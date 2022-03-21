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ЄС виділяє Україні додаткові 500 млн євро, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс,євросоюз

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель анонсував додаткові 500 млн. євро Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну економічно, фінансово, гуманітарною допомогою, підтримувати українські Збройні сили. Я радий повідомити, що ми досягли політичної згоди щодо додаткових 500 млн у рамках Європейського фонду мирних можливостей", - сказав він.

За словами Борреля, всі держави-члени "залишаються надзвичайно єдиними у підтримці України дипломатично на міжнародній арені, продовжуватимуть ізолювати Росію, закликати до відповідальності за військові злочини, за порушення міжнародного та гуманітарного права".

Він також повідомив, що в ЄС розцінюють те, що відбувається в Україні, як "масштабні військові злочини, скоєні російськими збройними силами проти українського народу".

"І це не залишиться без відповіді. Тому ми вітаємо Комісію, встановлену Радою з прав людини ООН. Ми вітаємо розслідування (цих злочинів) прокурором Міжнародного кримінального суду", - зазначив високий представник.

У зв’язку з цим він констатував, що міністри закликають Росію до виконання рішення Міжнародного суду ООН, яким вона має зупинити вторгнення в Україну. Боррель також запевнив, що ЄС готові до подальших обмежувальних заходів, у координації з нашими партнерами для того, щоб продовжувати чинити тиск на Росію.

Також читайте: Глави МЗС ЄС погодили надання 500 млн євро військової допомоги Україні, - Йозвяк

Автор: Богдан Гуньковський
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анонсував -це як? онанізм ??
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21.03.2022 20:46 Відповісти
🚧 "Українській правді" стали відомі деталі виїзду Ігоря та Григорія Суркісів з України на початку війни: брати вивезли готівкою більше 17 млн доларів без декларування, а в авто були онуки, які під час воєнного стану підлягають військовому обліку.
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21.03.2022 20:55 Відповісти
О, оце вже будівныцтва почнеться!!
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21.03.2022 21:10 Відповісти
А військові все просять і просять. а фонд "Повернись живим" все постачає і постачає. а куди дівається міжнародна допомога - ніхто не знає.
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21.03.2022 21:12 Відповісти
Великолепно....шершавых меньше будет.

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21.03.2022 21:46 Відповісти
Цікаво в якій кишені ці гроші осядуть
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22.03.2022 05:16 Відповісти
 
 