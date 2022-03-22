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Для Росії не існує ніяких конвенцій та правил війни, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

театр,маріуполь

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія не дотримується ніяких правил ведення війни.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що Волновахи більше немає. Просто немає. Гостомеля майже немає. Деяких міст наших немає. Вони застосовують різні крилаті ракети. Вони їх застосовували також з різних територій - і з Росії, і з Білорусі. І Білорусь це визнала. Лукашенко ж офіційно сказав, що так, було декілька ракет. Можемо вам передати всі деталі - де, що і коли вони використовують. Але це відбувається в принципі щоденно", - зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що Росія щоденно використовує заборонену зброю.

"І ставлення до полонених теж ми знаємо. Деякі речі ми просто не можемо показати. Не говоримо про те, що ці хлопці, на жаль, вбиті. Але ми можемо показати навіть, як це відбувалося. Ні про які конвенції там не йдеться. Там є підвали, багато речей дуже неприємних, які не пов’язані з будь-якими правилами війни", - додав глава держави.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Вот вот, и всё ЭТО на фоне "надо просто перестать стрелять" и "посмотреть в глаза". Очень грустно, что учимся на своих ошибках
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22.03.2022 01:36
+5
И о чем ты с ними собрался договариваться? Всю Украину отдать им на растерзание???
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22.03.2022 01:38
+3
Что=то бегают одни и те же 2-3 ника и во всех новостях в комментах разводят вой и уныние.
Все хреновые, все сдали и т.д. и т.п.
Меня терзают вполне определенные сомнения по их поводу
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22.03.2022 02:06
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Вот вот, и всё ЭТО на фоне "надо просто перестать стрелять" и "посмотреть в глаза". Очень грустно, что учимся на своих ошибках
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22.03.2022 01:36 Відповісти
Как известно умные люди учатся на чужих ошибках. Придет ли это понимание к Зеленскому?
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22.03.2022 01:50 Відповісти
Знайшов вумного.
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22.03.2022 02:08 Відповісти
Нарешті дійшло. А після зустрічі в Парижі у грудні 2019 ти побачив в очах путіна мир. Дорого той "мир"нам обійшовся.
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22.03.2022 03:41 Відповісти
Для нас тоже вже не пвинно. Не в кількості таків. а в кількості спеціалістів. Знешкодженніх.
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22.03.2022 01:37 Відповісти
Ми же розуміем, що простий солдат не сяде за пульт РЛС.
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22.03.2022 01:40 Відповісти
И о чем ты с ними собрался договариваться? Всю Украину отдать им на растерзание???
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22.03.2022 01:38 Відповісти
Мер Борисполя закликав мешканців поїхати з міста через наближення ворогів
к показує практика тих міст, де зараз тривають бої, чим менше цивільного населення знаходиться в місті, тим легше працювати Збройним Силам України. Нагальної потреби перебувати зараз в місті немає. Бої точаться вже навколо. Я звертаюсь до цивільного населення - будьте розумними та зверніться до call-центру, щоб по можливості виїхати з міста", - сказав Борисенко.
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22.03.2022 01:42 Відповісти
‼️‼️‼️

