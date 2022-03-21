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Автомобілі в Росії за місяць подорожчали на 30-60%
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ціни на нові легкові автомобілі в Росії протягом місяця зростають на 30-60%.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Ведомости".
83% всіх легкових автомобілів, що продаються в РФ, збирають всередині країни. Але при цьому у них велика частка вироблених за кордоном комплектуючих, які доводиться купувати за валюту.
Видання підрахувало, що порівняно з 2021 роком в Росії наразі працюють лише 44% потужностей з випуску легкових та комерційних авто.
Топ коментарі
+9 Kucher
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+7 Дмитрий Иванов 933bda32
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Центр протидії дезінформації при РНБО України
застерігає про появу небезпечних вакансій
на українських сайтах з пошуку роботи.
З 19 березня зафіксовано стрімкий зріст пропозицій для далекобійників, також встановлено зв'язок рекрутингу українців для здійснення військових наказів рф.
⚠️ Оскільки росіяни мають проблеми з перевезенням небезпечних вантажів в Україні, погано знають її місцевість та при цьому планують подальше просування, вони вирішили залучати для перевезень українців. Після згоди на вакансію, можливе потрапляння у заручники та примус до виконання злочинів.
⚠️ Ознаки небезпечних вакансій:
Робота на лінії рф - Україна; в Білорусі; на лінії Білорусь - Україна; робота в Грузії, Вірменії та на ТОТ.
Вимоги:
- Досвід роботи на цистернах/бензовозах (для постачання пального військам рф).
- Досвід роботи на рефрижераторах (імовірно для перевезення тіл загиблих).
- Знання доріг у певних областях України.
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/848
а точніше если у вас нет мозгов
Зараз вони майже нічим не поступаються іменитим маркам
Деякі китайські моделі уже в ЄС продають.
https://focus.ua/uk/auto/492398-razrushaya-stereotipy-kitayskie-avtomobili-priyatno-udivili-v-krash-testah-video
Шкода таких. Їздіть собі на дорожчих японцях, тільки не треба хейтити китайців тільки за те, що вони китайці.
Так, були за ними косяки в нульових роках. Але вони тільки вчилися тоді.
Зараз - це абсолютно такі ж автомобілі як і більшість в світі
і їх тому і не забирають...
Дмитрий Медведев:
надо организовать производство того, чего в России ещё нет.
Але тачки - півбіди, там ще дефіцит запчастин до тачок і навіть шин, бо санкції і на них поширюються...
https://topgir.com.ua/sankczii-ostavili-rossiyan-bez-zapchastej-i-sovremennoj-reziny-dlya-avto-303843/