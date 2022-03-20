Німеччина збирається замінити російський газ катарським: домовилися про довгострокове партнерство

Німеччина підпише довгостроковий договір про поставки ЗПГ із Катару, щоб знизити залежність від Росії. Крім постачання зрідженого газу, ФРН домовилася про довгострокове енергетичне партнерство з Катаром.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL із посиланням на Reuters.

Країни досягли домовленостей під час візиту міністра економіки Німеччини Роберта Хабека. Німецька делегація в Катарі обговорила шляхи збільшення видобутку та виробництва зрідженого газу.

Представник міністерства економіки Німеччини в Берліні підтвердив, що угоду було укладено. "Компанії, які прибули до Катару разом з [Хабеком], тепер вступлять у переговори щодо контракту з катарською стороною", – сказав він.

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Поки що Росія є найбільшим постачальником газу до Німеччини. Після нападу РФ на Україну ФРН відмовилася повністю заборонити імпорт газу з РФ, але виступила з низкою ініціатив, спрямованих на зниження енергетичної залежності.

Для зниження газової залежності від РФ Німеччина, зокрема, запланувала будівництво нових LNG-терміналів (для прийому зрідженого газу зі США та Катару).

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