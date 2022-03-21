УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15377 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 266 2
електроенергія (1906) Гайдай_ЛОГА (905)

Через пошкодження високовольтної лінії електропередачі повністю залишилося без світла місто Кремінна на Луганщині, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

електропостачання

Місто Кремінна Луганської області повністю залишилося без світла через пошкодження високовольтної лінії електропередачі.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Енергетиками області ведуться всі необхідні роботи з відновлення, але через складну безпекову ситуацію, термін відновлення неможливо встановити", - сказав він.

За його словами, станом на 12:00 без електропостачання залишаються 11 населених пунктів частково та 26 повністю. 105 364 споживача без світла. Відключено 641 трансформаторну підстанцію.

Також читайте: Окупанти обстріляли Сєверодонецьк, Рубіжне і Попасну. Зруйновано 12 будинків, є поранені, - Гайдай

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повітряні лінії дуже вразливі.
показати весь коментар
21.03.2022 14:27 Відповісти
не жалко єтих рваных гондонов с луганщине, так и не сумевших организовать сопротивление оккупантам...
показати весь коментар
21.03.2022 16:06 Відповісти
 
 