Оперативна інформація станом на 6:00 22 березня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 22 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
Розпочалася двадцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
"Суттєвих змін в положенні та характері дій сил оборони протягом останньої доби не відзначено. Проте Збройні Сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі, та досягли успіху на окремих напрямках.
Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України та протиповітряної оборони Сухопутних військ за попередню добу було уражено понад 9 повітряних цілей ворога. Це 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється.
Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живої сили противника, вела повітряні бої і здійснювала перехоплення повітряних цілей. Відзначено більш активні дії авіації ворога за останню добу.
У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу про необхідність участі у війні з Україною з особовим складом збройних сил Республіки Білорусь.
"В Охтирському районі Сумської області, зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції.
На тимчасово окупованих територіях Луганської області, зважаючи на великі втрати в живій силі, противник продовжує проводити мобілізацію громадян квазіутворення "ЛНР". Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади. Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично, люди яких мобілізують розподіляються не за спеціальностями, більшість з них немає ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюється як доброволець.
На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має", - додали у відомстві.
"Українські захисники та захисници відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб.
Крім того, оборонці Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" та комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".
Віримо у Збройні Сили України ! Разом переможемо! Слава Україні!" - підсумували у Генштабі ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
А це - новини тилу. У такому викладі. Може, хтось читав уже цю авторку.
«…Як моє давлєніє? Анжела, яке давлєніє?
Давлєніє буде після перемоги. Оно ковід десь дівся, а ти кажеш давлєніє….»
Анжела, альо!
Альо, кажу... Бай-рак-тар!
О, альо, Анжела, доця, оце мені більше наравицця, коли твій отой ригтон співа Бай-рак-тар!
Їй-бо лучче за того феліні.
Чо звоню? Так повітряна ж тривога!
А, знаєш? Ну, харашо, харашо.
Я де? Я в погребі, як ти й наказувала.
Ашож. Лиш завило і гайда! Щоб їм ****** ті бомби в сраку!
Я вже десантіруюсь в ляду, як спецпризначенець.
А ти шо думала?! Треніровки!
А як перший раз з переляку, доки заскочила, та й мимо драбини, всі щаблі дупою порахувала.
Шоб тим ****** підняло і гупнуло об землю, паскудою такою, шоб москва здригнулась!
Тато шо? А тато знизу ловив, та так вдвох і лягли на купу з бурячками.
Що казав? Казав, шо доки путін нападе, то тут ми вб'ємося. Коти з ним согласні. Вони вже самі в ляду скачуть по сирені, дресировані.
Шо питаєш? Чи тато согласився по тривозі в укриття ховатись? Хах, ще б пак!
То він перше хоробрився, воно виє, а дід наш дерева обрізає, герой тероборони! Після того, як твій малий петардою кинув, пасіба йому, дідові розвиднілось! Просвітленіє настало! Біг, як горний сайгак! Ага! Що, кажу, чорт старий, включив турборежим?
Що робимо? В погребі бараболі перебрали, моркву перебрали, яблука перебрали, буряки повикидали.
Тепер банки з коцерваціями перебираємо.
Да, канєшно, є шо перебирати, ти ж знаєш, в мене тут стратегічний запас.
А хто мені казав: "Мама, нашо ви стіко закатуєте? Хто його має їсти?" Га? Шо тепер скажеш? Бач, мама знає, шо робить, мама життя прожила. Це ви розпаскудяні, а мама з кацапами в одній країні жила. Мама знає, що то падло годне зробити! Щоб тако щось хароше, то нє! Хіба воно нас один раз нищило?
Що ти знаєш? Історію вчила? Ага, я в тій історії жила. Чого ти думаєш бабуся кришечки хліба зі стола згортала? Знала, як та падла їх голодом заморила. Це вже ви розпаскудяні: багети, крувасани, лаваші, стопітцот сортів хлібців. Що не влізло, то викинули.
А бабуся хлібчик цілувала.
Аааа, бач, тепер поняла? Ото. Сємдесят год прожили з кацапами! Навчені, що воно в дитини з рота шмат видере. Шоб його за задні ноги та й об куранти головою, суку таку!
Так шо ти на мої запаси не гони! Ми з татом всіх прогодуємо в партизанському тилу. О!
