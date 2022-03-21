Конкретної дати зустрічі Зеленського та Путіна немає, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зустріч президента Володимира Зеленського та Путіна є ключовою для того, щоб був мир.
Про це в інтерв'ю BBC Україна заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Вона (зустріч. - Ред.) готується і буде готуватися, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася.
Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути", - розповів він.
За словами Подоляка, поки він готовий сказати, коли саме буде зустріч.
"Бо лунають постійно якісь фрази, що через два, три дні чи через тиждень. Немає конкретної дати", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо хтось не надумає капітуляцію підписувати.
Справжній лідер країни, та сильний чоловік, в цій ситуації, ніколи б не сів розмовляти з міжнароднім злочинцем та терористом.
Знову повторює. захід скільки попереджав про війну, так ні, цей клоун волав - "вы всё врёте!!". Тепер знову, йому кажуть - путін злочинець, він поза законом. А наше нещастя знову - "я ему загляну, ну хоть куда-нибудь загляну, он хороший".
"Дебил ***"
увідєть путєна - і шо?
Объясните кто-нибудь величайшему довбойобу, что война мировая уже давно идёт
*****, ну як маючи такий рейтинг можна тримати біля себе ту бандитську рожу?
Зроби хоч щось в житті мужнє - пошли ту банду пріхлєбатєлєй і стань героєм, яким ти себе бачиш.
щить але лізе до ньго до пащи. так і з нашим Z(а чому на москальської техниці такий же знак)