УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10584 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 953 10
біженці (1019) Сербія (256)

Сербія надаватиме річний притулок для українців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сербия

Уряд Сербії вперше використав правовий механізм притулку та тимчасового захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1.

Як зазначається, тимчасовий захист триває один рік, й рахується з 18 березня.

Рішення поширюється на громадян України та членів їхніх сімей, а також осіб без громадянства та іноземних громадян, які мають притулок або прирівняний до нього національний захист в Україні, та членів їх сімей з дозволеним місцем проживання в Україні.

Це норма також стосується громадян України та членів їхніх сімей, які на момент ухвалення рішення перебували в Сербії на законних підставах і їх право на проживання втратило чинність до скасування рішення про тимчасовий захист.

Міністерство внутрішніх справ Сербії займається реєстрацією осіб, яким надано цей статус, приймаючи рішення по кожній особі окремо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербія вперше долучилася до санкцій Євросоюзу - це стосується обмежень, накладених на Януковича

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Сербія це там, де кацапські спецслужби почуваються, як у себе вдома? Дякуємо! За кацапським кораблем!
показати весь коментар
21.03.2022 23:52
+17
И... Выдадут росии. Знаем мы сербов, никто туда добровольно не поедет. Лучше пусть обстрелы... По холуйству они даже лднр опережают.
показати весь коментар
21.03.2022 23:53
+11
bljaad eti urody esho nedelu nazad kacapam ody peli i s bukvamy Z po ulicam hodili.......i shas oni dumajut shto kto nibud k nim pojedet ?
показати весь коментар
21.03.2022 23:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сербія це там, де кацапські спецслужби почуваються, як у себе вдома? Дякуємо! За кацапським кораблем!
показати весь коментар
21.03.2022 23:52 Відповісти
З усіх словянських народів тільки один покидьком був і лишився.
показати весь коментар
21.03.2022 23:56 Відповісти
И... Выдадут росии. Знаем мы сербов, никто туда добровольно не поедет. Лучше пусть обстрелы... По холуйству они даже лднр опережают.
показати весь коментар
21.03.2022 23:53 Відповісти
bljaad eti urody esho nedelu nazad kacapam ody peli i s bukvamy Z po ulicam hodili.......i shas oni dumajut shto kto nibud k nim pojedet ?
показати весь коментар
21.03.2022 23:53 Відповісти
Да ну нафіг. Це те саме що в якийсь кацапський козлюпінск переїхати.
показати весь коментар
22.03.2022 00:08 Відповісти
"СПАСИБО" !!! НЕ НАДО !!!
показати весь коментар
22.03.2022 00:29 Відповісти
краще вже в чорнобиль чім до цих распропадлін
показати весь коментар
22.03.2022 00:50 Відповісти
Вы,***.лись?Как Сербия?Это кацапский клаповник.
показати весь коментар
22.03.2022 05:49 Відповісти
Какой дурак туда поедет к этим российским братушкам...
показати весь коментар
22.03.2022 06:58 Відповісти
Сербы красавцы! ❤️💪
показати весь коментар
17.04.2022 19:14 Відповісти
 
 