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Ізраїльський прем'єр Беннет готує візит до Києва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

беннет

Премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив спецслужбам країни підготувати його візит до Києва для "важливих переговорів про припинення вогню".

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel.

З огляду на російські бмбардування Києва, співробітники служби безпеки Ізраїлю вважають такий візит "жахом" з точки зору безпеки.

Водночас ізраїльські дипломати повідомили своїм українським колегам, що Беннетт не поїде до Києва "для фотосесії", а прибуде лише в разі, якщо Україна і росія наблизяться до досягнення мирної угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрусалим - правильне місце для переговорів України та РФ, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Україна повинна припинити вогонь ? жид , ти впевнений що покинеш Київ ?
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22.03.2022 02:09
+18
Знову буде вмовляти Зеленського здатись?
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22.03.2022 02:06
+16
Зачем оно в Киеве надо, принуждать к капитуляции Народ Украины?!
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22.03.2022 02:16
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Знову буде вмовляти Зеленського здатись?
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22.03.2022 02:06 Відповісти
Это поездка для избирателей Израиля, а не для Украины.
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22.03.2022 02:09 Відповісти
Для Суркісів,Рабіновічів,Льовочкіних,....
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22.03.2022 02:30 Відповісти
Можна зайти на фб історічної правди і знайти інформацію про події укр революції 1917-21р! Правда в Архіум ці файли відсутні але заголовки і дата відцифрування дуже цікаві і в тему!
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22.03.2022 07:29 Відповісти
Це Київ має припинити вогонь? Я, типий? Може давай до Пуйла спочатку.
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22.03.2022 02:08 Відповісти
Україна повинна припинити вогонь ? жид , ти впевнений що покинеш Київ ?
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22.03.2022 02:09 Відповісти
Зачем оно в Киеве надо, принуждать к капитуляции Народ Украины?!
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22.03.2022 02:16 Відповісти
Когда украинцы успешно утилизируют кацапов, то шекель не тот идёт, все чаще мелкий попадается😁👍💥
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22.03.2022 04:53 Відповісти
Нах. пашол кацапский прихвостень.
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22.03.2022 02:21 Відповісти
Жиди вже про все домовились,зменшити популяцію гоїв на їхній землі українській.
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22.03.2022 02:22 Відповісти
Що там, ***** йому пообіцяло новий хозарський каганат на півдні України?
Нєнуашо?
Закон про приватизацію земельки прийняли, про протидію антисемітизму прийняли, залишилося денаціфікувати та демілітаризувати.
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22.03.2022 05:52 Відповісти
Так і я ж про те.
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22.03.2022 09:37 Відповісти
Евреи самая хитрожопая и подлая нация. Им насрать кто выиграет а кто проиграет как и насрать кто как перерисует контурные карты мира. Они всегда будут на стороне победителя устроятся на теплом месте и качать деньги в свои карманы. Евреи и во время Второй мировой у немцев работали до последнего пока те не спаковали их в печки
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22.03.2022 02:25 Відповісти
Если Байден выступит с речью на Майдане в ближайшие дни, киевляне готовы три дня терпеть круглосуточный комендантский час. Сегодня по плану выступление которого на царство
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22.03.2022 02:28 Відповісти
нафталіну Фуйловські фуфлі
дорожчі ніж життя євреїв Украіни
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22.03.2022 02:34 Відповісти
На"уй
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22.03.2022 02:35 Відповісти
Как и Байден, Беннет пока не сделал ничего, за что рассея может его грохнуть.
Разве что, они могут попробовать сделать какую-нибудь дешёвую подставу, как удар точкой у по донецку.
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22.03.2022 02:40 Відповісти
Нафтали Беннетт не планирует после встречи с Зеленским вылететь из Киева в Москву на встречу с Путиным по понятной причине: Данный вояж не имеет ничего общего с миром и военную агрессию России против Украины не остановит. Цель другая - минимизация убытков друзей Путина, которые для Израиля свои люди. Понятно также, что изначально Израиль делал ставку на "Киев за 2 дня", а теперь ещё прояняется перспектива для друзей Путина пойти вместе с ним по одной процедуре за соучастие в геноциде украинского народа.
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22.03.2022 02:45 Відповісти
Израиль отчаянно пытается спасти тайную сделку Натанияху с Путиным. Путин постоянно угрожает помочь Ирану с ЯО и средствами доставки. Израиль этого не хочет. Настолько не хочет, что готов был отдать путину Украину, постоянно через свое лобби заставляя президентов США не давать серьезное оружие Украине и вводить только видимые косметические санкции на все нападения Мордора.

