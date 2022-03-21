Україна стала асоційованим членом Європейської федерації національних мовних інституцій

На позачерговому засіданні Генеральної асамблеї Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) одноголосно ухвалено рішення про надання Україні статусу асоційованого члена EFNIL.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні фронт боротьби за Україну – це і фронт утвердження української мови. Тому для нас велика честь приєднатися до континентальної родини мовних інституцій. Адже членство в EFNIL надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС. У цей непростий для України час нам дуже важлива підтримка провідних мовних інституцій Європи – наших міжнародних партнерів", – зазначив Кремінь.

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За його словами, боротьба за мову – це і боротьба за самоідентичність української нації. Адже свідомий перехід наших співгромадян на українську мову, ефективний захист інформаційного поля, всебічний розвиток мови – це захист національних інтересів, протидія країні-агресору та боротьба за нашу незалежність.

EFNIL об’єднує національні мовні інституції країн-членів ЄС. Серед основних завдань – контроль за виконанням мовного законодавства, захист державних мов, збір матеріалів про мовну політику в ЄС, заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.