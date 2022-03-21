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Ликвидирован командир мотострелкового батальона РФ Топтун

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

топтун

Дмитрий Топтун участвовал во вторжении в Украину с первого дня войны. Его ликвидировали выстрелом из противотанковой ракеты.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Топтун был майором. Мотострелковый батальон под его командованием участвовал в боевых действиях с 24 февраля.

14 марта во время боя под Изюмом в Харьковской области защитники Украины попали в его машину противотанковой ракетой.

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Топ комментарии
+107
нех топтаться на нашей земле, падаль
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21.03.2022 17:25
+84
Здохла чергова кацапська елітна свиня...
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21.03.2022 17:25
+74
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21.03.2022 17:27
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нех топтаться на нашей земле, падаль
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21.03.2022 17:25 Ответить
мабуть міцний кабан був, якщо з протитанкової ракети зняли
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21.03.2022 18:39 Ответить
Надеюсь ***** успел выползти наполовину и повис вниз головой догорая....
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21.03.2022 19:01 Ответить
Здохла чергова кацапська елітна свиня...
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21.03.2022 17:25 Ответить
Тьфу мразь.
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21.03.2022 17:25 Ответить
Ніт, тепер він став добрим.
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21.03.2022 17:54 Ответить
Добру пику натоптав. Аби менше жер - може ще б трошки попердів на землі.
Давай, бидлане, шурхай до пекла!
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21.03.2022 17:26 Ответить
Палай в пеклі вічність!
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21.03.2022 17:27 Ответить
Потоптався топтун на нашій землі і Фатить
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21.03.2022 17:27 Ответить
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21.03.2022 17:27 Ответить
А де голова лаврова?
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21.03.2022 17:58 Ответить
не хвилюйся, з Лошаді саме цінне зняли - підкови
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21.03.2022 18:37 Ответить
ще не встигли оформити на експозицію.
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21.03.2022 18:53 Ответить
друга зліва знизу
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21.03.2022 19:23 Ответить
В соседней комнате - в лошодинариуме.
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22.03.2022 11:53 Ответить
Якби в мене було псевдо "Топтун", я б навіть бабусям сормився сумки підносити
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21.03.2022 17:28 Ответить
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21.03.2022 18:19 Ответить
На ЗеБуншу нашего похож, не?
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21.03.2022 17:28 Ответить
Щось є 😅
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21.03.2022 17:29 Ответить
Помідоров
Реєстрація: 01 березня 2022
Заходив: 21 березня 2022 в 14:53
Мене читають: 0
Я читаю: 0 мабуть на твого ***** подібний
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21.03.2022 17:31 Ответить
И шо? Я для умных написал. А ты читай кого ты там читаешь.
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21.03.2022 18:51 Ответить
Похмелись, болєзноє.
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21.03.2022 17:51 Ответить
Сдохни, москаль.
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21.03.2022 18:52 Ответить
Самонаїбнись *****, лапоть *******.
Так зрозуміліше, підрило зайвохромосомне?
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21.03.2022 20:10 Ответить
Не обосрись, недохромосомный Че разволновался? Галоперидол забыл принять?
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21.03.2022 20:15 Ответить
На пляшку, виродку. Шнель-шнель!
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21.03.2022 20:22 Ответить
От у тебя пукан рвет. Слушай, сходи к доверенному врачу, пусть он тебе скажет, что ты дебил, мне же ты все равно не поверишь.
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21.03.2022 20:27 Ответить
Не відволікайся, набутилочнік!
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21.03.2022 20:36 Ответить
гори в аду козлорылая падоль
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21.03.2022 17:29 Ответить
Герои раши долго не живут.
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21.03.2022 17:29 Ответить
Топчись тепер біля кАбздона з хором александрова.
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21.03.2022 17:29 Ответить
Земля стекловатой всем путинским оккупантам!
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21.03.2022 17:29 Ответить
Стоптався, *****.
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21.03.2022 17:29 Ответить
Пошел укроп топтать Гаврило
Укроп Гаврилу затоптал.
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21.03.2022 17:30 Ответить
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21.03.2022 17:36 Ответить
Ніхрена собі пукалка! Німці?
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21.03.2022 17:43 Ответить
яя панцерфауст 3 делать рузге танкист прожаренным
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21.03.2022 17:47 Ответить
Ну, ні гвоздя, ні жезла!
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21.03.2022 17:51 Ответить
Ja-ja!
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21.03.2022 18:02 Ответить
PanzerfaustЗІТ
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21.03.2022 18:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qAnxUrNRBAw
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21.03.2022 18:43 Ответить
панцерфаусти і стінгери з німетчини були отримні і приміняються ще з 2 березня...а всьо остальне то всьо політика
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21.03.2022 18:49 Ответить
гарна цяцька,відправляє групу кацапів на концерт кобзона
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21.03.2022 17:44 Ответить
Faust3
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21.03.2022 17:47 Ответить
Panzerfaust 3
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21.03.2022 18:00 Ответить
Яка ГАРНЮНЕЧКА...
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21.03.2022 18:57 Ответить
Мурза дабл шот с миномёта
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21.03.2022 17:46 Ответить
Good job! Москалика аж из лаптей с онучами выкинуло.
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21.03.2022 17:57 Ответить
1 мина между камазов судя по воронке 82 мм
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21.03.2022 18:18 Ответить
У чортів сьогодні фуршет у офіцерськомуському казані.
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21.03.2022 17:31 Ответить
отоптался)))
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21.03.2022 17:34 Ответить
Добре що ще одну гниду знищили!
На Землі краще стане жити
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21.03.2022 17:34 Ответить
Добре, хлопчики,...дуже добре, рідненькі....
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21.03.2022 17:39 Ответить
Теперь топтаться--"ни двумя"
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21.03.2022 17:40 Ответить
рюське мамка будет рада
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21.03.2022 17:40 Ответить
Допомогли стати "правильним" кацапом!
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21.03.2022 17:40 Ответить
Прекрасно. разложили на молекулы.
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21.03.2022 17:41 Ответить
ТОПТУН ДО ДОПТАВСЯ НА ***!
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21.03.2022 17:46 Ответить
КАК ЦАПЫ ВСЕМ В УКРАИНЕ ВАМ ******!
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21.03.2022 17:48 Ответить
Майор Топтун копита відшвирнув... Яка сумна новина!
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21.03.2022 17:48 Ответить
Топтун пошёл *****! Смерть российским 🐷 оккупантам! Смерть российским 🐷 фашистам!
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21.03.2022 17:48 Ответить
Топтать-копать, вот это свято. минус еще козломордая мокшанская *********** - легче миру
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21.03.2022 17:48 Ответить
Український ангел

