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Apple повідомила про тимчасові збої в роботі низки сервісів

Новини Цензор.НЕТ Технології

apple

Компанія Apple повідомила про тимчасові збої у роботі низки сервісів у понеділок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На сторінці компанії "Стан системи" зазначається, що магазин програм App Store, карти Apple, медіасервіси Apple Music, Apple TV, iCloud та низка інших сервісів працюють із перебоями або можуть бути недоступними.

"Глобальний збій глобальних сервісів. Зокрема Apple. Невчасно запустили нову функцію, але вже стабілізується", - прокоментував ситуацію віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Читайте також: Apple Pay і PlayStation Store у Росії більше недоступні, - Федоров

За даними сайту Downdetector, що відстежує збої та відключення популярних інтернет-ресурсів, також неполадки зафіксовані у роботі Google, Google Maps та платіжного сервісу PayPal.
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Запустили нову функцію "руззкій корабль" ?
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21.03.2022 21:03 Відповісти
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21.03.2022 21:08 Відповісти
Може Крим на apple мапах вже український зробили?
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21.03.2022 21:09 Відповісти
Щось не помітив ніяких збоїв.
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21.03.2022 21:09 Відповісти
я теж, бо в мене не айфон
якраз перед війною хотіла купити ...
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21.03.2022 21:13 Відповісти
І правильно - Самсунг у тричі дешевший і удвічі функціональніший , а зекономлені кошти можна ЗСУ переслати .
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21.03.2022 21:31 Відповісти
Зараз не до розкошів. Так.
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21.03.2022 21:36 Відповісти
 
 