Попропалало багато? Тю, ти странна! То біологічеське оружіє.
Банки з огірками позапрошлогодні подулись, так я їх на горище затарабанила (в мене тут наблюдатільний пункт), кажуть, ними дрони добре херачити. Так в мене тут пів сотні стратегічних набоїв, хай лиш підлетять!
А шо ти ржеш? Хер його знає, шо в тих кампотах вже завелося. Я ж на всіх закриваю, а ви не хочете, вам ото смузі подавай. Тушонка вам жирна! Оно банки подулись, боюсь представить, які там цивілізації вже розвинулись. Треба шоб хтось москалям завіз на позиції. Я їх без жодного пострілу виложу м'ясним продуктом.
Розберуть, шо спортяна? Як вони розберуть? Звідки вони знають, яка на смак домашня тушонка із свининики з автоклавчика? Отож!
То нашим хлопчикам дід льошку центнерову заколов, автоклави наставив, дрова під ними підпалив. Ті ж довбойоби, як побачать автоклави, скажуть, що в нас в кожному дворі космодроми, ракети запускаємо на бункер *****.
Та таких смаколиків в баночки напакували, свіжесеньких! Я кожну баночку сльозами посолила, за кожного хлопчика помолилась, шоб їв мамину тушоночку і був живий і здоровий!
А тих виплодків пекельних шоб порозривало! Шоб їм в пельки їхні іскандери!
Тато зі мною согласний!
З чим іменно согласний? З усіма перечислєними пунктами.
Як моє давлєніє? Анжела, яке давлєніє?
Давлєніє буде після перемоги. Оно ковід десь дівся, а ти кажеш давлєніє.
Ти сусідку мою, Клару Веніаміновну, помниш? Так у неї пройшли артріт, радікуліт, мігрень і постковідний синдром. Вареники ліпить. Із сиром. Кашерні. Ага, для переселенців. В неї там сім'я з Харкова. Так шо не заскучає, стара скандалістка. Бавить людських діточок, не має часу до мене писок дерти через паркан.
А помниш сина Надєжди Пєтровни? Да, да, Валіка. Як від призова косити, то такий слабий був, а як воювати з москалями, так зразу здоровий, побіг до військкомату. Ходить оно з автоматом, діловий такий.
Анжела, а ви шо там?
Добре всьо? А де Віталік? А, не можна казати, я поняла.
А ти шо робиш? Ага, добре, добре, я поняла, воєнна тайна.
Короче, Анжела, я чо звоню, беріть буса, грузіть тушонку, я ще пиріжків напечу трохи, штук триста, думаю, хватить пока.
З чим пиріжки? З вишнями. Ага, з отими, що ти не хотіла дрилювати. Бач, а я ж казала!
Забирайте то всьо і везіть туди, куди ви там ото возите. І привіт там передавайте, ви знаєте, кому. Щоб їх Матінка Божа оберігала! Щоб їх ангели охороняли! Мама щодня за них молиться.
Шо помогти? Присилай малого, хай поможе бабі парнички накривати. Насіємо розсади, і будете в мене цього року як рабиня Ізаура на плантації під моїм чуткім руководством і бараболі, і капусту, і огірочки...
Я не лякаю! Я вам стартаплю і мастхевлю.
Ти ж знаєш, в мене ідей повна голова.
Але на цей рік отакий простий план. Повір моєму досвіду, він працює. Вже хто-хто, а ми з татом добре знаємо, з якою напастю маємо діло.
Щоб на них кремль впав! Вглиб України воно, падло, просунутись хотіло. Просунесся, ****, вглиб. На два метри кожне. І то, якщо земля прийме.
Вовків на Поліссі відгодовуйте, потвори і хайвей ту хел. До свого фюрера!
Ну, всьо, пока! Бо вже тривога закінчилась. Будемо вилазити, поки тато всьо вино не вициндрив з бутля. Оно, сидить вже косенький, мордочка рум'яна, поки я отвліклась на разговор з тобою, а він і радий. Паразіт!
Адью! Полізла мама на сонце, поки в цьому погребі гичку не пустила!
Як воно ******* в тому бункері сидить? Нахера така жизнь людині? Та хіба воно людина? Хай би там і здохло! Шоб його археологи через тищу років найшли з тризубом в сраці!
