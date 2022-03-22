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Зеленський відзначив державними нагородами 105 захисників України

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нагорода

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами захисників України. Сім українських воїнів були нагороджені посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Відповідний указ №157 підписаний гарантом у вівторок, 22 березня.

Українських військових відзначили орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", орденом Данила Галицького, медаллю "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

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Автор: Наталя Джума
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ну і себе медальку.. как леня брежнев
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22.03.2022 13:38 Відповісти
Слава Героям! Ми всі перед ними в неоплатному боргу.
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22.03.2022 13:38 Відповісти
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22.03.2022 13:43 Відповісти
особливо така наволочь як люся блевастович-- "ми знищили..."
ти криса підвальна
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22.03.2022 13:47 Відповісти
Так, знатно вас кацапів бомбить від Арестовича
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22.03.2022 14:48 Відповісти
Артистович круче зелию г
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22.03.2022 14:20 Відповісти
Непогано б було окрім мєдалєк, видавати майно кацапів та колаборантів (квартири, бізнес) яке мало б вже бути конфіскованим згідно прийнятих недавно законів. Особливо це стосується сімей загиблих воїнів, щоб потім їм не довелося продавити ці фінтіфлюшки в намаганні прокормитися.
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22.03.2022 14:47 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.03.2022 15:08 Відповісти
 
 