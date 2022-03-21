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Конкретної дати зустрічі Зеленського та Путіна немає, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,путін

Зустріч президента Володимира Зеленського та Путіна є ключовою для того, щоб був мир.

Про це в інтерв'ю BBC Україна заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона (зустріч. - Ред.) готується і буде готуватися, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася. 

Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути", - розповів він.

За словами Подоляка, поки він готовий сказати, коли саме буде зустріч.

"Бо лунають постійно якісь фрази, що через два, три дні чи через тиждень. Немає конкретної дати", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
І не буде.
Якщо хтось не надумає капітуляцію підписувати.
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21.03.2022 20:29
+13
Вот нахера такие вбросы делать чтобы будоражить общество? Когда уже будет конкретная дата встречи тогда и скажите чтобы народ вышел и смел власть капитулянтов
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21.03.2022 20:29
+13
в найвеличнішого якась манічка що до зустрічі із ******?
увідєть путєна - і шо?
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21.03.2022 20:30
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А вы с Кобзоном согласуйте.
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21.03.2022 20:28 Відповісти
І не буде.
Якщо хтось не надумає капітуляцію підписувати.
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21.03.2022 20:29 Відповісти
Та Зе з штанів вискакує, так він хоче врятувати путіна від політичної смерті.
Справжній лідер країни, та сильний чоловік, в цій ситуації, ніколи б не сів розмовляти з міжнароднім злочинцем та терористом.
Знову повторює. захід скільки попереджав про війну, так ні, цей клоун волав - "вы всё врёте!!". Тепер знову, йому кажуть - путін злочинець, він поза законом. А наше нещастя знову - "я ему загляну, ну хоть куда-нибудь загляну, он хороший".
"Дебил ***"
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21.03.2022 20:44 Відповісти
Вот нахера такие вбросы делать чтобы будоражить общество? Когда уже будет конкретная дата встречи тогда и скажите чтобы народ вышел и смел власть капитулянтов
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21.03.2022 20:29 Відповісти
Весь світ попереджає нашого миротворця про безперспективність будь-яких перемовин з ******,але свій розум йому не вставиш,бо найвеличніший же...
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21.03.2022 20:29 Відповісти
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21.03.2022 20:34 Відповісти
какие переговоры и какая встреча могут быть во время войны?
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21.03.2022 20:29 Відповісти
в найвеличнішого якась манічка що до зустрічі із ******?
увідєть путєна - і шо?
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21.03.2022 20:30 Відповісти
Ніби говорив щось про референдум, як підсумок домовленостей.
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21.03.2022 20:33 Відповісти
Чувак тупо хоче скинути з себе відповідальність за рішення, які сам прийме
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21.03.2022 20:34 Відповісти
Ну да. Цікаво від чого нам запропонують відмовитись заради "миру"
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21.03.2022 20:37 Відповісти
Це те саме що й шашлики, коли нас весь світ попереджав...
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21.03.2022 20:37 Відповісти
Конечно нема... Зеленский встретится с Путиным на его похоронах, ну откуда нашему Вове знать когда...
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21.03.2022 20:30 Відповісти
увідеть мір в его глазах .. і умереть...
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21.03.2022 20:32 Відповісти
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21.03.2022 20:32 Відповісти
+100500
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21.03.2022 20:37 Відповісти
И не будет
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21.03.2022 20:33 Відповісти
конкретної дати і самої зустрічі ніколи не буде. Пуйло ніколи не покине бункера.
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21.03.2022 20:33 Відповісти
З а е б а л уже просто всех своим **************,переговорами и путиным. Остановить горячую фазу войны - это и есть зафиксировать оккупацию захваченных территорий. В этом и есть цель агентуры врага
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21.03.2022 20:36 Відповісти
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21.03.2022 20:41 Відповісти
так выглядит конец войны..
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21.03.2022 20:58 Відповісти
200 000 кацапів тиснуть 600 000 українців. Що це?
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21.03.2022 20:38 Відповісти
- Йя готов к переговорам с Путеном. Но если они закончатся провалом, начнется 3-я мировая война
Объясните кто-нибудь величайшему довбойобу, что война мировая уже давно идёт
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21.03.2022 20:39 Відповісти
)(уйло з бункера не вилазить, а ви хочете зустріч?
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21.03.2022 20:42 Відповісти
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21.03.2022 20:52 Відповісти
Кудись зе-підтримка подівалася, усі на "фронті"... західному, по компрометації ЄС та НАТО
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21.03.2022 21:18 Відповісти
З'явився Дєрьмак і Вовині відосіки вже не такі патріотичні.
*****, ну як маючи такий рейтинг можна тримати біля себе ту бандитську рожу?
Зроби хоч щось в житті мужнє - пошли ту банду пріхлєбатєлєй і стань героєм, яким ти себе бачиш.
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21.03.2022 21:33 Відповісти
Гірше ворога може бути лиш президент довбойоб
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21.03.2022 21:54 Відповісти
це пізд....
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21.03.2022 22:04 Відповісти
хто бачив як вуж ловить жаб вона його бачитЬ вере
щить але лізе до ньго до пащи. так і з нашим Z(а чому на москальської техниці такий же знак)
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22.03.2022 19:35 Відповісти
 
 