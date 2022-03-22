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В ОП очікують на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленский,си,цзиньпин,цзиньпинь

В Офісі Президента очікують на розмову Володимира Зеленського та глави КНР Сі Цзіньпіна.

Про це у Twitter повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Провідні країни Заходу та Сходу мають домовитися щодо питання стримування Росії. Китай є одним із наймогутніших світових лідерів. І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову Зеленського й Сі Цзіньпіна", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Байден не пропонував Китаю "пряники" за відмову від допомоги Росії, - Білий дім

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
В мене одного коли у заголовкі є фамілія Єрмак, волосся на спині і на дупі дибки стає.
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22.03.2022 22:32
+17
В мене теж саме. Як ще земля цю погань носить
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22.03.2022 22:36
+13
зеленский не знае китайскої сі не знае українскої
про що вони будуть говорити? про ермака?
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22.03.2022 22:32
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Китай на все смотрит. Как на источеик прибыли. Не больше и не меньше.
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22.03.2022 22:32 Відповісти
Китай любить коли в нього просять
мирно просять(заради дружби і майбутнього), не умовами чи погрозами.
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22.03.2022 22:38 Відповісти
Надо мирно попросить удушить *****
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22.03.2022 22:47 Відповісти
имхо. китай не пойдет ни в какую движуху. будет ждать. сибирь уже забрали. ну и то что их кинули у нас они помнят.
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22.03.2022 22:32 Відповісти
їх не кинули, за розірвання договору Україна буде платити неустойку. а взагалі такі підприємства як мотор-січ не мають знаходитися у власності іноземців і тим більше китайців, бо китайці якщо десь заходять то вже не виходять, їх стає все більше і більше, мають купу грошей і можливіст для тиску навіть не військового, і все ви вже не господар, так як білоруси, їм нічого в їх країні не належить, бо в економічному плані китайці, а у військовому русскі. За екологію можете забути, бо їх не цікавить екологія, вони витискають з землі все і потім кидають її, на ній навіть сорняк не росте.
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22.03.2022 23:13 Відповісти
В мене одного коли у заголовкі є фамілія Єрмак, волосся на спині і на дупі дибки стає.
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22.03.2022 22:32 Відповісти
В мене теж саме. Як ще земля цю погань носить
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22.03.2022 22:36 Відповісти
У мене на загривку
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22.03.2022 23:05 Відповісти
зеленский не знае китайскої сі не знае українскої
про що вони будуть говорити? про ермака?
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22.03.2022 22:32 Відповісти
Чого воно виповзло?
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22.03.2022 22:34 Відповісти
Знову це гівно спливло...
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22.03.2022 22:35 Відповісти
здаеться ермак і кловун -гей-коханці...
тоді все стає на свої місця....
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22.03.2022 22:36 Відповісти
У путана піськов коханець, ти не знав?
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22.03.2022 22:45 Відповісти
Я був переконаний, що то шойгу. Хоча, мене це не обходить, хай хоч з верблюдом.
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22.03.2022 23:00 Відповісти
Винни не хочет ядерной войны...пух хочет наших трупов. Фуя. Зачем мне шарик без Украины ? Решайте, ****, вопросы. Пока еще есть шанс.
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22.03.2022 22:36 Відповісти
Данунах знову єрмак 🤦🏻‍♂️

***** закрийте його в сараї десь до кінця війни , мішок гречки киньте хай не вилазить
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22.03.2022 22:37 Відповісти
чи хай водить "гумконвої" з їжою для кацапів - і йому приємно, і нам спокійніше, що його так багато в Києві нема
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22.03.2022 23:22 Відповісти
Китаю нужны весомые доказательства что после войны Украина не станет марионеткой США и не будет действовать против Китая (присоединяться к общим санкциям или военным кампаниям, если Украина таки вступит в НАТО). Если Китай не получит таких гарантий то ни о какой поддержке речи быть не может. Чайна боится НАТО точно также как и рф.
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22.03.2022 22:37 Відповісти
Переговори будуть йти про новий кордон між Україною і Китаєм, десь по Уральських хребтах...
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23.03.2022 00:54 Відповісти
Кожен збитий горобець - удар по американському імперіалізму.
Плакат 1956 року.

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22.03.2022 22:38 Відповісти
Как было хорошо не слышать две недели этого ермака.
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22.03.2022 22:39 Відповісти
Давно пора розмовляти Зеленському з Китаєм.
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22.03.2022 22:42 Відповісти
китайцы такие же гандоны как и кацапы - о чем с ними разговаривать?
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23.03.2022 01:24 Відповісти
Надо же обсудить,где будет граница Китая и Украины))
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23.03.2022 01:34 Відповісти
Зе не доріс до такої зустричі, а отже може ще більше підставити Україну (( Китаєць таких бовдурів розводить рухом пальця
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22.03.2022 22:54 Відповісти
свежая новость. китай послал рф вслед за кораблем.
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22.03.2022 22:56 Відповісти
Я б сказав так--забирайте в )(уйла Сібіря ,поки ми тут з рашистами вовтузимось
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22.03.2022 23:04 Відповісти
Надо попросить Сі Цзіньпіна чтобы открыл второй фронт.
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22.03.2022 23:05 Відповісти
Наверно будут линию границы согласовывать. Есть варианты - по Волге, Уралу или Енисею )) Шутка
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22.03.2022 23:15 Відповісти
Пропоную по Уралу. США звісно не зрадіють, але ми тут не США забавляємо.
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22.03.2022 23:18 Відповісти
На українсько-китайському кордоні все спокійно.

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22.03.2022 23:53 Відповісти
В ОП ожидают разговора Зеленского и Си Цзиньпина, - Ермак Источник: https://censor.net/ru/n3327791

Питання - а Єрмака вже розжалували у фсб і він більше не агент "Тіхій" ? Просто цікаво.
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22.03.2022 23:17 Відповісти
Валоооодя-сан, а со мине ото будет еси я *****-сана кину через Фудзияму? А со мине таки будет если я сделаю вид шо не слышал мольбы ***** на коленях дать сух пайков для его вонючих шакалов? Валодя-сан нада стото поубедительнее...
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22.03.2022 23:18 Відповісти
Пускай еврейская хитрожопость охмырит китайскую на пользу Украине
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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22.03.2022 23:19 Відповісти
Как-то вова Си поупрекает ? Расскажет китайцу как правильно... всем остальным уже рассказал...
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22.03.2022 23:28 Відповісти
Подобатися комусь Китай або не подобатися, але від нього сьогодні залежить дуже багато, необхідно знайти дипломатичний і розумний підхід, недавно сюзерен попросив васала з Казахстану і немає проблем
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22.03.2022 23:34 Відповісти
Ще один лєпший друг преза, керівництвом якого не перестають васхіщаца совкові гниди слуг
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23.03.2022 09:01 Відповісти
 
 