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армія РФ (13467) Генштаб ЗС (4496) втрати (3819)

Українські захисники протягом 21 березня знищили 14 танків та 300 солдатів російської армії, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо втрат російських окупантів за 21 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Українськими захисниками та захисницями було відбито 13 атак ворога та знищено 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб (втрати уточнюються).

Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" та комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3"", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15 тис. осіб, 498 танків, 1535 броньованих машин, 97 літаків, 121 гелікоптер

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Наші захистники,бережи Вас Матір Божа! Ми молимося за Вас!
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22.03.2022 01:29
+6
Героям Слава! Так тримати!
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22.03.2022 01:39
+3
300 рыл это только в луганской обл и донецкой
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22.03.2022 01:43
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Наші захистники,бережи Вас Матір Божа! Ми молимося за Вас!
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22.03.2022 01:29 Відповісти
Круто. Но статистика 1000 за добу і 300?
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22.03.2022 01:30 Відповісти
300 рыл это только в луганской обл и донецкой
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22.03.2022 01:43 Відповісти
Статистику читати вмію.
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22.03.2022 01:44 Відповісти
Це не футбол . Це війна .
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22.03.2022 06:48 Відповісти
Героям Слава! Так тримати!
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22.03.2022 01:39 Відповісти
Непереможним Героям. Слава.
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22.03.2022 01:45 Відповісти
Порівнюючи цю статтю ( https://censor.net/ua/news/3327535 ) з повідомленням про результати сил ООС на Донбасі - https://censor.net/ua/news/3327503 - бачимо, що, як виявляється, тільки на Донбасі сили ООС працювали сьогодні на знищення ворогів, а на решті території України ніяких результатів не видно.
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22.03.2022 02:24 Відповісти
Всім ГЕРОЯМ які боронять УКРАЇНУ-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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22.03.2022 05:44 Відповісти
чем больше цифра - тем приятнее... приятнее, что поголовье свинорылых козломордов уменьшилось, танков и бмп стало меньше... вместе с экипажами, размазанными по стенкам башен... кораблик затоплен.... уже хорошо... сейчас главное не останавливаться - убивать оккупантов везде...
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22.03.2022 05:54 Відповісти
Отлично, но мало! Нужно уничтожить всю роиSSю к хер@м собачим!
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22.03.2022 06:03 Відповісти
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22.03.2022 08:47 Відповісти
 
 