В Херсоні окупанти відкрили вогонь по мирних людях в центрі міста. Є поранені. ВIДЕО

В Херсоні окупанти відкрили вогонь по мирних людях в центрі міста. Є поранені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відеозаписів в соцмережах, у наслідок стрілянини поранено щонайменше одну людину.

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