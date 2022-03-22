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Світовий конгрес українців закликає членів НАТО якнайшвидше надати Україні більше оборонного озброєння

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стінгер

Світовий конґрес українців напередодні надзвичайного саміту лідерів НАТО, що відбудеться 24 березня у Брюсселі, закликав лідерів держав Альянсу негайно надати Україні більше оборонного озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті СКУ.

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Зокрема, Конґрес закликає країни НАТО забезпечити постачання України:

  • Винищувачами та бомбардувальниками
  • Системами протитанкового та протиповітряного озброєння
  • Військовими дронами.

"Сполучені Штати мають перестати блокувати передачу військової авіації з Польщі в Україну. Натомість Німеччина й інші союзники мають негайно, невідкладно налагодити постачання військового обладнання", – заявив Павло Ґрод, Президент СКУ, перебуваючи у Лондоні, де він зустрічався з британськими високопосадовцями.

Він наголосив, що російські збройні сили вчиняють в Україні жахливі військові злочини та геноцид. Українці ніколи не складуть зброї. Тож СКУ закликає союзників України негайно доправити озброєння, про яке просила українська сторона, яке необхідно їй для захисту.

"Україна потребує особливого оборонного озброєння, щоб зупинити противника і дати відсіч російському вторгненню. НАТО має спроможність надати такі засоби, лишилось знайти волю. Ми закликаємо лідерів країн Альянсу продемонструвати принциповість та озброїти Україну тими засобами, яких вона потребує, щоб захистити себе від російського геноциду. Ми закликаємо наші громади в усіх країнах-членах НАТО негайно вимагати дій від їхніх урядів у цей вирішальний момент історії", – наголосив Ґрод.

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Крім того, президент Світового конґресу українців закликав усіх друзів України допомогти СКУ спорядити українських добровольців належним екіпіруванням, яке захищає життя. Повний набір такого захисного спорядження коштує усього 1500 доларів США. Кожна людина, яка прагне підтримати Україну може зробити свій внесок на UniteWithUkraine.com.
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Топ коментарі
+9
Я не можу зрозуміти одного. Чому ми не ведемо перемовини про постачання наступальної зброї. Для того, щоб повибивати ворога із зайнятих ним сіл та міст потрібна наступальна зброя.
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22.03.2022 12:26
+8
Ненька вас не забуде- бо і ви її не забуваєте.
Слава Україні!
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22.03.2022 12:19
+7
нам би і наступального зовсім не завадить!
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22.03.2022 12:21
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Ненька вас не забуде- бо і ви її не забуваєте.
Слава Україні!
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22.03.2022 12:19 Відповісти
нам би і наступального зовсім не завадить!
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22.03.2022 12:21 Відповісти
Дякуємо...
разом ми переможемо...

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22.03.2022 12:21 Відповісти
Я не можу зрозуміти одного. Чому ми не ведемо перемовини про постачання наступальної зброї. Для того, щоб повибивати ворога із зайнятих ним сіл та міст потрібна наступальна зброя.
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22.03.2022 12:26 Відповісти
тут чи перемовини з ****** на чомусь йому поступитися в його вимогах до України чи з західом на постачальня зброї.
дві ці перемовини одночасно виглядають дико.
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22.03.2022 12:48 Відповісти
буде зроблено вже сьогодні.
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22.03.2022 12:31 Відповісти
Нарешті Світовий конґрес українців прокинувся. Кілька років тому їхні лідери були дуже незадоволені тим, що цій закордонний громадській організації відмовили в фінансуванні з держбюджету України. Наразі щось не бачив повідомлень щодо зібраних ними коштів на оборону України і допомогу біженцям. Якщо помиляюсь, скіньте де мені тицнуть щоб дізнатись про таку допомогу від СКГ, негайно вибачусь.
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22.03.2022 14:28 Відповісти
 
 