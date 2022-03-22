Українські захисники протягом 21 березня знищили 14 танків та 300 солдатів російської армії, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо втрат російських окупантів за 21 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Українськими захисниками та захисницями було відбито 13 атак ворога та знищено 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб (втрати уточнюються).

Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" та комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3"", - відзначається у повідомленні.

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