Автомобілі в Росії за місяць подорожчали на 30-60%

Ціни на нові легкові автомобілі в Росії протягом місяця зростають на 30-60%.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Ведомости".

83% всіх легкових автомобілів, що продаються в РФ, збирають всередині країни. Але при цьому у них велика частка вироблених за кордоном комплектуючих, які доводиться купувати за валюту.

Видання підрахувало, що порівняно з 2021 роком в Росії наразі працюють лише 44% потужностей з випуску легкових та комерційних авто.

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