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Автомобілі в Росії за місяць подорожчали на 30-60%

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,автомобіль

Ціни на нові легкові автомобілі в Росії протягом місяця зростають на 30-60%.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Ведомости".

83% всіх легкових автомобілів, що продаються в РФ, збирають всередині країни. Але при цьому у них велика частка вироблених за кордоном комплектуючих, які доводиться купувати за валюту.

Видання підрахувало, що порівняно з 2021 роком в Росії наразі працюють лише 44% потужностей з випуску легкових та комерційних авто.

Читайте: Виробник куртки Путіна за 1,5 мільйона рублів Loro Piana припинив постачання до Росії

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Якось пох, що там в кацапів з цінами на авто.
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21.03.2022 13:14
+7
Пересадка на Тазы, как в старом и добром Совке. Пожили нормально и хорош, зато повоевали ДЛБы. Теперь вот километровых очередях постоят
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21.03.2022 13:15
+5
цитую - зачем вам машини если у вас нет дорог
а точніше если у вас нет мозгов
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21.03.2022 13:15
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https://www.youtube.com/watch?v=9gjRrZYFOBM баним прокозий канал
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21.03.2022 13:12 Відповісти
БАНИМ !!!
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21.03.2022 13:21 Відповісти
+
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21.03.2022 14:04 Відповісти
Якось пох, що там в кацапів з цінами на авто.
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21.03.2022 13:14 Відповісти
у кацапів кінчаються автівки, а водіїв вони вже заманюють звідси

Центр протидії дезінформації при РНБО України
застерігає про появу небезпечних вакансій
на українських сайтах з пошуку роботи.

З 19 березня зафіксовано стрімкий зріст пропозицій для далекобійників, також встановлено зв'язок рекрутингу українців для здійснення військових наказів рф.

⚠️ Оскільки росіяни мають проблеми з перевезенням небезпечних вантажів в Україні, погано знають її місцевість та при цьому планують подальше просування, вони вирішили залучати для перевезень українців. Після згоди на вакансію, можливе потрапляння у заручники та примус до виконання злочинів.

⚠️ Ознаки небезпечних вакансій:

Робота на лінії рф - Україна; в Білорусі; на лінії Білорусь - Україна; робота в Грузії, Вірменії та на ТОТ.

Вимоги:

- Досвід роботи на цистернах/бензовозах (для постачання пального військам рф).
- Досвід роботи на рефрижераторах (імовірно для перевезення тіл загиблих).
- Знання доріг у певних областях України.

https://t.me/CenterCounteringDisinformation/848
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21.03.2022 14:42 Відповісти
Тобто цією інформацією я повинен вдавитися? Ціни тепер зрівнялися з українськими.
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21.03.2022 13:14 Відповісти
цитую - зачем вам машини если у вас нет дорог
а точніше если у вас нет мозгов
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21.03.2022 13:15 Відповісти
Пересадка на Тазы, как в старом и добром Совке. Пожили нормально и хорош, зато повоевали ДЛБы. Теперь вот километровых очередях постоят
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21.03.2022 13:15 Відповісти
Нет,на калибрах пусть летают
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21.03.2022 13:17 Відповісти
в нынешних вазах импортных комплектующих то же хватает
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21.03.2022 13:38 Відповісти
Тазики с гайками от автоваза или китайские Гнили вот и все теперь их автомобили
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21.03.2022 13:15 Відповісти
На китайців не треба гнати. ******* китайські авто - це вам не амулєти і джилі ск 2007-2009 років.
Зараз вони майже нічим не поступаються іменитим маркам
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21.03.2022 13:31 Відповісти
Да, я наверное отстал от жизни, вокруг так много хороших китайских автомобилей, а я последние 12 лет как дурак на японских езжу Так не в тему, но тоже интересно, отдыхал в позапрошлом году в Китае, на Южно-китайском море, видел что они из "японцев", которые собирают по лицензии для себя сделали, так "автоваз" им еще фору даст.
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21.03.2022 13:41 Відповісти
А що саме вони зробили? Ну от виробляють в них Mazda CX-30 і Honda HR-V, так для Китаю з них зробили електромобілі. І непогано...
Деякі китайські моделі уже в ЄС продають.
https://focus.ua/uk/auto/492398-razrushaya-stereotipy-kitayskie-avtomobili-priyatno-udivili-v-krash-testah-video
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21.03.2022 13:46 Відповісти
Ви живете в світі автостереотипів.
Шкода таких. Їздіть собі на дорожчих японцях, тільки не треба хейтити китайців тільки за те, що вони китайці.
Так, були за ними косяки в нульових роках. Але вони тільки вчилися тоді.
Зараз - це абсолютно такі ж автомобілі як і більшість в світі
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21.03.2022 14:02 Відповісти
ага смішна історія про якісний китай))) от тількі така фігня малята,китай за якість хоче як і світові бренди,тож нафіг він висрався,без запчастин і сервісу,а їх турбомоторчики то просто сила)))
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21.03.2022 14:42 Відповісти
І автоваз - це Рено-Ніссан. Тому й не дивно, що також щось може цей автоваз.
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21.03.2022 14:04 Відповісти
Це Рено-Ніссан, але їхня супер-пупер лада вєста збудована на базі старого рено меган 10-15-річної давнини... Тобто, навіть Логан **********...
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21.03.2022 14:12 Відповісти
Так чим той Меган 10-15 річний гірший від нового ************ Логана? Як на мене, той Меган значно кращий будь-якого Логана. Тим більше, що Логан ніякий не ********.
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21.03.2022 14:48 Відповісти
Логан не ********, я кажу, що НАВІТЬ Логан краще. Хоча б тому, що у нього мотори економічніші та є серед опцій ******* обладнання типу камери чи андроід авто..
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21.03.2022 15:08 Відповісти
Ну то й що, шо подорожали? Хай втішаться тим, що рітуальні послуги подешевшали. ТАК ПОДЕШЕВШАЛИ, що фірмам не вигідно хоронить російських трупаків з України
і їх тому і не забирають...
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21.03.2022 13:16 Відповісти
мозгов и унитазов шоле?

Дмитрий Медведев:
надо организовать производство того, чего в России ещё нет.
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21.03.2022 13:19 Відповісти
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21.03.2022 13:20 Відповісти
чисто хрусская...
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21.03.2022 13:21 Відповісти
Глаз узький значит руський
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21.03.2022 13:37 Відповісти
В лаптях хай шкандибають
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21.03.2022 13:20 Відповісти
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21.03.2022 13:24 Відповісти
насрать на них и автомобили - наша цель, чтобы на раше забыли про автомобили...
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21.03.2022 13:26 Відповісти
пдец новина актуальна
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21.03.2022 13:35 Відповісти
Там машини не просто подорожчали, їх уже тупо немає на складах... Автозаводи в московії позупинялися завдяки санкціям, майже весь імпорт теж (крім китайців хіба). Усьо, дефіцит, як у совку, коли за тачками в черзі по кілька років стояли! Хотіли повернути совок - нате вам!

Але тачки - півбіди, там ще дефіцит запчастин до тачок і навіть шин, бо санкції і на них поширюються...
https://topgir.com.ua/sankczii-ostavili-rossiyan-bez-zapchastej-i-sovremennoj-reziny-dlya-avto-303843/
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21.03.2022 13:52 Відповісти
 
 