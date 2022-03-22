Для Росії не існує ніяких конвенцій та правил війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія не дотримується ніяких правил ведення війни.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що Волновахи більше немає. Просто немає. Гостомеля майже немає. Деяких міст наших немає. Вони застосовують різні крилаті ракети. Вони їх застосовували також з різних територій - і з Росії, і з Білорусі. І Білорусь це визнала. Лукашенко ж офіційно сказав, що так, було декілька ракет. Можемо вам передати всі деталі - де, що і коли вони використовують. Але це відбувається в принципі щоденно", - зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що Росія щоденно використовує заборонену зброю.

"І ставлення до полонених теж ми знаємо. Деякі речі ми просто не можемо показати. Не говоримо про те, що ці хлопці, на жаль, вбиті. Але ми можемо показати навіть, як це відбувалося. Ні про які конвенції там не йдеться. Там є підвали, багато речей дуже неприємних, які не пов’язані з будь-якими правилами війни", - додав глава держави.

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