Україна продовжить транзит російського газу, поки це буде технічно можливо, - Вітренко

Україна продовжуватиме транзит російського природного газу, поки це буде технічно можливо, але пропонує заморозити кошти від його продажу на ескроу-рахунках до виведення російських військ з України.

Про це повідомив глава Нафтогазу Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі ухвалено рішення, що поки це буде технічно можливо, ми продовжимо транзит російського газу", - зазначив він.

Вітренко зазначив, що не може розкривати деталі політичних дискусій з президентом, Росією, Євросоюзом, але як генеральний директор компанії повинен забезпечити безперебійний транзит, поки для цього є технічні можливості.

Він зазначив, що російські війська в Україні дуже обережні щодо транзитної газової інфраструктури, хоча не шкодують розподільну інфраструктуру.

"Тому для нас очевидно, що вони не хочуть завдавати шкоди своїм власним комерційним інтересам та своїм комерційним відносинам…", – констатував Вітренко.

Він підтвердив, що українська сторона зараз повністю контролює транзит газу, а "Газпром" використовує законтрактовані потужності.

Вітренко наголосив, що навіть якщо Європа не може відразу позбутися залежності від російських вуглеводнів, не можна дозволяти путінському режиму отримувати гроші за них, а необхідно накопичувати їх на ескроу-рахунках, доступ до яких буде відкритий тільки після виведення російських військ з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина збирається замінити російський газ катарським: домовилися про довгострокове партнерство