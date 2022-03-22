Світовий конгрес українців закликає членів НАТО якнайшвидше надати Україні більше оборонного озброєння

Світовий конґрес українців напередодні надзвичайного саміту лідерів НАТО, що відбудеться 24 березня у Брюсселі, закликав лідерів держав Альянсу негайно надати Україні більше оборонного озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті СКУ.

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Зокрема, Конґрес закликає країни НАТО забезпечити постачання України:

Винищувачами та бомбардувальниками

Системами протитанкового та протиповітряного озброєння

Військовими дронами.

"Сполучені Штати мають перестати блокувати передачу військової авіації з Польщі в Україну. Натомість Німеччина й інші союзники мають негайно, невідкладно налагодити постачання військового обладнання", – заявив Павло Ґрод, Президент СКУ, перебуваючи у Лондоні, де він зустрічався з британськими високопосадовцями.

Він наголосив, що російські збройні сили вчиняють в Україні жахливі військові злочини та геноцид. Українці ніколи не складуть зброї. Тож СКУ закликає союзників України негайно доправити озброєння, про яке просила українська сторона, яке необхідно їй для захисту.

"Україна потребує особливого оборонного озброєння, щоб зупинити противника і дати відсіч російському вторгненню. НАТО має спроможність надати такі засоби, лишилось знайти волю. Ми закликаємо лідерів країн Альянсу продемонструвати принциповість та озброїти Україну тими засобами, яких вона потребує, щоб захистити себе від російського геноциду. Ми закликаємо наші громади в усіх країнах-членах НАТО негайно вимагати дій від їхніх урядів у цей вирішальний момент історії", – наголосив Ґрод.

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Крім того, президент Світового конґресу українців закликав усіх друзів України допомогти СКУ спорядити українських добровольців належним екіпіруванням, яке захищає життя. Повний набір такого захисного спорядження коштує усього 1500 доларів США. Кожна людина, яка прагне підтримати Україну може зробити свій внесок на UniteWithUkraine.com.