Слава Україні!
Катя Бльостка.
Оперативна пауза, що затяглася, ********** до думки, що від загалу переховують якісь невдачі.
Проаналізуємо ситуацію, яка склалася останніми днями.
Для розуміння реалій ЗС РФ: у війні проти України залучені двенадцать армій (всі наявні в ЗС РФ), два корпуси з трьох (поки не відмічалися військові частини 68 АК з Южносахалінська), всі чотири дивізії та чотири бригади ВДВ ЗС РФ, 6 бригад морської піхоти. Не зважаючи на гучну назву «армія» деякі з них менші за дивізію радянських часів: найбільш потужною є 1 армія (3 дивізії і бригада), далі - 58 армія (дві дивізії і бригада), 8 і 20 армії - по дві дивізії, найскромніші - 6, 29, 36, 49 армії (по 2 бригади). Тобто РФ задіяла ВСІ наявні військові організаційні структури Сухопутних військ, ДВА з ТРЬОХ корпусів берегових військ і морської піхоти ВСІХ флотів та ВСІ організми зі складу ВДВ. Це - повномасштабне вторгнення, хоча й з обмеженими цілями.
Картина за основними напрямками дій така:
Волинський операційний район: гра нервів. Сьогодні ГШ ЗС РБ відвів до ППД 38 одшбр, котра виконувала демонстративні дії на кордоні з Україною. Загроза вторгнення угруповання ЗС РБ в Україну зберігається.
Поліський операційний район та місто Київ: в цьому районі діють БТГр від дивізії та бригад 1, 2, 5, 35 армій, 155 бригади морської піхоти та ВДВ. Загальне керівництво на напрямку здійснює командувач 35 армії генерал Санчик. Оборонці Києва завдали противнику на цьому напрямку значних втрат, примусили передчасно задіяти оперативні резерви. На сьогодні ЗСУ змусили противника перейти на цьому напрямку до оборони. Нагадаю, що безславну загибель тут знайшли всі повітряні десанти зі складу 76 вдд, розгромлена 45 обрСпП ВДВ, 155 обрмп, планомірно був загнаний в ліси під Ясногородкою та знищений 331 пдп 98 пдд, що розстрілював наші підрозділи під Іловайськом, у живих лишилося пару бійців, хто з важкими пораненнями опинився в полоні. ССО ЗСУ розгромили КП 35 армії, НШ армії отримав важке поранення та вибув не лише із бою, але й з військової служби. Під Броварами зазнала величезних втрат 47 тд. Противник тут не відмовився від головної мети - захоплення Києва, як столиці нашої країни, символу української державності, потенційного міста відродження українського Фенікса. Спроби оволодіти містом будуть тривати, хоча це завдання стає поступово напрямком іншого удару. Зараз окупанти намагають відновити боєздатність, поповнити запаси та підготуватися до чергового штурму. За оцінками експертів, зокрема іноземних, - шанси на успіх у противника мізерні. Цікава новина - батальйон канадських українців вже нараховує 550 осіб, серед них - автор найдовшого підтвердженого снайперського пострілу.
Сіверський операційний район: тут діють дві бригади зі складу 36 армії (командувач - генерал Солодчук, призначений у грудні 2021 року). Як і під Києвом, противника зупинено, він вимушений перейти до оборони, практично не проводить наступальних дій, продовжує обстрілювати позиції підрозділів ЗС України та житлові квартали Чернігова.
Слобожанський операційний район: на напрямку діють військові частини зі складу 6, 41 армій, 14 АК Північного флоту, БТГр зі складу 3 мсд та 4 тд. Командує угрупованням імовірно командувач 6 армії генерал Єршов. Угруповання застрягло в боях під Харковом і Сумами, зазнало величезних втрат та зупинилося, а на окремих ділянках відійшло за лінію державного кордону. Свій безславний кінець тут знайшли 200 омсбр з Печенги Мурманської області, знана 4 Кантемирівська танкова дивізія. «Дива» тактичної майстерності демонструвала на цьому напрямку 45 інженерна бригада, котра 4 (ЧОТИРИ) рази намагалася навести понтонну переправу на ОДНОМУ і ТОМУ ж місті. Всі спроби була анульовані ЗС України. Додатковим наслідком цього безглуздого будівництва стала загибель начальника інженерних військ Західного ВО СВ ЗС РФ. Крім цього в боях під Харковом знищені командувач 29 армією генерал Колесніков, НШ та заступник командувача 41 армії генерали Герасимов та Суховецький. Останніми днями противник блокує міста Суми і Харків, наносить вогневі удари по позиціях ЗС України, інфраструктурі Харкова та Чугуєва, тривають безуспішні спроби оволодіти містом Ізюм. Противник несе втрати намагається перейти до оборони, розпочав будівництво опорних пунктів. Вбачаються всі ознаки того, що противник втратив бойовий потенціал та відмовився від активних дій в цьому районі до розв'язання проблем відновлення боєздатності. Колони постачання змушені пересуватися без прикриття бронегруп та вертольотів, адже таких засобів явно бракує.