Зеленский, Вы шо решили Борисполь ,Бровары, Обухов СДАТЬ и подпустить врага к Киеву ????
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22.03.2022 01:43 Відповісти
Там вообще то бои уже две недели под Борисполем идут. Сейчас от околиц Борисполя до кацапских танков меньше 10км.
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22.03.2022 02:03 Відповісти
Фронт не плохо бы отодвинуть от городов спутников . Чтобы сохранить имущество украинцев
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22.03.2022 07:53 Відповісти
Кацапы сначала мародерствуют , потом нищать здания
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22.03.2022 07:54 Відповісти
Так это же кацапы, они по другому не умеют. Они ради этого шли на войну.
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22.03.2022 08:07 Відповісти
Я это прогнозировала и до войны - мародерствовать в крови у орды . И хутин рассчитывал на эту алчность . Иначе что заставляла 200 тысяч ртов мерзнуть не Колька месяцев в палатках и грязи около границы Украины ! ТОЛЬКО БЫСТРАЯ НАЖИВА
ПОТОМУ Я сейчас и пишу , что надо от городов спутников отодвинуть орду подальше , чтобы города не попали под тотальное разграбление - а это имущество украинцев
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22.03.2022 08:10 Відповісти
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22.03.2022 01:43 Відповісти
" Хуже не будет ! " - Українці все це самі собі понавибирали .
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22.03.2022 01:50 Відповісти
а що по мінську 1;2 було втрачено? Чим заплатили ми?
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22.03.2022 02:02 Відповісти
Ан Мур, шо, шо, а патамушо порох
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22.03.2022 02:30 Відповісти
Вы в это верите.
Не один из этих людей не остановит военную машину Украины и ее побуду.
Кто согласиться после всего что кацап натворил отдать оружие и подставить висок к стволу лаптя.если это произойдет как вы описали.сотни тысяч людей через отсидки и за лет пять будут убиты .уничтожены .сотни тысяч будут высланы в ***** в гулаги и на рудники и знать не будем.и не думайте что это сказка.и хаос на многие десятилетия.особенно первые лет 5 где лапоть буде тварить ужасные вещи.хотя куда ужасней.просто это все будет растянуто на долгие .мучительные года.и это будет не 2.3 сорт.это будет мрак. где любой из этих приезжих оккупантов .будет тупо унижать и мстить .подвалы дыры будут сказкой .Уже всё.нельзя давать заднюю .ху*ло .обречен на поражение и его оккупационная. лаптеногая армия. бабы нарожают. должна вся уйти на перегной в Украине.
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22.03.2022 02:14 Відповісти
а може в Буковель на лижи ? в чому ваш план пан президент ? як ви збираєтесь цьому протидіяти ?
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22.03.2022 01:51 Відповісти
чи передбачає військовий стан опцію усунення головнокомандувача ?
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22.03.2022 01:53 Відповісти
передбачає. Саме Головнокомандувача.
Але не Верховного.
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22.03.2022 01:56 Відповісти
а якщо Верховний скаже перестати стріляти, то Залужний також скаже стоп..? Навіть якщо нестріляючу армію будуть знищувати?
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22.03.2022 01:59 Відповісти
Абсолютно вірний висновок (один із небагатьох в нього).
Але тоді про що ж ти зібрався домовлятися, які договори підписувати?
Ти ж не Порох, так наіпати *****, як він з мінськими протоколами - ти ж не зможеш!
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22.03.2022 01:55 Відповісти
Во все стороны сегодня штормит. Кто-то решил расслабиться парочкой запрещённых препаратов?
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22.03.2022 02:03 Відповісти
Что=то бегают одни и те же 2-3 ника и во всех новостях в комментах разводят вой и уныние.
Все хреновые, все сдали и т.д. и т.п.
Меня терзают вполне определенные сомнения по их поводу
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22.03.2022 02:06 Відповісти
Что бы здесь ни было написано, это не то, что будет подписано.
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22.03.2022 02:12 Відповісти
"Вемя разбрасывать камни, и время собирать камни"
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22.03.2022 02:08 Відповісти
Поетому и нам должно быть насрать на кацапов. Уничтожать их всеми доступными и возможными способами
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22.03.2022 02:27 Відповісти
"І ставлення до полонених теж ми знаємо. Деякі речі ми просто не можемо показати. Не говоримо про те, що ці хлопці, на жаль, вбиті. Але ми можемо показати навіть, як це відбувалося. Ні про які конвенції там не йдеться. Там є підвали, багато речей дуже неприємних, які не пов'язані з будь-якими правилами війни", - додав глава держави.

Всегда есть пленные, но количество разное. Я все думаю где же украинские пленные, почему их не показывают? Впервые Зеленский признался что российские изверги их убили, то есть они берут пленных пытают а потом убивают. Зеленский почему же ты об этом молчишь?!

А тем временем наши солдаты бегут оккупантов в плен кормят поят...
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22.03.2022 05:15 Відповісти
во время второй мировой войны, солдаты вермахта и даже сс, охотней сдавались союзникам, оказывая упорное сопротивление советам и не желая попадать к ним в плен. тоже самое касалось и с мирного населения германии, бежавшего в западную оккупационную зону, подальше от массовых зверств и истреблений со стороны советского бесчеловечного режима
украинский народ не кацапская орда- вот в чем его главное отличие от дикой азиатчины
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22.03.2022 05:40 Відповісти
война - это искусство лжи
у войны с кацапами есть лишь одно правило - победить всеми доступными способами ибо победителей не судят, судят и пишут историю - победители
если Зеленский этого не знает и руководствуется иными догмами, он проиграет
все остальное - лирика
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22.03.2022 05:30 Відповісти
роSSия = терроризм! Это нужно признать на международном уровне и уничтожить террориста также на международном уровне!
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22.03.2022 06:00 Відповісти
Якщо Зеленський зрадить Україну, то армія і народ обируть собі лідера, який завершить війну перемогою. Бо зеля явно щось багато на капіталяцію натякає..
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22.03.2022 06:41 Відповісти
Це треба було витрати 3 роки на всіляку хрень, тіпа "надо просто перестать стрелять", щоб після місяця війни прийшло "озарєніє"....
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22.03.2022 07:35 Відповісти
А Путин - это не Россия? Что Зеленский хочет увидеть в его глазах? Кроме агрессии и лжи
ничего там нет.
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22.03.2022 10:21 Відповісти
Тоді навіщо ті безглузді переговори та така бажана встрєча с путєним?
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22.03.2022 11:15 Відповісти
 
 