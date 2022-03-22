Зеленський відзначив державними нагородами 105 захисників України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами захисників України. Сім українських воїнів були нагороджені посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Відповідний указ №157 підписаний гарантом у вівторок, 22 березня.

Українських військових відзначили орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", орденом Данила Галицького, медаллю "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

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