https://twitter.com/wiedzmaanna/status/1505654239141453828?s=20&t=m2ejPSOmfZwY3SaeHhppTA
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21.03.2022 17:51 Ответить
Какая боль,какая боль!
Сайор Топтун превратился в ноль!
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21.03.2022 17:52 Ответить
Теперь наша очередь топтать
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21.03.2022 17:56 Ответить
Ще одного демілітарізували.
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21.03.2022 17:57 Ответить
Смачний для хробаків, мразиянин
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21.03.2022 17:57 Ответить
какая кацапская хфамилия!..тьху!!!.....
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21.03.2022 17:57 Ответить
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21.03.2022 17:59 Ответить
Он-агрессор пришел убивать и получил то что он сам сеял.
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21.03.2022 18:00 Ответить
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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21.03.2022 18:02 Ответить
**
оттоптала топтуну
ратиці назвіжди ВСУ ))))
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21.03.2022 18:03 Ответить
Потоптал топтун в пекло))
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21.03.2022 18:08 Ответить
Шкода, що майора вбили. Краще б то був підполковник.
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21.03.2022 18:09 Ответить
Он уже не станет подполковником,и это радует
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21.03.2022 18:39 Ответить
Интересно яйца до России долетели?
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21.03.2022 18:14 Ответить
Теперь его будут черви топтать
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21.03.2022 18:38 Ответить
до адміністрації/модератора сайту: він не "Дмитро"; він "дмітрій". так само, к і пуйло не "Володимир", а "владімір".
дякую за порозуміння!
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21.03.2022 18:43 Ответить
- Дяденька, это вы подбили танк?
- Я!
- Но это же был русский танк.
- Я-я!!!
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21.03.2022 18:50 Ответить
та тут уже полковников считать со счёта сбились, а так какой-то маойришка. Придавили и дальше пошли.
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21.03.2022 18:52 Ответить
Мелочь, а приятно...
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21.03.2022 18:59 Ответить
Топтунами называли соглядатаев, ищеек ГБ-истских. Не вызывает сомнения профессиональная принадлежность предков этого топтуна.
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21.03.2022 19:14 Ответить
Топтав би свої болота,так ні,ось і дотоптався,гнида ординська...
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21.03.2022 19:27 Ответить
Гнида бесславна, здохло, *********. З одного мені шкода: як вивезут тіло у Московію, то лишат нас хоч тої малої дрібнички перегною. Кляті, хоч будь-як, але готові напаскудити нам!
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21.03.2022 19:29 Ответить
"всім ворогам цвяхи в ноги! Ні стежки вам, ні дороги" амінь! Смерть рашистським окупантам!!! Слава ЗСУ! Слава захисникам України! 💛💙💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✌️
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22.03.2022 06:58 Ответить
 
 