Німеччина збирається замінити російський газ катарським: домовилися про довгострокове партнерство
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Німеччина підпише довгостроковий договір про поставки ЗПГ із Катару, щоб знизити залежність від Росії. Крім постачання зрідженого газу, ФРН домовилася про довгострокове енергетичне партнерство з Катаром.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL із посиланням на Reuters.
Країни досягли домовленостей під час візиту міністра економіки Німеччини Роберта Хабека. Німецька делегація в Катарі обговорила шляхи збільшення видобутку та виробництва зрідженого газу.
Представник міністерства економіки Німеччини в Берліні підтвердив, що угоду було укладено. "Компанії, які прибули до Катару разом з [Хабеком], тепер вступлять у переговори щодо контракту з катарською стороною", – сказав він.
Поки що Росія є найбільшим постачальником газу до Німеччини. Після нападу РФ на Україну ФРН відмовилася повністю заборонити імпорт газу з РФ, але виступила з низкою ініціатив, спрямованих на зниження енергетичної залежності.
Для зниження газової залежності від РФ Німеччина, зокрема, запланувала будівництво нових LNG-терміналів (для прийому зрідженого газу зі США та Катару).
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русский бобик здох !
хотя, есть еще Сила Сибири: 20 лет сексуального садо-мазохистского рабства у Китая по 150 баксов за тысчу кубов. Хотя, не долларов, сорри, а юаней
оце вам він!
ТОВСТИЙ
ПОЛЯРНИЙ
БІЛЮСІНЬКИЙ
ЛИС!!!
кароч, отутка вам ******
дойчланд юбер алес
а-ти просто куйло ....
@VALMICHEL7
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7 ч
А вы заметили нотку разочарования в голосах матерей, которым звонят пленные россияне? Это звучит крах надежды получить за сына 5 миллионов.
Побачите, який після війни відбудеться грандіозний розвиток і переформатування газово-нафтового ринку.
@mileditana
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3 ч
«Кадыровцы, убитые в Днепропетровской области, будут похоронены в свиных шкурах», - Михаил Лысенко
«Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах. Спасибо мясокомбинатам города.
Ну і нехай мовчить, боягуз. Головне щоб уряд і без нього вирішував питання на користь Україні
Щойно збита російська ракета на Вінничині,на фото видно виробника електронної начинки "Александер Электрик" власник фірми Александр Гончаров
([email protected]) ,яка крім москви має офіс у Празі та заробляє там валюту знаходиться за адресою: Štěrboholská 1307/44 10200 Prague 10 - Hostivař Czech Republic номер телефону:777915558