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В ОП ожидают разговора Зеленского и Си Цзиньпина, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленский,си,цзиньпин,цзиньпинь

В Офисе президента ожидают разговора Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина.

Об этом в Twitter сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Ведущие страны Запада и Востока должны договориться по вопросу сдерживания России. Китай является одним из самых мощных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин играет важную роль в завершении этой войны. Мы ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина", - говорится в сообщении.

Читайте также: Си Цзиньпин заявил Байдену, что война в Украине не в интересах Китая: "Это то, чего мы не хотим видеть"
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Топ комментарии
+36
В мене одного коли у заголовкі є фамілія Єрмак, волосся на спині і на дупі дибки стає.
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22.03.2022 22:32
+17
В мене теж саме. Як ще земля цю погань носить
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22.03.2022 22:36
+13
зеленский не знае китайскої сі не знае українскої
про що вони будуть говорити? про ермака?
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22.03.2022 22:32
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Китай на все смотрит. Как на источеик прибыли. Не больше и не меньше.
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22.03.2022 22:32 Ответить
Китай любить коли в нього просять
мирно просять(заради дружби і майбутнього), не умовами чи погрозами.
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22.03.2022 22:38 Ответить
Надо мирно попросить удушить *****
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22.03.2022 22:47 Ответить
имхо. китай не пойдет ни в какую движуху. будет ждать. сибирь уже забрали. ну и то что их кинули у нас они помнят.
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22.03.2022 22:32 Ответить
їх не кинули, за розірвання договору Україна буде платити неустойку. а взагалі такі підприємства як мотор-січ не мають знаходитися у власності іноземців і тим більше китайців, бо китайці якщо десь заходять то вже не виходять, їх стає все більше і більше, мають купу грошей і можливіст для тиску навіть не військового, і все ви вже не господар, так як білоруси, їм нічого в їх країні не належить, бо в економічному плані китайці, а у військовому русскі. За екологію можете забути, бо їх не цікавить екологія, вони витискають з землі все і потім кидають її, на ній навіть сорняк не росте.
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22.03.2022 23:13 Ответить
В мене одного коли у заголовкі є фамілія Єрмак, волосся на спині і на дупі дибки стає.
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22.03.2022 22:32 Ответить
В мене теж саме. Як ще земля цю погань носить
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22.03.2022 22:36 Ответить
У мене на загривку
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22.03.2022 23:05 Ответить
зеленский не знае китайскої сі не знае українскої
про що вони будуть говорити? про ермака?
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22.03.2022 22:32 Ответить
Чого воно виповзло?
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22.03.2022 22:34 Ответить
Знову це гівно спливло...
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22.03.2022 22:35 Ответить
здаеться ермак і кловун -гей-коханці...
тоді все стає на свої місця....
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22.03.2022 22:36 Ответить
У путана піськов коханець, ти не знав?
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22.03.2022 22:45 Ответить
Я був переконаний, що то шойгу. Хоча, мене це не обходить, хай хоч з верблюдом.
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22.03.2022 23:00 Ответить
Винни не хочет ядерной войны...пух хочет наших трупов. Фуя. Зачем мне шарик без Украины ? Решайте, ****, вопросы. Пока еще есть шанс.
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22.03.2022 22:36 Ответить
Данунах знову єрмак 🤦🏻‍♂️

***** закрийте його в сараї десь до кінця війни , мішок гречки киньте хай не вилазить
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22.03.2022 22:37 Ответить
чи хай водить "гумконвої" з їжою для кацапів - і йому приємно, і нам спокійніше, що його так багато в Києві нема
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22.03.2022 23:22 Ответить
Китаю нужны весомые доказательства что после войны Украина не станет марионеткой США и не будет действовать против Китая (присоединяться к общим санкциям или военным кампаниям, если Украина таки вступит в НАТО). Если Китай не получит таких гарантий то ни о какой поддержке речи быть не может. Чайна боится НАТО точно также как и рф.
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22.03.2022 22:37 Ответить
Переговори будуть йти про новий кордон між Україною і Китаєм, десь по Уральських хребтах...
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23.03.2022 00:54 Ответить
Кожен збитий горобець - удар по американському імперіалізму.
Плакат 1956 року.

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22.03.2022 22:38 Ответить
Как было хорошо не слышать две недели этого ермака.
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22.03.2022 22:39 Ответить
Давно пора розмовляти Зеленському з Китаєм.
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22.03.2022 22:42 Ответить
китайцы такие же гандоны как и кацапы - о чем с ними разговаривать?
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23.03.2022 01:24 Ответить
Надо же обсудить,где будет граница Китая и Украины))
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23.03.2022 01:34 Ответить
Зе не доріс до такої зустричі, а отже може ще більше підставити Україну (( Китаєць таких бовдурів розводить рухом пальця
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22.03.2022 22:54 Ответить
свежая новость. китай послал рф вслед за кораблем.
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22.03.2022 22:56 Ответить
Я б сказав так--забирайте в )(уйла Сібіря ,поки ми тут з рашистами вовтузимось
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22.03.2022 23:04 Ответить
Надо попросить Сі Цзіньпіна чтобы открыл второй фронт.
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22.03.2022 23:05 Ответить
Наверно будут линию границы согласовывать. Есть варианты - по Волге, Уралу или Енисею )) Шутка
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22.03.2022 23:15 Ответить
Пропоную по Уралу. США звісно не зрадіють, але ми тут не США забавляємо.
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22.03.2022 23:18 Ответить
На українсько-китайському кордоні все спокійно.

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22.03.2022 23:53 Ответить
В ОП ожидают разговора Зеленского и Си Цзиньпина, - Ермак Источник: https://censor.net/ru/n3327791

Питання - а Єрмака вже розжалували у фсб і він більше не агент "Тіхій" ? Просто цікаво.
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22.03.2022 23:17 Ответить
Валоооодя-сан, а со мине ото будет еси я *****-сана кину через Фудзияму? А со мине таки будет если я сделаю вид шо не слышал мольбы ***** на коленях дать сух пайков для его вонючих шакалов? Валодя-сан нада стото поубедительнее...
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22.03.2022 23:18 Ответить
Пускай еврейская хитрожопость охмырит китайскую на пользу Украине
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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22.03.2022 23:19 Ответить
Как-то вова Си поупрекает ? Расскажет китайцу как правильно... всем остальным уже рассказал...
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22.03.2022 23:28 Ответить
Подобатися комусь Китай або не подобатися, але від нього сьогодні залежить дуже багато, необхідно знайти дипломатичний і розумний підхід, недавно сюзерен попросив васала з Казахстану і немає проблем
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22.03.2022 23:34 Ответить
Ще один лєпший друг преза, керівництвом якого не перестають васхіщаца совкові гниди слуг
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23.03.2022 09:01 Ответить
 
 