Однако действия х..ла настолько уже достали мир, что даже огромное влияние произраильского лобби в США не может полностью сдержать это обешание. Оно огранченно во времени и сыпется. Не факт, что Украине скоро не дадут ПРО и гарпуны, чтобы топить ЧФ. Но Беннет все же послан в Украину уговаривать Зеленского сдаться на каких-то третьих неизвестных нам условиях х..ла. Что-то вроде, Украина обязуется не вступать в НАТО и публично это озвучит. Ну а путин продаст это своему быдлу как победу и оправдание жертв и с него снимут часть санкций.
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22.03.2022 04:35 Відповісти
Отказ от курса на НАТО уже начал продавать нам Арестович.
Типа, если нас не возьмут никогда, то чего за него держаться?
Публичный отказ Украины от НАТО будет позором на весь мир.
После чего прекратится снабжение и путин получит
беззащитную Украину на полное уничтожение.
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22.03.2022 07:40 Відповісти
сионистам веры нет и никогда не было 👎👎👎 от слова - никакой - это может подтвердить всемирная история
защитить Украину и действовать в интересах украинского народу могут только сами украинци
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22.03.2022 05:14 Відповісти
хто знає- як готувати нафталіна? бо сирий він огидний
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22.03.2022 06:53 Відповісти
Если Беннет готов ехать в Киев, то уверен, что обстрелов не будет.
То есть с Москвой у него всё согласовано
Героизма тут нет - Израиль стоит на чётких прокремлёвских позициях,
израильтяне проедут по улицам, зафиксируют все блокпосты и укрепления - кто им запретит ?
Зачем это Украине ?
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22.03.2022 07:36 Відповісти
"Израиль стоит на чётких прокремлёвских позициях..."
________________________________________________________________________________

Увы, но это не так. Вы ошибаетесь.
Израиль стоит на чётких произраильских позициях.
И самая главная из этих позиций в том, что глобальная война с Ираном неминуема. Не вопрос, будет она или не будет, а вопрос, когда будет - через день или через год.
И в этой надвигающейся войне Израилю очень важно сохранить нейтралитет с Россией. И выступить посредником между воюющими сторонами. С этим вы согласны?
Выбор посредников не такой уже и широкий - или Израиль или Турция.
А насчет "фиксации украинскимх блокростов", для последующей передачи этих данных России(правильно я понял данную мысль?), то списываю это на вашу крайнюю утомленность и озлобленность.
Выздоравливайте, все будет хорошо.
Слава Украине!
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22.03.2022 07:47 Відповісти
Произраильские позиции заключаются в освоении украинских земель,
которые не надо капельно орошать, то и дело отбиваясь от арабов.
Вот почему Москва получила израильские беспилотники и другие вещи,
а Киеву покупать оружие израильского производства запрещается.
Героям Слава !
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22.03.2022 08:03 Відповісти
Израилю нах..., ну совсем, в общем, не надо украинских земель.
Он и на своих землях себя неплохо чувствует.
Израильские поля не орошаются, такова особенность данного региона - 4 месяца дождей вполне хватает на последующие 8 месяцев сельхозработ.
Арабы уже 40 лет сидят тихо и кто от кого отбивается я не знаю.
Устаревший БПЛА "Сёрчер" продали России еще в 2010 году, до Крыма и Донбасса, еще до всяких запретов. С тех пор не продают. А вот почему Россия тогда купила, а Украина покупать не захотела, это уже спрашивайте сами себя.
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22.03.2022 08:13 Відповісти
Тода раба, дякую, thanks a lot, dank U wel

