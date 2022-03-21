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Від обстрілів у Києві вже загинули 65 мирних мешканців, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

кличко

Від обстрілів агресора у Києві від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 65 мирних мешканців, в тому числі 4 дітей.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас у місті на сьогодні майже 300 осіб постраждали від обстрілів російськими військами, зокрема – 16 дітей. Чимало людей знаходяться у лікарнях. Загинули 65 мирних мешканців столиці, серед них – четверо дітей", – сказав Кличко.

За його словами, російські загарбники продовжують обстрілювати місто через провал плану швидкого захоплення столиці.

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Кличко вчера говорил 220 погибших во всех телеграмах своих. Сегодня 65. Чето херню пишет
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21.03.2022 20:11 Відповісти
8 человек на совести того тикторнего свинтуса.
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21.03.2022 20:25 Відповісти
 
 