Ізраїльський прем'єр Беннет готує візит до Києва
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Премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив спецслужбам країни підготувати його візит до Києва для "важливих переговорів про припинення вогню".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel.
З огляду на російські бмбардування Києва, співробітники служби безпеки Ізраїлю вважають такий візит "жахом" з точки зору безпеки.
Водночас ізраїльські дипломати повідомили своїм українським колегам, що Беннетт не поїде до Києва "для фотосесії", а прибуде лише в разі, якщо Україна і росія наблизяться до досягнення мирної угоди.
Топ коментарі
+20 Роман Кокоровець
показати весь коментар22.03.2022 02:09
+18 siveryanin
показати весь коментар22.03.2022 02:06
+16 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар22.03.2022 02:16
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Будь ласка, зачекайте...
Нєнуашо?
Закон про приватизацію земельки прийняли, про протидію антисемітизму прийняли, залишилося денаціфікувати та демілітаризувати.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
дорожчі ніж життя євреїв Украіни
Разве что, они могут попробовать сделать какую-нибудь дешёвую подставу, как удар точкой у по донецку.
Однако действия х..ла настолько уже достали мир, что даже огромное влияние произраильского лобби в США не может полностью сдержать это обешание. Оно огранченно во времени и сыпется. Не факт, что Украине скоро не дадут ПРО и гарпуны, чтобы топить ЧФ. Но Беннет все же послан в Украину уговаривать Зеленского сдаться на каких-то третьих неизвестных нам условиях х..ла. Что-то вроде, Украина обязуется не вступать в НАТО и публично это озвучит. Ну а путин продаст это своему быдлу как победу и оправдание жертв и с него снимут часть санкций.
Типа, если нас не возьмут никогда, то чего за него держаться?
Публичный отказ Украины от НАТО будет позором на весь мир.
После чего прекратится снабжение и путин получит
беззащитную Украину на полное уничтожение.
защитить Украину и действовать в интересах украинского народу могут только сами украинци
То есть с Москвой у него всё согласовано
Героизма тут нет - Израиль стоит на чётких прокремлёвских позициях,
израильтяне проедут по улицам, зафиксируют все блокпосты и укрепления - кто им запретит ?
Зачем это Украине ?
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Увы, но это не так. Вы ошибаетесь.
Израиль стоит на чётких произраильских позициях.
И самая главная из этих позиций в том, что глобальная война с Ираном неминуема. Не вопрос, будет она или не будет, а вопрос, когда будет - через день или через год.
И в этой надвигающейся войне Израилю очень важно сохранить нейтралитет с Россией. И выступить посредником между воюющими сторонами. С этим вы согласны?
Выбор посредников не такой уже и широкий - или Израиль или Турция.
А насчет "фиксации украинскимх блокростов", для последующей передачи этих данных России(правильно я понял данную мысль?), то списываю это на вашу крайнюю утомленность и озлобленность.
Выздоравливайте, все будет хорошо.
Слава Украине!
которые не надо капельно орошать, то и дело отбиваясь от арабов.
Вот почему Москва получила израильские беспилотники и другие вещи,
а Киеву покупать оружие израильского производства запрещается.
Героям Слава !
Он и на своих землях себя неплохо чувствует.
Израильские поля не орошаются, такова особенность данного региона - 4 месяца дождей вполне хватает на последующие 8 месяцев сельхозработ.
Арабы уже 40 лет сидят тихо и кто от кого отбивается я не знаю.
Устаревший БПЛА "Сёрчер" продали России еще в 2010 году, до Крыма и Донбасса, еще до всяких запретов. С тех пор не продают. А вот почему Россия тогда купила, а Украина покупать не захотела, это уже спрашивайте сами себя.
Надеюсь, что антисемиты (не путать с неприятием политики Беннета, у меня она тоже отвращение вызывает) в Украине в меньшинстве.
Говорит он с большим воодушевлением, обещает украинским батракам
зарплаты от $ 500.
Приглашает придумывать новые названия для бывших украинских городов - в общем, весьма познавательно.
Наприкінці березня!!!
Де воно, то "потепління"...?
Чекаю його, курча мама, як матінку рідну.
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Може тому й сталося то, що сталося, що ви чверть століття замістть того, щоб облаштовувати свою краіну, розвивати ******* економіку, будувати потужну армію "вивчали фундаментальні праці юдеських керманичів" та інші, тому подібни и дуже-дуже "практичні" речі.
От й залишилися і без розуміння того, що "юдеськи керманичі" там писали 2.000 років тому и без того, що краіну робить краіною.
А зараз... Як воно вийде?
Усього вам найкращого.
Слава Украіні.
Добре?
Мое мнение, что Украина сейчас находится в положении того пацана, не умеющего плавать, которого кинули в воду, а дальше, как получится - или поплывет, или утонет. Все сейчас зависит от вас самих. Не от Европы, не от Америки, не от Израиля, а от вас самих.
А вот почему Украина через четверть века своей независимости, получив в наследство от Совка огромную промышленность, развитое с/х и горы оружия оказалась в положении того слабака, которого любой бандит обидеть может, это уже разбирайтесь сами с собой.
Наивные, толерантные, неприспособленные... Да называйте себя как хотите. Только быть наивным и доверчивым рядом с бандитом, который точит на тебя топор, это верх глупости.А сейчас... помните то, что я сказал - или утонете или выплывите.
Но вот читая комментарии(см. выше и ниже) тех, кто ищет когда и где какой-то мифический еврей ему ногу отдавил в то время, когда враг, реальный, жестокий, беспощадный враг рвет на куски твою страну...
Грустно от этого становится.
Та й, як що чесно говорити і правдиво згадувати, багато різних осіб, вам, я думаю, добре відомих, приклали руку і не одну до зменшення того надбання, котре нам відійшло після розпаду совєтського союзу. Прізвища усі не буду називати, однак деякі можу: Кучма, Пінчук, Коломойський, Боголюбов, Ахметов, Звягільський, Бакай, Суркіси, Кравчук, і т.д. Я думаю, ви зрозуміли про що я кажу... Вони цю землю завжди сприймали, як територію для заробітку і ніколи Батьківщиною її не вважали. Як подібні у вас ту землю вважали своєю.
Стосовно порівняння - про хлопчака, якого кинули в воду - приймаю. так воно і є.
Знаєте, я виріс в районному містечку, де 60-70% населення буди юдеї. Це зона колишньої осілості. І змалечку чув ідіш і ївріт, багато приятелів було і у звичайній і музичній школі юдеїв. І бились і мирились і обзивались. одним словом все було. Тому я так скажу - як у всякому народі в вашому є всякі. Однак ******* поведінка вашої влади відповідно до війни в нашій країні викликає тільки зневагу і презирство.
но Крима как и Украини вам не видать
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
Верьте, во что вам верится.
Вы тяжело больны и излечению ваша болезнь не поддается.
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