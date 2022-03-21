Ліквідовано командира мотострілкового батальйону РФ Топтуна

Дмитро Топтун брав участь у вторгненні в Україну з першого дня війни. Його ліквідували пострілом з протитанкової ракети.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Дмитро Топтун мав звання майора. Мотострілковий батальйон під його командуванням брав участь у бойових діях з 24 лютого.

14 березня під час бою під Ізюмом на Харківщині захисники України влучили у його машину протитанковою ракетою.

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