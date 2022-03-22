УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10431 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
11 091 56
війна (56365) Сумська область (2199) Живицький Дмитро (465)

Окупанти чинять справжній геноцид у Тростянецькій громаді на Сумщині, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російські окупанти у Тростянецькій громаді чинять справжній терор та геноцид.

Про це у відеозверненні заявив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремо хочу зупинитися на ситуації, яка склалася у Тростянецькій громаді, це саме місто Тростянець, це навколишні села… там уже 3-й тиждень продовжується терор російських фашистів. На жаль, вони не зупиняються, вони йдуть на ротацію – приходять нові, більш безжалісні, більш жорстокі, більш безглузді", - зазначив Живицький.

За його словами, ОВА працює над тим, щоб тростянчан звільнити від цієї навали.

"Те, що відбувається у Тростянецькій громаді, це справжній геноцид, це справжнє блокування населеного пункту, це справжнє терористичне нелюдське ставлення до мирних мешканців. Дякую сьогодні медикам Тростянця, які під обстрілами, які під кулями їдуть щодня на роботу. ... Сьогодні був угнаний останній автомобіль екстреної медичної допомоги з території Тростянецької центральної допомоги, станція лишилася без жодного транспорту", - додав Живицький.

Також читайте: Пропаганда в РФ вдвічі занижує статистику загиблих військових на війні проти України, - Подоляк

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
дикуни кляті, смерть кацапським варварам!
показати весь коментар
22.03.2022 01:24
+9
Потерпите, щас референдум подъедет о всеобщем прощении, вместо ******** оккупантам.
показати весь коментар
22.03.2022 01:24
+9
Цього не було б, якби ті хто зараз геройські сидять у Києві при владі замість того, щоб на Сумщині робити дороги до кордону з *********** 2 роки продовжували робити ракети, чи хоча б усім чоловікам роздали зброю і набої, а хоча б ментам кожному по гранатомету ГПГ-7, то такого як зараз не було. Але ж на війні вони не захотіли "заробляти", на будівництві це заробляти легше.
показати весь коментар
22.03.2022 01:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дикуни кляті, смерть кацапським варварам!
показати весь коментар
22.03.2022 01:24 Відповісти
Потерпите, щас референдум подъедет о всеобщем прощении, вместо ******** оккупантам.
показати весь коментар
22.03.2022 01:24 Відповісти
Подоляк заявив, масове міжнародну ізоляцію.
Давай Андерсон. На марафоні розкажи, що втратив реальність з ********* хакерами.
показати весь коментар
22.03.2022 01:25 Відповісти
треба знищити пітер і москву, більше ніякі санкції не потрібні. але це напад на Таджикістан й Узбекістан. Треба міркувати.
показати весь коментар
22.03.2022 01:26 Відповісти
Світло шумова граната, це граната для нелетального знешкодження. Приміняется для тимчасового виведення з ладу живої сили на відкритому просторі. Переважно використовується для розгону маніфестантів. В закритому приміщенні може привести до летального наслідку.
показати весь коментар
22.03.2022 01:34 Відповісти
Цього не було б, якби ті хто зараз геройські сидять у Києві при владі замість того, щоб на Сумщині робити дороги до кордону з *********** 2 роки продовжували робити ракети, чи хоча б усім чоловікам роздали зброю і набої, а хоча б ментам кожному по гранатомету ГПГ-7, то такого як зараз не було. Але ж на війні вони не захотіли "заробляти", на будівництві це заробляти легше.
показати весь коментар
22.03.2022 01:37 Відповісти
Знищені pосійські терористи-окупанти.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1506052458014986250?s=20&t=_klGHgPMsKKpa2FoQK9llA

показати весь коментар
22.03.2022 01:52 Відповісти
https://twitter.com/antiputler_news/status/1506050935998582785?s=20&t=_klGHgPMsKKpa2FoQK9llA
показати весь коментар
22.03.2022 01:54 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 01:54 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 01:54 Відповісти
Все вірно Ви робите, що виставляєте ці всі фото. Нехай їх самки взнають своїх вилупків. Побільше треба цих фото на всіх ресурсах публікувати, щоб до моZZковитів доходило через очі, якщо мізки відсутні. Слава Україні! Смерть ворогам!
показати весь коментар
22.03.2022 02:07 Відповісти
https://twitter.com/antiputler_news/status/1506050595886706688?s=20&t=_klGHgPMsKKpa2FoQK9llA
показати весь коментар
22.03.2022 01:55 Відповісти
https://twitter.com/antiputler_news/status/1506050512009019403?s=20&t=_klGHgPMsKKpa2FoQK9llA
показати весь коментар
22.03.2022 01:57 Відповісти
https://twitter.com/antiputler_news/status/1506050282052108291?s=20&t=_klGHgPMsKKpa2FoQK9llA
показати весь коментар
22.03.2022 01:58 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 01:58 Відповісти
Тут прекрасно все. Полонені русаки грузять дохлих русаків.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1505955656503037952?s=20&t=KCgrk95d4L4Zc33QmBvQBQ
показати весь коментар
22.03.2022 02:17 Відповісти
Дохлый оккупант видео.

https://twitter.com/JorgBrinkmann/status/1506011763744989190?s=20&t=o6PY7as7jXFGL12uiL7t8w
показати весь коментар
22.03.2022 02:19 Відповісти
Україна нескорена.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1505778435486101505?s=20&t=YKX6mKQPq0oMvkS9X-NbBg
показати весь коментар
22.03.2022 02:36 Відповісти
Оцените крутость обуви у русского солдата...Вот с такой заботой Россия посылает воевать...Берцы не надо...русскому достаточно резиновых сапог...