Надеюсь, что антисемиты (не путать с неприятием политики Беннета, у меня она тоже отвращение вызывает) в Украине в меньшинстве.
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22.03.2022 08:33 Відповісти
Можно просто посмотреть видео такого себе Игоря Беркута (Игоря Гекко).
Говорит он с большим воодушевлением, обещает украинским батракам
зарплаты от $ 500.
Приглашает придумывать новые названия для бывших украинских городов - в общем, весьма познавательно.
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22.03.2022 08:39 Відповісти
Зачем мне это смотреть?
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24.03.2022 21:18 Відповісти
а ты различаешь сионистов и симитов.?
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22.03.2022 08:57 Відповісти
Разумеется. К семитам относятся и арабы, например. Т.е. слово "антисемит" не совсем точно, наверное по смыслу для нацистских ублюдков подходит "юдофоб" и т.п.
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24.03.2022 21:17 Відповісти
Глобальне потепління, кажуть. Там у майбутньому буде занадто спекотно.
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22.03.2022 09:41 Відповісти
Нічого не скажу про "глобальне потепління", але сьогодні з ранку було +4, а завтра насуваеться нова буря, зі снігом, дощами, повенями та блискавками. Відповідно температура знову впаде до 0.
Наприкінці березня!!!
Де воно, то "потепління"...?
Чекаю його, курча мама, як матінку рідну.
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22.03.2022 10:03 Відповісти
вивчаючи фундаментальні праці юдеських керманичів якраз цього не скажеш. Зовсім не все одно. ой зовсім.
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22.03.2022 10:58 Відповісти
вивчаючи фундаментальні праці юдеських керманичів...
_______________________________________________________________________
Може тому й сталося то, що сталося, що ви чверть століття замістть того, щоб облаштовувати свою краіну, розвивати ******* економіку, будувати потужну армію "вивчали фундаментальні праці юдеських керманичів" та інші, тому подібни и дуже-дуже "практичні" речі.
От й залишилися і без розуміння того, що "юдеськи керманичі" там писали 2.000 років тому и без того, що краіну робить краіною.
А зараз... Як воно вийде?
Усього вам найкращого.
Слава Украіні.
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22.03.2022 11:16 Відповісти
я вважаю, що занадто толерантні зробилися. Бо дозволяли декому ці чверть століття обкрадати український нарід і ховати гроші деінде. Як діти малі і нерозумні, вірили, що ті, інші, бажають кращого українцям, а ті бажали на цій землі мати тупо гешефт. Зрозуміло, що ті, маючи гроші (особливо з того боку) і способи інформування (зомбування, маніпулювання) поглиблювали ці малечі побрехеньки і очікування. Чи не так було усі ці "чверть століття"?
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22.03.2022 11:47 Відповісти
В мене на компі нема украінськоі розкладки і дуже важко друкувати на украінській мові, тому перейду на "аккупантский язык".
Добре?
Мое мнение, что Украина сейчас находится в положении того пацана, не умеющего плавать, которого кинули в воду, а дальше, как получится - или поплывет, или утонет. Все сейчас зависит от вас самих. Не от Европы, не от Америки, не от Израиля, а от вас самих.
А вот почему Украина через четверть века своей независимости, получив в наследство от Совка огромную промышленность, развитое с/х и горы оружия оказалась в положении того слабака, которого любой бандит обидеть может, это уже разбирайтесь сами с собой.
Наивные, толерантные, неприспособленные... Да называйте себя как хотите. Только быть наивным и доверчивым рядом с бандитом, который точит на тебя топор, это верх глупости.А сейчас... помните то, что я сказал - или утонете или выплывите.
Но вот читая комментарии(см. выше и ниже) тех, кто ищет когда и где какой-то мифический еврей ему ногу отдавил в то время, когда враг, реальный, жестокий, беспощадный враг рвет на куски твою страну...
Грустно от этого становится.
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22.03.2022 12:18 Відповісти
звичайно, це було з раціональної і досвідченої точки зору недалекоглядно, однак ми були в ролі малечі, яка дивилася на світ відкритими очима і всім вірила. Наслідок - Будапештський меморандум, наприклад. Ми тільки зараз прозріваємо. У нас не було іудейських терористичних груп, як у вас на початку 20 століття, які боролись з британської владою на Бл. Сході, тобто в цей час у нас не було свого Бандери чи Мельника з реальним боєвим досвідом, у вас були свої Бандери і Мельники. У нас не було багатої діаспори ( і вельми-вельми впливової) у Європі і у США.
Та й, як що чесно говорити і правдиво згадувати, багато різних осіб, вам, я думаю, добре відомих, приклали руку і не одну до зменшення того надбання, котре нам відійшло після розпаду совєтського союзу. Прізвища усі не буду називати, однак деякі можу: Кучма, Пінчук, Коломойський, Боголюбов, Ахметов, Звягільський, Бакай, Суркіси, Кравчук, і т.д. Я думаю, ви зрозуміли про що я кажу... Вони цю землю завжди сприймали, як територію для заробітку і ніколи Батьківщиною її не вважали. Як подібні у вас ту землю вважали своєю.

Стосовно порівняння - про хлопчака, якого кинули в воду - приймаю. так воно і є.

Знаєте, я виріс в районному містечку, де 60-70% населення буди юдеї. Це зона колишньої осілості. І змалечку чув ідіш і ївріт, багато приятелів було і у звичайній і музичній школі юдеїв. І бились і мирились і обзивались. одним словом все було. Тому я так скажу - як у всякому народі в вашому є всякі. Однак ******* поведінка вашої влади відповідно до війни в нашій країні викликає тільки зневагу і презирство.
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22.03.2022 14:13 Відповісти
Так.
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22.03.2022 09:39 Відповісти
ты лжешь каитянин, как и весь твой лживый род 👎👎👎
но Крима как и Украини вам не видать
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
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22.03.2022 08:50 Відповісти
Даже не стану вас переубеждать.
Верьте, во что вам верится.
Вы тяжело больны и излечению ваша болезнь не поддается.

https://i.pinimg.com/originals/ee/be/c9/eebec90ce65954459dd26d7acdaf08da.jpg
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22.03.2022 09:43 Відповісти
Нафталин идёт *****!
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22.03.2022 08:33 Відповісти
ХОЛУЯМ КРЕМЛЯ, НЕХ ТУТ ШАСТАТЬ.
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22.03.2022 09:53 Відповісти
Як же праві були пращури не тільки про москалів, а й про жидів. Маючи в приватній власності більшу частину України, жидам абсолютно начхати на людей, вони шекелі рахують москальскі, їм не вигідні санкції бо не буде можливості отримувати шекелі. Їм звично домовитися з москалями та поділити українські землі.
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22.03.2022 10:06 Відповісти
не верю я этому бенету! и пусть бенет идет туда же, куда и руХкий корабль!
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22.03.2022 10:50 Відповісти
Там що в Ізраїлі вибори скоро?
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22.03.2022 11:16 Відповісти
 
 