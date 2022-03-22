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Зеленский отметил государственными наградами 105 защитников Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нагорода

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами защитников Украины. Семь украинских воинов были награждены посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Соответствующий указ №157 был подписан гарантом во вторник, 22 марта.

Украинских военных отметили орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", орденом Даниила Галицкого, медалью "За военную службу Украины" и "Защитнику Отчизны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отметил государственными наградами 161 военнослужащего, из них 40 – посмертно

Автор: Анастасія Потіха
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ну і себе медальку.. как леня брежнев
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22.03.2022 13:38 Ответить
Слава Героям! Ми всі перед ними в неоплатному боргу.
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22.03.2022 13:38 Ответить
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22.03.2022 13:43 Ответить
особливо така наволочь як люся блевастович-- "ми знищили..."
ти криса підвальна
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22.03.2022 13:47 Ответить
Так, знатно вас кацапів бомбить від Арестовича
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22.03.2022 14:48 Ответить
Артистович круче зелию г
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22.03.2022 14:20 Ответить
Непогано б було окрім мєдалєк, видавати майно кацапів та колаборантів (квартири, бізнес) яке мало б вже бути конфіскованим згідно прийнятих недавно законів. Особливо це стосується сімей загиблих воїнів, щоб потім їм не довелося продавити ці фінтіфлюшки в намаганні прокормитися.
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22.03.2022 14:47 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.03.2022 15:08 Ответить
 
 