https://twitter.com/ukrainenewstop/status/1505895950199492609?s=20&t=4Bd8k6hTFH4tPvapN473Hg
показати весь коментар
22.03.2022 02:41 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 02:41 Відповісти
Был на учениях, прихватил Covid)

https://twitter.com/ukrainenewstop/status/1505902670187569161?s=20&t=HAZ5Y8qmOONOdUmqpxEK3A
показати весь коментар
22.03.2022 02:54 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 02:55 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 02:55 Відповісти
Видео дохлых путинских террористов.

https://twitter.com/russia_stop/status/1501261977057964032?s=20&t=DuWHETlqdNJe1yZ-IpU6-g
показати весь коментар
22.03.2022 03:00 Відповісти
оккупанты-террористы

https://twitter.com/antiputler_news/status/1505811443144400896?s=20&t=3UGq611vJVxD2xTsM96MVw
показати весь коментар
22.03.2022 03:05 Відповісти
"Спецооперация под контролем. Потери как несли так и несем."
https://twitter.com/antiputler_news/status/1505811432763543558?s=20&t=ITb7Ln5GLPbFum2CHaveGA
показати весь коментар
22.03.2022 03:07 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 03:08 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 03:10 Відповісти
Миколаївська область, трофейна руснява техніка.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1506047704841207809?s=20&t=cFFJB314kmemebCf9sKv-Q
показати весь коментар
22.03.2022 03:19 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 03:19 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 03:19 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 03:20 Відповісти
https://twitter.com/antiputler_news/status/1506043147335393287?s=20&t=cFFJB314kmemebCf9sKv-Q
показати весь коментар
22.03.2022 03:23 Відповісти
Елітні війська рашистів на навчаннях в Україні.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1506040791914921984?s=20&t=cFFJB314kmemebCf9sKv-Q
показати весь коментар
22.03.2022 03:27 Відповісти
Знищена техніка рашистів та трофеї.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1505857648394125313?s=20&t=AEw_-FfBwx1mV2SqNl9eOw
показати весь коментар
22.03.2022 03:39 Відповісти
Дохлі москалі загарбники.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1505633916908146697?s=20&t=AEw_-FfBwx1mV2SqNl9eOw
показати весь коментар
22.03.2022 03:53 Відповісти
ПТРК "Стугна-П" проти танка рашистів.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1505627689994100737?s=20&t=HvHLop_Z3ivOgo24VbnaLg
показати весь коментар
22.03.2022 03:56 Відповісти
Работа ВСУ ,оккупанты сгорели .

https://twitter.com/beslan_23/status/1505240490014355457?s=20&t=HvHLop_Z3ivOgo24VbnaLg
показати весь коментар
22.03.2022 04:05 Відповісти
дохлые оккупанты видео

https://twitter.com/vladislav_frei/status/1498416266717106176?s=20&t=HvHLop_Z3ivOgo24VbnaLg
показати весь коментар
22.03.2022 04:19 Відповісти
Багато років нас лякали повторенням «руской вєсни» Русня, як тобі на смак весна українська?

https://twitter.com/vladislav_frei/status/1498735208660619266?s=20&t=HvHLop_Z3ivOgo24VbnaLg
показати весь коментар
22.03.2022 04:24 Відповісти
Спіймали бойового бурята.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1505200490405052420?s=20&t=HvHLop_Z3ivOgo24VbnaLg
показати весь коментар
22.03.2022 04:27 Відповісти
https://twitter.com/erik_cartmanbro/status/1505205590653648903?s=20&t=HvHLop_Z3ivOgo24VbnaLg
показати весь коментар
22.03.2022 04:28 Відповісти
Вони отримали те, що заслужили.

https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1504811661819002880?s=20&t=HvHLop_Z3ivOgo24VbnaLg

показати весь коментар
22.03.2022 04:37 Відповісти
Командир авиационного звена майор Волынец Сергей Михайлович летал в Грузии и Сирии. Летал и в Украине, но недолго..

https://twitter.com/666_mancer/status/1505067115937779719?s=20&t=Beo5KYTiqErvkdWPdwVZgQ

показати весь коментар
22.03.2022 04:47 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 04:48 Відповісти
Путинские фашисты уничтоженые в Мариуполе.

https://twitter.com/Orxan_012/status/1505487520196349954?s=20&t=Beo5KYTiqErvkdWPdwVZgQ

https://twitter.com/Orxan_012/status/1505515903278108672?s=20&t=Beo5KYTiqErvkdWPdwVZgQ
показати весь коментар
22.03.2022 05:09 Відповісти
https://twitter.com/ilbuonL/status/1505565207686483974?s=20&t=IH-i9wzH3rdijrFOBWIp-g
показати весь коментар
22.03.2022 05:25 Відповісти
Нові трофеї української армії.

https://twitter.com/Orxan_012/status/1505861443513638913?s=20&t=NCFYNXZuotFFsEl_4eUYsw

показати весь коментар
22.03.2022 05:18 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 05:19 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 05:19 Відповісти
«Вовки» 128-ї бригади взяли в полон російських терористів.

https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1505879792767455233?s=20&t=GioXdvySYXcMpU3cX575Sw

показати весь коментар
22.03.2022 05:29 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 05:30 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 05:30 Відповісти
пора цивилизованному миру перестать жевать сопли и признать рашку государством-террористом, тогда все станет на свои места...
показати весь коментар
22.03.2022 05:53 Відповісти
Кожен зрадник постане перед законом та судом.

https://twitter.com/MVS_UA/status/1505956512056983560?s=20&t=Fr8JkkUZ6A2J0m2PpGO2wg

показати весь коментар
22.03.2022 05:58 Відповісти
 
 