Конкретної дати зустрічі Зеленського та Путіна немає, - Подоляк

Зустріч президента Володимира Зеленського та Путіна є ключовою для того, щоб був мир.

Про це в інтерв'ю BBC Україна заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона (зустріч. - Ред.) готується і буде готуватися, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася.

Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути", - розповів він.

За словами Подоляка, поки він готовий сказати, коли саме буде зустріч.

"Бо лунають постійно якісь фрази, що через два, три дні чи через тиждень. Немає конкретної дати", - додав він.

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