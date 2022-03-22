Ніхто не воює з російським народом. Це вони сюди прийшли, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не воює з російським народом. Навпаки, це війська РФ зайшли на територію нашої держави.
Про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
"Ніхто не воює з російським народом. І ніхто не воює з Росією. Це вони сюди прийшли і вони воюють з Україною, ми конкретно воюємо проти російських військових, солдатів і офіцерів, які тут. Наші війська не зайшли на їхню територію, незважаючи на те, що вони відкрито сказали про вторгення", - зазначив президент.
"По-друге - ми не воюємо з простими людьми, і взагалі там є багато людей, які бояться вийти на площу, бояться зайвий раз вийти в соціальну мережу і підтримати Україну, бояться втратити роботу. У цьому настрої живуть і деякі європейські держави. Але європейці можуть воювати санкційно. Вони зараз почали - воюють блокадою для економіки і воюють дуже сильно дипломатією", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
А сейчас все так сложно, так сложно...
Во!
Мы воюем с той стороной!
А що то за супер зброя бомби на парашутах, я, щось до цих пір не пойму.
руцкий народец поддерживает войну и матери руцкие забирая трупик с морга, клянут Украину, которая убивает их мальчиков....
це пропаща нація...яка не хоче розуміти шо крім життя в лайні і обожнюванні царя є ще доля їх дітей...яких кинули в сусідню країну вбивати невинних сусідніх дітей, а не якихось там бандерівців (та й яке кому діло до сусідських ідеалів???)
ну то невдячне діло намагатись щось їм пояснити... якщо ми винні в тому.... що захищаемось...
Только поливать надо - тогда нажористей выходят 😏
И НА ВЕСЬ МИР НАДО ЭТО ОЗВУЧИТЬ , Зеленский
але кацапські гармати заряжає не ***** персонально,
в нього для цього є його слухняний "кацапский нарід".
думай спочатку, а вже потім пургу мети, вова...
Джерело: https://censor.net/ua/n3327526
А ТОЧКОЙ У треснуть по их аэродромам НЕ КОМИЛЬФО ???
є біосмітник в якому народжується біосміття от з цим і воюємо
так важко це второпати ?