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Ніхто не воює з російським народом. Це вони сюди прийшли, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не воює з російським народом. Навпаки, це війська РФ зайшли на територію нашої держави.

Про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Ніхто не воює з російським народом. І ніхто не воює з Росією. Це вони сюди прийшли і вони воюють з Україною, ми конкретно воюємо проти російських військових, солдатів і офіцерів, які тут. Наші війська не зайшли на їхню територію, незважаючи на те, що вони відкрито сказали про вторгення", - зазначив президент.

"По-друге - ми не воюємо з простими людьми, і взагалі там є багато людей, які бояться вийти на площу, бояться зайвий раз вийти в соціальну мережу і підтримати Україну, бояться втратити роботу. У цьому настрої живуть і деякі європейські держави. Але європейці можуть воювати санкційно. Вони зараз почали - воюють блокадою для економіки і воюють дуже сильно дипломатією", - додав глава держави.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
а с кем мы воюем? с марсианами ????
руцкий народец поддерживает войну и матери руцкие забирая трупик с морга, клянут Украину, которая убивает их мальчиков....
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22.03.2022 00:12
+18
Ми воюємо з хворими істотами , а це все населення москальщини
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22.03.2022 00:10
+11
вчора трохи затишшя було.. от воно щось і нюхнюло...
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22.03.2022 00:17
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Ми воюємо з хворими істотами , а це все населення москальщини
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22.03.2022 00:10 Відповісти
В 1941 г. как-то проще было: наши и немцы.
А сейчас все так сложно, так сложно...
Во!
Мы воюем с той стороной!
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22.03.2022 00:20 Відповісти
Чесно скажу від себе , я вже не вірю в фашистську германію як таку про яку нам розказав совок .
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22.03.2022 00:24 Відповісти
а в "ту сторону" вериш?
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22.03.2022 01:45 Відповісти
Правільно. З народом ні. З психологією народу.
А що то за супер зброя бомби на парашутах, я, щось до цих пір не пойму.
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22.03.2022 00:10 Відповісти
что за бред вы несете? не воюете с кацапским народом ? так они воюют с нами и с удовольствием убивают даже просто мирных женщин детей и стариков
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22.03.2022 01:50 Відповісти
Я психологически воюю где могу. В интернете. Так как не могу физически. Илона помнишь в трите до старлинка. Я, не говорю что я.
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22.03.2022 01:52 Відповісти
а с кем мы воюем? с марсианами ????
руцкий народец поддерживает войну и матери руцкие забирая трупик с морга, клянут Украину, которая убивает их мальчиков....
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22.03.2022 00:12 Відповісти
А тому що пропоганді вірять і вірять що прийшли воювати проти Степана Бандери. Коли вони взнають правду, путлєра чекає кінець.
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22.03.2022 00:15 Відповісти
Какую правду им надо, если они своих детей молча хоронят и прославляют бункерфюрера?
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22.03.2022 00:21 Відповісти
Тому що пройоби фюрера приховуються, а досягнення вихваляються, а як впиває на рашистів "НАТО прідьот" , а щоб не прийшло і не вкрало у них бояришнік, то вони мовчкі хоронять дітей і моляться на пуйлофюрера.
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22.03.2022 00:26 Відповісти
Всё они отлично знают. Вернее, скажем так, правда им не нужна, ей нет места в их сознании. Поэтому даже если Путина задушат шарфиком в бункере, война продолжится. В мире останется кто-то один, или Россия, или Украина. Мне Украина дорога, а Россия - ненавистна. Поэтому в этом вопросе, кто из нас останется, нет двух ответов, останется Украина, а Россия должна быть уничтожена. Я вовсе не призываю уничтожать всех россиян без разбору, но государство РФ должно быть отправлено на свалку истории и больше никогда не должно грозить миру войной.
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22.03.2022 00:22 Відповісти
хто ім ту правду скаже? скільки поколінь має минути щоби в них розкрились очі... хочаб одне...
це пропаща нація...яка не хоче розуміти шо крім життя в лайні і обожнюванні царя є ще доля їх дітей...яких кинули в сусідню країну вбивати невинних сусідніх дітей, а не якихось там бандерівців (та й яке кому діло до сусідських ідеалів???)
ну то невдячне діло намагатись щось їм пояснити... якщо ми винні в тому.... що захищаемось...
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22.03.2022 00:24 Відповісти
Дуже просто , заборонити експорт телевізорів , телефонів тощо в через десять років все переламається на х . Результа вони вийдуть на вулицю і побачать що у них забор згнив і хата догниває
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22.03.2022 00:30 Відповісти
Який ви наївний що аж дурненький - москаль північний то наш ворог вічний.
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22.03.2022 01:52 Відповісти
Всім ідіотам немає сенсу щось доказувати. Але у мене сусід-алкаш ворог вічний, я уклав з ним перемир"я: він мені більше не гадить а я його більше не буду бити.
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22.03.2022 02:33 Відповісти
опят у него понеслась пинда по кочках. скоро будет тонко убеждать, шо "наротытакибратья"
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22.03.2022 00:25 Відповісти
Інформаційна війна дуже важлива. Ми повині доносити правду до всього світу, а то багато хто ще вірить "лапші із рашкі"
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22.03.2022 00:13 Відповісти
бред увесь свiт и так знает всю правду ..
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22.03.2022 01:51 Відповісти
Особливо китайці, які навіть війну не називають війною. А скільки медія кацапів на весь світ своє лайно розкидає? А скільки українських ЗМІ правдивих працює в світі?
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22.03.2022 02:22 Відповісти
так они знают правду просто не говорят ее - не путай понятия
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22.03.2022 02:52 Відповісти
З "ра ейським народом" не воює ОПа. А українці таки воюють. Що? Не правда? До речі, а де зараз Демченко з Татаровим?
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22.03.2022 00:13 Відповісти
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22.03.2022 00:14 Відповісти
А с кадыровцев бараньи шашлыки вырастают, уже жаренные!
Только поливать надо - тогда нажористей выходят 😏
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22.03.2022 00:22 Відповісти
Жарти жартами , але кількість цих трупаків тільки отравлює нашу землю , воду .
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22.03.2022 00:32 Відповісти
*****!
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22.03.2022 00:15 Відповісти
вчора трохи затишшя було.. от воно щось і нюхнюло...
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22.03.2022 00:17 Відповісти
Курва!
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22.03.2022 00:23 Відповісти
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22.03.2022 00:23 Відповісти
Кацапы - убийцы насильники и мародеры
И НА ВЕСЬ МИР НАДО ЭТО ОЗВУЧИТЬ , Зеленский
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22.03.2022 00:24 Відповісти
Щось мені не подобається ця нова інтонація. Зеленський начебто виправдовується?
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22.03.2022 00:24 Відповісти
у тому до злили Україну...
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22.03.2022 01:47 Відповісти
*****, звичайно людожер і чудовисько,
але кацапські гармати заряжає не ***** персонально,
в нього для цього є його слухняний "кацапский нарід".
думай спочатку, а вже потім пургу мети, вова...
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22.03.2022 00:24 Відповісти
он всегда таким был хватит выдумывать за него его образ
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22.03.2022 01:53 Відповісти
Який народ? Орки! Зе нєісправімий косоворотько.
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22.03.2022 00:26 Відповісти
Наші війська не зайшли на їхню територію,
Джерело: https://censor.net/ua/n3327526

