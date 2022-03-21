Україна стала асоційованим членом Європейської федерації національних мовних інституцій
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На позачерговому засіданні Генеральної асамблеї Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) одноголосно ухвалено рішення про надання Україні статусу асоційованого члена EFNIL.
Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні фронт боротьби за Україну – це і фронт утвердження української мови. Тому для нас велика честь приєднатися до континентальної родини мовних інституцій. Адже членство в EFNIL надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС. У цей непростий для України час нам дуже важлива підтримка провідних мовних інституцій Європи – наших міжнародних партнерів", – зазначив Кремінь.
За його словами, боротьба за мову – це і боротьба за самоідентичність української нації. Адже свідомий перехід наших співгромадян на українську мову, ефективний захист інформаційного поля, всебічний розвиток мови – це захист національних інтересів, протидія країні-агресору та боротьба за нашу незалежність.
EFNIL об’єднує національні мовні інституції країн-членів ЄС. Серед основних завдань – контроль за виконанням мовного законодавства, захист державних мов, збір матеріалів про мовну політику в ЄС, заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.
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