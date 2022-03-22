УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12423 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 030 27
війна (56365) газ (2587) Нафтогаз (1243) транзит (162) транзит газу (307) Вітренко Юрій (370)

Україна продовжить транзит російського газу, поки це буде технічно можливо, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

газ

Україна продовжуватиме транзит російського природного газу, поки це буде технічно можливо, але пропонує заморозити кошти від його продажу на ескроу-рахунках до виведення російських військ з України.

Про це повідомив глава Нафтогазу Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі ухвалено рішення, що поки це буде технічно можливо, ми продовжимо транзит російського газу", - зазначив він.

Вітренко зазначив, що не може розкривати деталі політичних дискусій з президентом, Росією, Євросоюзом, але як генеральний директор компанії повинен забезпечити безперебійний транзит, поки для цього є технічні можливості.

Він зазначив, що російські війська в Україні дуже обережні щодо транзитної газової інфраструктури, хоча не шкодують розподільну інфраструктуру.

"Тому для нас очевидно, що вони не хочуть завдавати шкоди своїм власним комерційним інтересам та своїм комерційним відносинам…", – констатував Вітренко.

Він підтвердив, що українська сторона зараз повністю контролює транзит газу, а "Газпром" використовує законтрактовані потужності.

Вітренко наголосив, що навіть якщо Європа не може відразу позбутися залежності від російських вуглеводнів, не можна дозволяти путінському режиму отримувати гроші за них, а необхідно накопичувати їх на ескроу-рахунках, доступ до яких буде відкритий тільки після виведення російських військ з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина збирається замінити російський газ катарським: домовилися про довгострокове партнерство

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
І сміх і гріх. А тепер піди і скажи тим французам що осталися в раіссі працювати, коли ГТС наша качає газ окупанта.
показати весь коментар
22.03.2022 02:16
+5
Нехай війська НАТО приходять і охороняють газопровід, адже це вже енергетична загроза для країн НАТО. ГТС віддати в оренду Євросоюзу,хай охороняють, у нас є ще чим зайнятися.
показати весь коментар
22.03.2022 03:03
+3
Там идет активное заключение новых контрактов. Потому объёмы срусского газа упадут раза в 2,5 точно в 2023, а в 2024 и вовсе могут быть близки к нулю.
показати весь коментар
22.03.2022 05:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Юра озаботился. Да ти шо.
А платить за транзит будет?
показати весь коментар
22.03.2022 02:11 Відповісти
Запад другого от Украины и не ожидает. Витренко тут не причем...
показати весь коментар
22.03.2022 02:14 Відповісти
А чет запад не закроет небо над трубопроводом.
показати весь коментар
22.03.2022 02:15 Відповісти
Фанат витренка?
показати весь коментар
22.03.2022 02:16 Відповісти
Нет. Запад не скрывая говорит, что отказываться от московского газа он не собирается. Претензии должны быть правильно адресованы.
показати весь коментар
22.03.2022 02:19 Відповісти
Запад собирается отказываться от рос. газа в срочном порядке, насколько возможно.Германия и Катар экстренно подписали соглашение о поставках и последующей полной замене рос. газа катарским. Так что не только СП2 в металлолом. В России нет ничего такого, чего не возможно купить в других
показати весь коментар
22.03.2022 07:37 Відповісти
Скабеева сказала? Ну тогда да, инфа 146%
показати весь коментар
22.03.2022 09:25 Відповісти
Сколько лично помог ЗСУ?
показати весь коментар
22.03.2022 02:14 Відповісти
І сміх і гріх. А тепер піди і скажи тим французам що осталися в раіссі працювати, коли ГТС наша качає газ окупанта.
показати весь коментар
22.03.2022 02:16 Відповісти
Закройті неба …
показати весь коментар
22.03.2022 02:18 Відповісти
Ключове - "поки це буде технічно можливо". ЕС пора занепокоюватися.
показати весь коментар
22.03.2022 02:21 Відповісти
Диявол ховається у дрібницях.
показати весь коментар
22.03.2022 02:28 Відповісти
Я удивляюсь почему парашка до сих пор не разбомбила газопровод чтобы заставить ЕС запустить СП2. Ведь ЕС в таком случае 100% его запустит-ради Украины они там мерзнуть не будут-не привыкли зажратые европейцы к дискомфорту
показати весь коментар
22.03.2022 02:34 Відповісти
Там идет активное заключение новых контрактов. Потому объёмы срусского газа упадут раза в 2,5 точно в 2023, а в 2024 и вовсе могут быть близки к нулю.
показати весь коментар
22.03.2022 05:07 Відповісти
Подорвать нельзя,пока Европе нужен этот газ иначе скатимся ближе к уровню *****,своего рода терроризм
показати весь коментар
22.03.2022 02:54 Відповісти
Лицемерие высшего уровня. За деньги Кока-Колы русские покупают снаряды, а за газ нет? Фу ***
показати весь коментар
22.03.2022 02:43 Відповісти
Про заморозити рахунки не прочитали?
показати весь коментар
22.03.2022 05:19 Відповісти
Нехай війська НАТО приходять і охороняють газопровід, адже це вже енергетична загроза для країн НАТО. ГТС віддати в оренду Євросоюзу,хай охороняють, у нас є ще чим зайнятися.
показати весь коментар
22.03.2022 03:03 Відповісти
це зелена чистуха...
показати весь коментар
22.03.2022 05:09 Відповісти
Шо що? І за цих покидьків наші хлопці мають гинути?
показати весь коментар
22.03.2022 06:39 Відповісти
Просто какой-то глобальный трындец... Воюем с ними и их же газ прокачиваем по своей территории... Ну это нормально вообще???
показати весь коментар
22.03.2022 07:09 Відповісти
Закачувати в сховища як найбільше кацапського газу!Переключити всю Україну на кацапський газ!Перестати брати плату за газ з населення!А тим більше за транспортіровку.
Вчора мені звонили з газової служби,щоб я заплатив за транспортіровку газу....послав їх на ***!
показати весь коментар
22.03.2022 07:15 Відповісти
Мрази. Найдите на карте этот газопровод
показати весь коментар
22.03.2022 09:45 Відповісти
Транзит газу - в першу чергу в українських інтересах, і справа зовсім не в грошах, а в забезпеченні газом сідних та центральних регіонів за рахунок віртуального реверсу.
показати весь коментар
22.03.2022 11:18 Відповісти
 
 