючі атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни", - розповіли в компанії, додавши, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався і перебуває в межах діючих норм.

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Крім того, основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об'єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом і контролем.