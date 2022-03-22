Для Росії не існує ніяких конвенцій та правил війни, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія не дотримується ніяких правил ведення війни.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо, що Волновахи більше немає. Просто немає. Гостомеля майже немає. Деяких міст наших немає. Вони застосовують різні крилаті ракети. Вони їх застосовували також з різних територій - і з Росії, і з Білорусі. І Білорусь це визнала. Лукашенко ж офіційно сказав, що так, було декілька ракет. Можемо вам передати всі деталі - де, що і коли вони використовують. Але це відбувається в принципі щоденно", - зазначив президент.
Також Зеленський зазначив, що Росія щоденно використовує заборонену зброю.
"І ставлення до полонених теж ми знаємо. Деякі речі ми просто не можемо показати. Не говоримо про те, що ці хлопці, на жаль, вбиті. Але ми можемо показати навіть, як це відбувалося. Ні про які конвенції там не йдеться. Там є підвали, багато речей дуже неприємних, які не пов’язані з будь-якими правилами війни", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
к показує практика тих міст, де зараз тривають бої, чим менше цивільного населення знаходиться в місті, тим легше працювати Збройним Силам України. Нагальної потреби перебувати зараз в місті немає. Бої точаться вже навколо. Я звертаюсь до цивільного населення - будьте розумними та зверніться до call-центру, щоб по можливості виїхати з міста", - сказав Борисенко.
Зеленский, Вы шо решили Борисполь ,Бровары, Обухов СДАТЬ и подпустить врага к Киеву ????
ПОТОМУ Я сейчас и пишу , что надо от городов спутников отодвинуть орду подальше , чтобы города не попали под тотальное разграбление - а это имущество украинцев
Не один из этих людей не остановит военную машину Украины и ее побуду.
Кто согласиться после всего что кацап натворил отдать оружие и подставить висок к стволу лаптя.если это произойдет как вы описали.сотни тысяч людей через отсидки и за лет пять будут убиты .уничтожены .сотни тысяч будут высланы в ***** в гулаги и на рудники и знать не будем.и не думайте что это сказка.и хаос на многие десятилетия.особенно первые лет 5 где лапоть буде тварить ужасные вещи.хотя куда ужасней.просто это все будет растянуто на долгие .мучительные года.и это будет не 2.3 сорт.это будет мрак. где любой из этих приезжих оккупантов .будет тупо унижать и мстить .подвалы дыры будут сказкой .Уже всё.нельзя давать заднюю .ху*ло .обречен на поражение и его оккупационная. лаптеногая армия. бабы нарожают. должна вся уйти на перегной в Украине.
Але не Верховного.
Але тоді про що ж ти зібрався домовлятися, які договори підписувати?
Ти ж не Порох, так наіпати *****, як він з мінськими протоколами - ти ж не зможеш!
Все хреновые, все сдали и т.д. и т.п.
Меня терзают вполне определенные сомнения по их поводу
Всегда есть пленные, но количество разное. Я все думаю где же украинские пленные, почему их не показывают? Впервые Зеленский признался что российские изверги их убили, то есть они берут пленных пытают а потом убивают. Зеленский почему же ты об этом молчишь?!
А тем временем наши солдаты бегут оккупантов в плен кормят поят...
украинский народ не кацапская орда- вот в чем его главное отличие от дикой азиатчины
у войны с кацапами есть лишь одно правило - победить всеми доступными способами ибо победителей не судят, судят и пишут историю - победители
если Зеленский этого не знает и руководствуется иными догмами, он проиграет
все остальное - лирика
ничего там нет.