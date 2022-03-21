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Війська РФ здійснюють 90% обстрілів по цивільних об'єктах, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Абсолютна більшість ворожих обстрілів припадає на об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Роман Примуш під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"90% обстрілів окупантів здійснюються щодо невійськових об’єктів. Ми здійснюємо по 200 виїздів щоденно на такі випадки. Найбільше рятувальники задіюються у Донецькій, Луганській, Харківській областях, а також у містах Києві й Харкові", - сказав Примуш.

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А в ЄС з розумним виглядом обговорюють санкції, які діяли б на цивілізованих людей, а не на рашистських дикунів.
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21.03.2022 13:49 Відповісти
Виправте заголовок. треба не "Війська РФ здійснюють 90% обстрілів по цивільних об'єктах, - ДСНС Джерело: https://censor.net/ua/n3327324,"
а ""90% обстрілів окупантів здійснюються щодо невійськових об'єктів Джерело: https://censor.net/ua/n3327324"
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21.03.2022 13:53 Відповісти
 
 