А ТОЧКОЙ У треснуть по их аэродромам НЕ КОМИЛЬФО ???
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22.03.2022 00:28 Відповісти
З народом , але такого народу не існує
є біосмітник в якому народжується біосміття от з цим і воюємо
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22.03.2022 00:29 Відповісти
Украинский народ воевал с властью януковоща, который пытался узурпировать власть, тот сбежал под крыло покровителя. Теперь мы воюем с тоталитарным режимом кремля, который стал позади своего десятилетиями одурманенного пропагандой народа, брехая ему для сохранения своей вечной власти, что якобы украинский народ воюет против народа России. Украинский народ ведёт борьбу за свободу выбора, сейчас против захватчика фашиста и террориста путлера.
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22.03.2022 00:36 Відповісти
Вова , ми якраз воюєм із мокшанським народом , невже
так важко це второпати ?
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22.03.2022 00:39 Відповісти
Боже, яке кончене...
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22.03.2022 00:51 Відповісти
Зеля вже здав?? Запал закінчився??? Чи єрмак текст писав?
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22.03.2022 01:00 Відповісти
Походу нас готовят к очередному договорняку
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22.03.2022 01:07 Відповісти
как я устал от высеров говнокомандующего
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22.03.2022 01:30 Відповісти
вове Банковскому походу сдать страну пока не позволяет героическое сопротивление ЗСУ и украинцев .. но вован старается.
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22.03.2022 01:31 Відповісти
якщо подивитися на призвіща покійників, то ми воюемо зі зрадниками, росіянами, дагестанцями, мордвою, бурятами тобто таки з ордою.
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22.03.2022 01:38 Відповісти
Не будо б народу- не було би й армії.
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22.03.2022 01:49 Відповісти
Коли така вата в голові як у нашого преза, то перемогти кацапів (а це повне знищення мокши) навіть на українській території - майже нереальна задача...
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22.03.2022 11:11 Відповісти
 
 