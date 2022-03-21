Apple повідомила про тимчасові збої в роботі низки сервісів

Компанія Apple повідомила про тимчасові збої у роботі низки сервісів у понеділок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На сторінці компанії "Стан системи" зазначається, що магазин програм App Store, карти Apple, медіасервіси Apple Music, Apple TV, iCloud та низка інших сервісів працюють із перебоями або можуть бути недоступними.

"Глобальний збій глобальних сервісів. Зокрема Apple. Невчасно запустили нову функцію, але вже стабілізується", - прокоментував ситуацію віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

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За даними сайту Downdetector, що відстежує збої та відключення популярних інтернет-ресурсів, також неполадки зафіксовані у роботі Google, Google Maps та платіжного сервісу PayPal.