Війна вплине на здоров'я українців у довгостроковій перспективі, - Ляшко

Війна, яку розв'язала Росія, вплине на здоров'я українців у довгостроковій перспективі.

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Чи вплине це (війна) на здоров'я українців? Так, вплине. Два роки до цього у нас була епідемія коронавірусної хвороби, зараз війна. Все це обмежує доступ до медичної допомоги, до скринінгових програм", - сказав він.

За його словами, військові дії не дозволять виявити на перших стадіях, зокрема, онкологічні хвороби та туберкульоз. А на пізніх стадіях вартість лікуваннях цих хвороб значно зростає.

"І це призведе до того, що люди будуть звертатися по меддопомогу, коли вже симптоми стануть наявними, і тоді ці хвороби складніше піддаються лікуванню. І з точки зору економіки лікування онкохвороби на 3-4 стадії більш дороговартісне, ніж на першій", - додав Ляшко.

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