За добу знищено 1 літак, 2 гелікоптери, 6 безпілотників, - Повітряні сили
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21 березня російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування Повітряних Сил.
У повідомленні відзначається: "Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.
Авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів, із повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах та скупченню техніки рашистів.
Протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України сьогодні знищено чотири БпЛА, два вертольоти та кілька крилатих ракет (уточнюється).
ППО Сухопутних військ інформує про ураження одного літака окупантів та двох безпілотників.
Загалом 21 березня протиповітряної обороною держави знищено: 1 літак; 2 вертольоти; 6 БпЛА ОТР; крилаті ракети".
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Через санкції за війну проти України призупинена робота Уралвагонзаводу - у зв'язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва. - Генеральний Штаб України.
Все, що почалося з України, Україною і закінчиться.
В нас не дуже відомо, але насправді все танкобудування на Росії, яким так пишаються обизяни, почалося з викрадення харківського заводу №183 в 1941 році. Це було обізвано словом "евакуація", але ж ми знаємо: все, що росіяни "евакуюють" з інших країн - від унітазів до історичних цінностей - назад не повертається. Оскільки Україна завжди була центром наукової і інженерної думки, то ВСЕ без виключення толкове в радянському танкобудуванні вийшло із України. Всі спроби на болотах паралельно щось народити в танкобудуванні закінчилися нічим.
Досі в своїх віруваннях біля костра розповідають, що це вони створили найкращий танк 2СВ - Т-34, що його автор - якийсь там Кошкін. В реальності Кошкін був за освітою політрук-кондитер, стукач, політичний балабол. А всі його подєлки ленінградського періоду зарізала сама ж совкова прийомка. При чому з ганебним формулюванням: "за грубиє конструкторскіє просчьоти". Насправді, найкращий танк 2СВ, без якого совки б ніколи не перемогли технологічних німців, створили українці - Фірсов, Челпан, Алексенко. Кожен професіонал своєї справи з відповідною інженерною освітою (отриманою в Швейцарії, наприклад, як у Фірсова) і величезним досвідом роботи на машинобудівних і паровозних підприємствах України і Європи. Кошкін прибув з рашки в Харків на все готове і просто перехопив чужий доробок.
Харківський Т-64 був настільки передовим і технологічним на свій час, що міг вироблятися лише на виробничих потужностях України, а відстала російська промисловість просто не могла його потягнути. Тому в Совку прийняли геніальне рішення: спростити Т-64 до рівня Т-72 і виробляти його в рашці, як танк орди, яким мали завалити ворога. Ось зараз рашка ним і завалює нашу землю у вигляді металобрухту, яким цей "танк" завжди і був. Український Т-64 за совка був надсекретним і ніколи не поставлявся на експорт. На експорт численним сателітам поставлялося лише барахло. Саме цим і пояснюється той факт, що "Т-72 самий продаваємий танк в мірє".
Та ж історія з Т-80. Комплекс меншовартості росіяни змушує їх бити себе в груди, що це їхній проект. Їм хочеться будь-що записати собі хоч один толковий радянський проект танчика, якими вони дуже пишаються, але їм зудить, що пишаються вони українськими танками. Та насправді попри різні версії Т-80 саме українську версію (Т-80УД) з дизельним двигуном під завісу СССР Головне бронетанкове управління прийняло за основний бойовий танк СССР і готувало під нього перебудову російської промисловості. Експерименти ж ленінградських папуасів з газотурбінним двигуном було вирішено залишити без уваги.
А потім Совок розвалився і Рашка залишилася без власного проекта танка. Україна створила власний новий танк БМ "Оплот", а в Рашці в пропагандистських і маркетингових цілях чергову двадцять якусь там модернізацію Т-72 обізвали "новим танком Т-90", яку і представляють нині, як якийсь новий танк.
А потім вкрали у харків'ян проект Ормату. Але криві руки і філософія "гдє б чо украсть" не сумісні з вдумливою, творчою, грунтовною роботою. Танку немає досі.
І вже не буде.
Тепер історія цих мук на Росії завершиться. В диких людей більше не буде танків і Росія повернеться к істокам, в свій ісконний стан бєрьозок і лаптєй.
Цивілізація покинула цю територію і вимкнула за собою світло.
Україна дала, Україна забрала.
Украинские средства противовоздушной обороны сбили российский вертолет Ми-8АМТШ. На его хвосту надпись "На Берлин".
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