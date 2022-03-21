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Війна вплине на здоров'я українців у довгостроковій перспективі, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

війна

Війна, яку розв'язала Росія, вплине на здоров'я українців у довгостроковій перспективі.

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Чи вплине це (війна) на здоров'я українців? Так, вплине. Два роки до цього у нас була епідемія коронавірусної хвороби, зараз війна. Все це обмежує доступ до медичної допомоги, до скринінгових програм", - сказав він.

За його словами, військові дії не дозволять виявити на перших стадіях, зокрема, онкологічні хвороби та туберкульоз. А на пізніх стадіях вартість лікуваннях цих хвороб значно зростає.

"І це призведе до того, що люди будуть звертатися по меддопомогу, коли вже симптоми стануть наявними, і тоді ці хвороби складніше піддаються лікуванню. І з точки зору економіки лікування онкохвороби на 3-4 стадії більш дороговартісне, ніж на першій", - додав Ляшко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Не нагнітай паніку. Ще один прогнозист.
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21.03.2022 22:59
+4
Ляшко, що там ковід? Потоки з щеплень припинилися?
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21.03.2022 23:00
+4
кто б говорил,нагрел ручки на нашем здоровье вакцинатор,если он до сих пор нас лечит,то у меня доверия к власти 10% максимум,после вакцин все повторно короной болеют,все бежали колоться от безработицы а не от ковида.
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21.03.2022 23:23
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Не нагнітай паніку. Ще один прогнозист.
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21.03.2022 22:59 Відповісти
Ляшко, що там ковід? Потоки з щеплень припинилися?
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21.03.2022 23:00 Відповісти
Ковід втік від війни, але обіцяв повернутись.
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21.03.2022 23:03 Відповісти
Де смартфони для бабусі?
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21.03.2022 23:04 Відповісти
Ти в мене питаєш? Я не знаю.
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22.03.2022 00:36 Відповісти
У ляшка
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22.03.2022 00:54 Відповісти
Ипатьколотить...
Майор Ухослышность вещает
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21.03.2022 23:02 Відповісти
Ляшко, харош пхикати, ніхто тобі вже коштів не дасть! сиди тихенько, починають вилазити кнури з своїх дюр!
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21.03.2022 23:03 Відповісти
Ми й так знаємо, що усі наші майбутні хвороби будутьвід цього страшного стресу, який ми переживаємо вже майже місяць.
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21.03.2022 23:07 Відповісти
Пійшов на ...корабель
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21.03.2022 23:17 Відповісти
****** ,тим хто незагине Ковид нестрашний
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21.03.2022 23:19 Відповісти
кто б говорил,нагрел ручки на нашем здоровье вакцинатор,если он до сих пор нас лечит,то у меня доверия к власти 10% максимум,после вакцин все повторно короной болеют,все бежали колоться от безработицы а не от ковида.
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21.03.2022 23:23 Відповісти
Ви б довбані ішаки краще б для людей безкоштовні дешеві басейни, та якісний медогляд зробили. Розікрали все зо тільки можно було
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21.03.2022 23:26 Відповісти
Медицина у нас и до войны для простых людей уничтожена. Теперь на войну будут все списывать....
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21.03.2022 23:27 Відповісти
Коли війна - про скрінінг та меддопомогу якось не думається. Тут думаєш, чи доживеш до завтра. Кляті запрограмовані російські ракети взяли всю країну в заручники. Ще й орда орків знищує все на своєму шляху.
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21.03.2022 23:39 Відповісти
Ляшко! как там ковид поживает? сдох поди
а как же теперь масочки, прививочки и баблишко тырить будешь?
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21.03.2022 23:40 Відповісти
У довгосроковій перспективі?........ Усі зустрінуться з Господом.
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21.03.2022 23:43 Відповісти
шляшко закукарекал
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21.03.2022 23:50 Відповісти
Так ти ж пі6ор, це й влаштував, **** лицемірна - що два роки в людей скрінінгу не було, а тепер, бач, висловлює "озабочєнность" гніда. Що, перестало "откат" капати по три бакса за кожного вколотого? Нема кому "ширку" більше на складах впарювати?
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22.03.2022 00:43 Відповісти
Ті, хто переживуть цю війну, і збережуть нерви - матимуть навіть краще здоров'я. А от падлюкам про своє краще починати думати вже зараз.
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22.03.2022 00:48 Відповісти
 
 