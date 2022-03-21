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Ликвидирован командир мотострелкового батальона РФ Топтун
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Дмитрий Топтун участвовал во вторжении в Украину с первого дня войны. Его ликвидировали выстрелом из противотанковой ракеты.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Дмитрий Топтун был майором. Мотострелковый батальон под его командованием участвовал в боевых действиях с 24 февраля.
14 марта во время боя под Изюмом в Харьковской области защитники Украины попали в его машину противотанковой ракетой.
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+107 Переворот Сознания
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Давай, бидлане, шурхай до пекла!
Реєстрація: 01 березня 2022
Заходив: 21 березня 2022 в 14:53
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Я читаю: 0 мабуть на твого ***** подібний
Так зрозуміліше, підрило зайвохромосомне?
Укроп Гаврилу затоптал.
На Землі краще стане жити
https://twitter.com/wiedzmaanna/status/1505654239141453828?s=20&t=m2ejPSOmfZwY3SaeHhppTA
Сайор Топтун превратился в ноль!
оттоптала топтуну
ратиці назвіжди ВСУ ))))
дякую за порозуміння!
- Я!
- Но это же был русский танк.
- Я-я!!!