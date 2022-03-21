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Ліквідовано командира мотострілкового батальйону РФ Топтуна
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Дмитро Топтун брав участь у вторгненні в Україну з першого дня війни. Його ліквідували пострілом з протитанкової ракети.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Дмитро Топтун мав звання майора. Мотострілковий батальйон під його командуванням брав участь у бойових діях з 24 лютого.
14 березня під час бою під Ізюмом на Харківщині захисники України влучили у його машину протитанковою ракетою.
Топ коментарі
+107 Переворот Сознания
показати весь коментар21.03.2022 17:25
+84 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар21.03.2022 17:25
+74 Олександр Дніпро
показати весь коментар21.03.2022 17:27
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Давай, бидлане, шурхай до пекла!
Реєстрація: 01 березня 2022
Заходив: 21 березня 2022 в 14:53
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Я читаю: 0 мабуть на твого ***** подібний
Так зрозуміліше, підрило зайвохромосомне?
Укроп Гаврилу затоптал.
На Землі краще стане жити
https://twitter.com/wiedzmaanna/status/1505654239141453828?s=20&t=m2ejPSOmfZwY3SaeHhppTA
Сайор Топтун превратился в ноль!
оттоптала топтуну
ратиці назвіжди ВСУ ))))
дякую за порозуміння!
- Я!
- Но это же был русский танк.
- Я-я!!!