Донецький операційний район: найбільш складний з огляду на кількість військ, що залучені до дій у цьому районі. Противник кинув сюди чотири дивізії зі складу 8 та 20 армій, 8 бригад та 3 полки зі складу так званих «народних міліцій» ЛНР/ДНР. Угрупованням, імовірно, керував вбитий 18.03 командувач 8 армії генерал Мордвичов. Метою дій противника на півночі цього району, вірогідно, є прорив оборони ЗС України на ділянці Сєвєродонецьк - Кремінна, розвиток наступу в напрямку Ізюму, розсічення ОС, оточення їх частини на півночі Луганській області та подальший розгром. На півдні району противник намагається вирішити два головні завдання: захоплення міста Маріуполь та прорив оборони ОС біля Волновахи та подальше з'єднання з угрупованням окупантів біля Мелітополя. Такий розвиток подій дозволить противнику вибити ОС за межі адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, утворити сухопутний коридор від території РФ до Криму. Занепокоєння викликає стан справ в оточеному Маріуполі, оборонці міста відкинули ультиматум скласти зброю та припинити спротив. У мене немає відповіді на питання «Коли оборонцям міста нададуть допомогу?». На інших напрямках в цьому районі противник продовжує безуспішно штурмувати позиції ЗС України вздовж всій лінії зіткнення, зосереджуючи основні зусилля на Авдіївському напрямку, але зазнав втрат та був відкинутий на вихідні позиції. Тактика дій російських військ тут мало чим відрізняється від тактики звичайної навали, противник шаблонно атакує на одних і тих самих ділянках, намагаючись реалізувати свою чисельну перевагу. Тут знайшли кінець командир 150 мсд генерал Мітяєв, заступник командувача ЧФ РФ по військово-патріотичній роботі капітан 1 рангу Палій («надихав» БТГр 810 обрмп, котра виявилася неспроможною виконати свою бойову задачу біля Маріуполя).
Таврійський операційний район: в цьому операційному районі діють війська зі складу 49, 58 армій та 22 АК ЧФ ВМФ ЗС РФ. Керівництво здійснює командувач 58 армії генерал Зусько (родом з Волині, до речи). Угруповання противника, що вдерлося в Україну з Криму, ударило не кулаком, а розтопиреними пальцями в напрямках Херсон - Миколаїв - Вознесенськ, частиною сил - на Нову Каховку, Мелітополь - Василівка, частиною сил - на Енергодар та на Бердянськ. Як і очікувалося, наступ зупинився сам собою через постійне збільшення протяжності фронту та зменшення оперативних щільностей. Цьому процесу додали швидкості підрозділи ЗСУ, котрі веденням мобільної оборони завдавали втрат агресору одночасно не підставляючись під його удари. Так, тимчасово втрачено контроль над територією в трикутнику Херсон - Бердянськ - Василівка. Але збережено сили для його відновлення. Противник намагається втримати раніше зайняті рубежі, відновлює боєздатність підрозділів та поповнює запаси. Мемом цієї війни стала Чорнобаївка, де противник ШІСТЬ разів поспіль потрапляв під удари ЗСУ на одному і тому ж аеродромі. Цьому феномену поки немає пояснення. Також я не можу пояснити, чому ми здали Бердянськ практично без бою та яка доля кораблів та суден тамтешньої військово-морської бази.
Південнобузький операційний район: обстановка - без змін, хоча противник завдає вогневих та ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурі та житловому сектору Миколаєва. Ситуацію контролюють ЗСУ.
