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Німеччина збирається замінити російський газ катарським: домовилися про довгострокове партнерство

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ес,газ

Німеччина підпише довгостроковий договір про поставки ЗПГ із Катару, щоб знизити залежність від Росії. Крім постачання зрідженого газу, ФРН домовилася про довгострокове енергетичне партнерство з Катаром.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL із посиланням на Reuters.

Країни досягли домовленостей під час візиту міністра економіки Німеччини Роберта Хабека. Німецька делегація в Катарі обговорила шляхи збільшення видобутку та виробництва зрідженого газу.

Представник міністерства економіки Німеччини в Берліні підтвердив, що угоду було укладено. "Компанії, які прибули до Катару разом з [Хабеком], тепер вступлять у переговори щодо контракту з катарською стороною", – сказав він.

Читайте також: Німеччина була "дурна", дозволивши собі стати залежною від газу з Росії, - міністр Хабек

Поки що Росія є найбільшим постачальником газу до Німеччини. Після нападу РФ на Україну ФРН відмовилася повністю заборонити імпорт газу з РФ, але виступила з низкою ініціатив, спрямованих на зниження енергетичної залежності.

Для зниження газової залежності від РФ Німеччина, зокрема, запланувала будівництво нових LNG-терміналів (для прийому зрідженого газу зі США та Катару).

Читайте також: Порошенко закликав європейців припинити купувати російську нафту і газ
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Топ коментарі
+16
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
7 ч



А вы заметили нотку разочарования в голосах матерей, которым звонят пленные россияне? Это звучит крах надежды получить за сына 5 миллионов.
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20.03.2022 19:15
+13
Матильда Каплан


@mileditana

·
3 ч



«Кадыровцы, убитые в Днепропетровской области, будут похоронены в свиных шкурах», - Михаил Лысенко

«Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах. Спасибо мясокомбинатам города.
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20.03.2022 19:19
+9
Якщо серйозно, це лише початок.

Побачите, який після війни відбудеться грандіозний розвиток і переформатування газово-нафтового ринку.
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20.03.2022 19:17
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можемо бюргерам гороху підкинути.. а не треба катарского газу
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20.03.2022 19:11 Відповісти
Германское национальное блюдо - сауеркраут(кислая капуста) тушеная с сосисками. Покруче гороха в плане газоснабжения.
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20.03.2022 19:46 Відповісти
Фсе !!!

русский бобик здох !

хотя, есть еще Сила Сибири: 20 лет сексуального садо-мазохистского рабства у Китая по 150 баксов за тысчу кубов. Хотя, не долларов, сорри, а юаней
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20.03.2022 21:07 Відповісти
ну надо же ..как быстро немчура повернула оглобли .) А то всё нам сказочки рассказывали о долгосрочных контрактах с Рахой )
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20.03.2022 19:12 Відповісти
Получается, что сказочки расказівала ваша компания.
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20.03.2022 19:16 Відповісти
раша, а раша!
оце вам він!
ТОВСТИЙ
ПОЛЯРНИЙ
БІЛЮСІНЬКИЙ
ЛИС!!!

кароч, отутка вам ******
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20.03.2022 19:13 Відповісти
Всі в Німеччині за і тільки якийсь Шульц ще проти, разом з другом путіним
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20.03.2022 19:13 Відповісти
шольц пытается держаться за последнюю волосину на яйце у путлера
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20.03.2022 19:15 Відповісти
хаха))
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20.03.2022 19:18 Відповісти
данке шон , фрау рібентроп
дойчланд юбер алес
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20.03.2022 19:16 Відповісти
Прозріли)
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20.03.2022 19:14 Відповісти
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20.03.2022 19:14 Відповісти
господи яка потвора,і моральна і фізична.
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20.03.2022 19:16 Відповісти
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20.03.2022 19:19 Відповісти
я не узнаю вас в гріме? кто ви? бондарчук?
а-ти просто куйло ....
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20.03.2022 19:24 Відповісти
ну теперь уже точно скоро putler- kaput !
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20.03.2022 19:14 Відповісти
З них газ видіяється вже коли вони втрачають свої гроші ,так що без газу не залишуться.
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20.03.2022 19:14 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
7 ч



А вы заметили нотку разочарования в голосах матерей, которым звонят пленные россияне? Это звучит крах надежды получить за сына 5 миллионов.
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20.03.2022 19:15 Відповісти
а курс то рубля все падает - чем дольше не приходит похоронка - тем меньше живых денег за тело получит мамаша
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20.03.2022 19:17 Відповісти
шойгу сказал-натуроплата - кості, супнабор, ребришкі...
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20.03.2022 19:25 Відповісти
Якщо серйозно, це лише початок.

