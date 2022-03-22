Українські захисники протягом 21 березня знищили 14 танків та 300 солдатів російської армії, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо втрат російських окупантів за 21 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Українськими захисниками та захисницями було відбито 13 атак ворога та знищено 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб (втрати уточнюються).
Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" та комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3"", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+12 Лилия Стацкая
показати весь коментар22.03.2022 01:29
+6 MishaCom
показати весь коментар22.03.2022 01:39
+3 Шимус
показати весь коментар22.03.2022 01:43
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лилия Стацкая
показати весь коментар22.03.2022 01:29 Відповісти Мені подобається 12
Roman Kol
показати весь коментар22.03.2022 01:30 Відповісти Мені подобається 0
Шимус
показати весь коментар22.03.2022 01:43 Відповісти Мені подобається 3
Roman Kol
показати весь коментар22.03.2022 01:44 Відповісти Мені подобається 0
Igor Svatko
показати весь коментар22.03.2022 06:48 Відповісти Мені подобається 0
MishaCom
показати весь коментар22.03.2022 01:39 Відповісти Мені подобається 6
Roman Kol
показати весь коментар22.03.2022 01:45 Відповісти Мені подобається 3
2_homo_sapiens
показати весь коментар22.03.2022 02:24 Відповісти Мені подобається 0
Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар22.03.2022 05:44 Відповісти Мені подобається 0
Golden State
показати весь коментар22.03.2022 05:54 Відповісти Мені подобається 1
Gen Pan
показати весь коментар22.03.2022 06:03 Відповісти Мені подобається 1
Саша Иванов 67f184a3
показати весь коментар22.03.2022 08:47 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...