Азово-Чорноморський морський операційний район: учора в районі мису Тарханкут було сформовано десантний загін ЧФ ВМФ ЗС РФ у складі 5 ВДК («Корольов», «Побєдоносєц», «Калінінград», «Саратов», «Моргунов») та кораблів ескорту у складі фрегату «Адмірал Ессен», МРК «Вышний Волочок», лінійного тральщика «Голубець» та 2 ракетних катерів. Близько 03:00 корабельна група прибула на рейд Одеси та о 05:00 крейсер «Москва» і фрегат «Адмірал Ессен» обстріляли українське узбережжя в районі Затоки. Дії корабельної групи підтримували 5 літаків Су. У результаті нашого вогневого ураження пошкоджено фрегат «Адмірал Ессен» та збито два літаки.
Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери, що може означати підготовку РФ до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинуваченням у них українських військових кораблів.
ВИСНОВКИ:
- противник втратив наступальну ініціативу на всіх напрямках, крім Донецького операційного району;
- демонстративні дії ЗС РБ на кордоні з Україною, «десант» в Одесу, публікації про імовірний наступ з Придністров'я - сковування резервів ЗСУ;
- у противника - величезні проблеми з поповненням втрат. Чутки про вербування та перекидання з Сирії та Лівії найманців - не більше ніж спроби приховати цю проблему;
- удари тактичними ракетами комплексу 9к79 «Точка», що почастішали останнім часом, є показником вичерпання більш ******** ракет «Іскандер» і «Калібр»; у росіян - брак високоточної зброї;
- російські заяви про «удари гіперзвуковою зброєю» - реклама неіснуючої зброї («шоу-зброя» - термін Т.Купера);
- гарячішою точкою стає лінія фронту в операційній зоні Об'єднаних Сил;
- повітряні удари триватимуть, найбільш дістанеться цивільному населенню;
- окупанти намагатимуться легітимізувати свою присутність через імітацію виборів, призначення окупаційних адміністрацій, слід чекати, що окупаційний режим посилюватиметься, насамперед на півдні.
Слід пам'ятати, що у ЗСУ також є втрати, війська ведуть важкі та запеклі бої. Не існує іншого шляху наблизити нашу Перемогу.
Москалі написали (хоч вони завжди брешуть), що у них в полоні 500 наших.
Ну теперь дойдет до донбаситов, что пистдить будут по хлебалу, а не по паспорту?
Газета "Комсомольская Правда", вполне официозная и провластная, вдруг, ни с того, ни с сего на своем электронном сайте опубликовала "данные Министерства Обороны о потерях в ходе "специальной операции" на 22.03.22 - 9861 погибших и 16153 раненых".
Через несколько минут это сообщение было удалено, а главный редактор долго извинялся и и кивал на каких-то зловредных "хакеров", взломавших сайт газеты
Но Интернет помнит все!!!
(последние официальные данные российского МО от 02.03.22 - 498 погибших. После этого ни единой цифры более не публиковали)
В ОРДЛО объявили тотальную мобилизацию всех мужчин от 16 до 65, слепых, глухих и хромых, "воЕны" еще те!
Атмосфера Берлина, апреля месяца 1945 года.
Окупанти продовжують зазнавати масштабних втрат. Збройні Сили України вже знищили 4 із 10 армій Росії - ударні та повітряну.
Серед них - авіаполки, батальйони танків та десятки батальйонів бронетехніки. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у своєму зверненні, передає 24 канал.
І все це за 26 діб активної фази війни Росії з Україною. Зараз противник втратив змогу наступати майже будь-де на території України і веде лише тактичні дії - накопичує резерви. Однак вони піддаються нищівним ударам наших оборонців.
Так, наші війська на 26 добу знищили:
11 батальйонів російських танків;
34 батальйони бойових броньованих машин;
5 дивізіонів реактивної системи залпового вогню;
17 дивізіонів ствольної артилерії;
майже 5 авіаполків літаків та 5 полків вертольотів.
Це загалом становить 3 комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто, ми знищили 3 ударних і 1 повітряну армію - пояснив Арестович.
Загалом їх в Росії є 10. Радник глави ОП також запевнив, що військове керівництво України контролює ситуацію.