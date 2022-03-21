Війна вплине на здоров'я українців у довгостроковій перспективі, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні
Війна, яку розв'язала Росія, вплине на здоров'я українців у довгостроковій перспективі.
Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Чи вплине це (війна) на здоров'я українців? Так, вплине. Два роки до цього у нас була епідемія коронавірусної хвороби, зараз війна. Все це обмежує доступ до медичної допомоги, до скринінгових програм", - сказав він.
За його словами, військові дії не дозволять виявити на перших стадіях, зокрема, онкологічні хвороби та туберкульоз. А на пізніх стадіях вартість лікуваннях цих хвороб значно зростає.
"І це призведе до того, що люди будуть звертатися по меддопомогу, коли вже симптоми стануть наявними, і тоді ці хвороби складніше піддаються лікуванню. І з точки зору економіки лікування онкохвороби на 3-4 стадії більш дороговартісне, ніж на першій", - додав Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Майор Ухослышность вещает
а как же теперь масочки, прививочки и баблишко тырить будешь?