Побачите, який після війни відбудеться грандіозний розвиток і переформатування газово-нафтового ринку.
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20.03.2022 19:17 Відповісти
они еще нарожают и 5 лимонов .. в егіпет отдохнуть
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20.03.2022 19:17 Відповісти
США з Венесуелою порішає за Нафту.
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20.03.2022 19:17 Відповісти
читала, що у Венесуелі не так просто відродити видобуток. а от Сауди зате можуть все.
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20.03.2022 19:25 Відповісти
Матильда Каплан


@mileditana

·
3 ч



«Кадыровцы, убитые в Днепропетровской области, будут похоронены в свиных шкурах», - Михаил Лысенко

«Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах. Спасибо мясокомбинатам города.
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20.03.2022 19:19 Відповісти
Жалко хрюшек.
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20.03.2022 19:35 Відповісти
А свині чим винні?
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20.03.2022 19:39 Відповісти
было бы желание, оказывается незаменимых то нет
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20.03.2022 19:20 Відповісти
Честно говоря ,Германия получала только 34% газа из Раши,поэтому его будет легко снизить или заменить..
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20.03.2022 19:22 Відповісти
70%
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20.03.2022 19:41 Відповісти
У меня немецкая информация 34%
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20.03.2022 19:44 Відповісти
Станом 2021
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20.03.2022 19:49 Відповісти
Я не знаю точны ли эти данные ,но в Германии тема «снизить зависимость от руцкого газа»актуальна с 2014 года ..и ПОСТОЯННО дискутируемая .такие числа ,которы вы предоставили ,мне не знакомы..число 34% я видела часто..,тем более я живу в Германии и верю правительству ,которое предоставляет информацию .
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20.03.2022 20:12 Відповісти
Загалом Німеччина споживає 74 млрд куб. м. природного газу, з них 50 російського, а це не менше 67% так що...Німеччина, фактично, фінансує війну росії в Україні...
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20.03.2022 19:55 Відповісти
Эта тема у немцев каждый день на тв и радио, 50-55% импорта от газпропа
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20.03.2022 20:14 Відповісти
другий пред совдепів в німців, учень і друг Шредера, порвав стосунки. А шольц не хоче.
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20.03.2022 19:22 Відповісти
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20.03.2022 19:24 Відповісти
"Да примерно то же, сынок, только ещё вяличие"
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20.03.2022 19:36 Відповісти
Молодці. пошвидше б.
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20.03.2022 19:26 Відповісти
Щольц після того твіту взагалі замовк десь. Боїться голосу подати, щоб знову не дай Боже НП те бовкнути.

Ну і нехай мовчить, боягуз. Головне щоб уряд і без нього вирішував питання на користь Україні
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20.03.2022 19:33 Відповісти
https://t.me/vinnytskaODA/781?single
Щойно збита російська ракета на Вінничині,на фото видно виробника електронної начинки "Александер Электрик" власник фірми Александр Гончаров
([email protected]) ,яка крім москви має офіс у Празі та заробляє там валюту знаходиться за адресою: Štěrboholská 1307/44 10200 Prague 10 - Hostivař Czech Republic номер телефону:777915558
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20.03.2022 19:42 Відповісти
А вот не фиг было замораживать проект Набукко в угоду оркам, получали бы сейчас газ из Туркмении+Иран.
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20.03.2022 20:06 Відповісти
Я ніяк не второпаю, чому вони Baltic Pipe до Німеччини не протягнули: туди ж ближче ніж до Польщі...
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20.03.2022 20:22 Відповісти
 
 