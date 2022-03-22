Ніхто не воює з російським народом. Це вони сюди прийшли, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не воює з російським народом. Навпаки, це війська РФ зайшли на територію нашої держави.

Про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Ніхто не воює з російським народом. І ніхто не воює з Росією. Це вони сюди прийшли і вони воюють з Україною, ми конкретно воюємо проти російських військових, солдатів і офіцерів, які тут. Наші війська не зайшли на їхню територію, незважаючи на те, що вони відкрито сказали про вторгення", - зазначив президент.

"По-друге - ми не воюємо з простими людьми, і взагалі там є багато людей, які бояться вийти на площу, бояться зайвий раз вийти в соціальну мережу і підтримати Україну, бояться втратити роботу. У цьому настрої живуть і деякі європейські держави. Але європейці можуть воювати санкційно. Вони зараз почали - воюють блокадою для економіки і воюють дуже сильно дипломатією", - додав глава держави.

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