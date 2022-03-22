За добу знищено 1 літак, 2 гелікоптери, 6 безпілотників, - Повітряні сили

21 березня російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні відзначається: "Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.

Авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів, із повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах та скупченню техніки рашистів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожий винищувач збито під Чугуєвом, - Синєгубов

Протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України сьогодні знищено чотири БпЛА, два вертольоти та кілька крилатих ракет (уточнюється).

ППО Сухопутних військ інформує про ураження одного літака окупантів та двох безпілотників.

Загалом 21 березня протиповітряної обороною держави знищено: 1 літак; 2 вертольоти; 6 БпЛА ОТР; крилаті ракети".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використовує для атак на Україну близько 40 аеродромів у РФ, Білорусі і окупованому Криму, - ЗМІ. ФОТОрепортаж