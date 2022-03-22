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Банківська група BNP Paribas зупиняє новий бізнес в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

укрсиббанк,bnp,paribas

Французька банківська група BNP Paribas повідомила корпоративним клієнтам про припинення будь-якого нового бізнесу в РФ.

Як передає  Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на голову наглядової ради Укрсиббанку (входить до BNP Paribas Group) Франсуа Бенаро.

Зазначається, що через впровадження міжнародних санкцій проти росії фінансування усіх нових проєктів групи у цій країні припинено. Також російський підрозділ банку з кінця березня не зможе опрацьовувати транзакції корпоративних клієнтів.

"Протягом останніх років BNP Paribas поступово скорочував діяльність в російській федерації. Починаючи з 2012 року, банк скорочував діяльність у роздрібному бізнесі та у 2020-ому повністю припинив споживче кредитування", – нагадав Бенаро.

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Автор: Роман Свиридович
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Все правильно. На фашистских нищебродах не заработаешь.
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22.03.2022 02:20 Відповісти
О, до французів уже дійшло, нарешті - слава Богу.
Вже весь світ дає під сраку кацапському скотобидлу.
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22.03.2022 02:25 Відповісти
Неа. Туда просто не стало выгодно вкладывать деньги. Не надо из французов делать героев...
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22.03.2022 02:28 Відповісти
про припинення будь-якого нового бізнесу в РФ.
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22.03.2022 02:40 Відповісти
Продовжує.
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22.03.2022 07:36 Відповісти
Відмазка
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22.03.2022 07:51 Відповісти
 
 