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В ОП очікують на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна, - Єрмак
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Офісі Президента очікують на розмову Володимира Зеленського та глави КНР Сі Цзіньпіна.
Про це у Twitter повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Провідні країни Заходу та Сходу мають домовитися щодо питання стримування Росії. Китай є одним із наймогутніших світових лідерів. І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову Зеленського й Сі Цзіньпіна", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 Юрий Петров 33876dd3
показати весь коментар22.03.2022 22:32
+17 Степа Лыходэев
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+13 хрен
показати весь коментар22.03.2022 22:32
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Будь ласка, зачекайте...
мирно просять(заради дружби і майбутнього), не умовами чи погрозами.
про що вони будуть говорити? про ермака?
тоді все стає на свої місця....
***** закрийте його в сараї десь до кінця війни , мішок гречки киньте хай не вилазить
Плакат 1956 року.
Питання - а Єрмака вже розжалували у фсб і він більше не агент "Тіхій" ? Просто цікаво.
С паршивой овцы хоть шерсти клок.